Протести в Казахстані: президент розпустив уряд і ввів контроль цін на пальне

Протестувальники проти високих цін на газ домоглися відставки прем'єр-міністра Казахстану Аскара Маміна разом із урядом. Влада пообіцяла контролювати ціни на скраплений газ, бензин, дизель і на соціально значущі продовольчі товари.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв 4 січня ухвалив відставку уряду та ухвалив відповідний указ, який опублікований на сайті глави держави.

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Глава держави призначив першого заступника прем'єр-міністра Аліхана Смаїлова, який тимчасово виконує обов'язки прем'єр-міністра. Інші міністри працюватимуть до обрання нового уряду.

Місцеве видання Zakon.kz повідомило, що прем'єр-міністр Аскар Мамін подав прохання про відставку. За конституцією Казахстану, відставка прем'єра тягне за собою припинення повноважень уряду.

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"Мамін написав заяву про відставку. Я це прохання виконав. Аскар Узакпаєвич майже три роки з честю очолював уряд. Він у ході роботи, особливо під час пандемії, показав свою високу відповідальність, працьовитість. Тому я хочу висловити подяку колишньому прем'єр-міністру", — сказав глава Казахстану.

Токаєв провів ще низку призначень. Свого помічника Ерлана Каріна він призначив державним секретарем. Раніше держсекретарем Казахстану був Кримбек Кушербаєв.

Главою комітету нацбезпеки став Мурат Нуртлеу, який до цього обіймав посаду заступника глави адміністрації президента Казахстану.

Що відбувається в Казахстані?

2 січня в Казахстані спалахнули протести в кількох містах через збільшення цін на газ із 60 тенге (3,76 гривні) до 120 тенге (7,53 гривні) за літр. При цьому середня зарплата в Казахстані на серпень 2021 досягла 256,4 тис. тенге (16,1 тисяч гривень).

Протестувальники вимагали подолати корупцію та кумівство, а також розпочати будівництво фабрик і заводів, щоб зменшити рівень безробіття.

4 січня стало відомо, що протестувальникам вдалося досягти зниження ціни на газ у Мангістауській області до 50 тенге (3,14 гривень) за літр.

Далі ситуація почала розпалюватися, незадоволені стали виходити на вулиці вже в 14 містах Казахстану. Протестувальники вимагали відставки чиновників і почали будувати наметові містечка. Силовики затримували людей і брали під контроль житлові квартали.

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До ночі 4 січня протистояння протестувальників і силовиків посилилося. Правоохоронці застосовували світлошумові та газові гранати, а люди у відповідь палили службові автомобілі.

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Токаєв після зіткнень ввів надзвичайний стан у Мангістауській області й Алмати, а також провів нараду щодо соціально-економічної ситуації в країні. За підсумками зборів чиновники ухвалили низку рішень. Так, у Казахстані на 180 днів запроваджують держрегулювання цін на скраплений газ, бензин і дизель.

Цінове регулювання зачепить і соціально значимі продовольчі товари. Влада розгляне необхідність запровадження мораторію на підвищення комунальних тарифів для населення на 180 днів і субсидування оренди вторинного житла для соціально вразливих верств населення.