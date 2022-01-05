В Алмати згоріла захоплена протестувальниками будівля мерії, у місті не лишилося силовиків

Насамперед ЗМІ повідомляли, що будівля акімату була захоплена демонстрантами і біля неї лунали постріли та вибухи. До цього в Алмати між протестувальниками та силовиками відбувалися сутички.

У середу, 5 січня, у казахстанському місті Алмати підпалили будівлю міської адміністрації (акімату). Сталося це на фоні масових протестів у країні через підвищення вартості зрідженого газу. Ролик із будівлею міської адміністрації у вогні в Алмати опубліковано на YouTube-каналі "Телеканал 360".

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[ + – ] Мерію Алмати підпалили в Казахстані

Вранці 5 січня місцевий ресурс Vlast.kz повідомляв, що протестувальники після штурму захопили будівлю міської адміністрації в Алмати. Видання Nur.kz стверджувало, що в будівлі вибили вікна та двері.

Ресурс ZTB QAZAQSTAN повідомляв, що з боку адміністрації були чутні постріли та вибухи, а силовики залишали прилеглу до будівлі площу.

Telegram-канал Nexta Live повідомив, що силовики покинули місто Алмати. За інформацією журналістів, у них відібрали зброю та щити з кийками.

Попри те, що вранці 5 січня уряд Казахстану був відправлений у відставку, протести в країні не вщухли. Зокрема, в Алмати групи протестувальників почали збиратися та вирушати до центру міста.

Ресурс Nur.kz повідомляв, що між демонстрантами та силовиками відбувалися сутички. За інформацією журналістів, до протестувальників застосовувався сльозогінний газ.

У ході сутичок було підпалено кілька транспортних засобів та дерев.

Протести в Казахстані: через що все почалося

Нагадаємо, масові протести в Казахстані розпочалися 2 січня через збільшення цін на газ із 60 тенге (3,76 гривні) до 120 тенге (7,53 гривень) за літр. Протестувальники вимагали зниження цін на пальне. Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про введення режиму надзвичайного стану (НС) в Алмати, Алмантській та Мангістауській області. У регіонах встановили комендантську годину з 23:00 до 7:00 за місцевим часом.

4 січня влада Казахстану пообіцяла знизити ціни на газ, проте протестувальники не заспокоїлися. Вранці 5 січня уряд країни було розпущено.