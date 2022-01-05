Протесты в Казахстане: президент распустил правительство и ввел контроль цен на топливо

Протестующие против высоких цен на газ добились отставки премьер-министра Казахстана Аскара Мамина вместе с правительством. Власти пообещали контролировать цены на сжиженный газ, бензин, дизель и на социально значимые продовольственные товары.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 4 января принял отставку правительства и принял соответствующий указ, который опубликован на сайте главы государства.

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Глава государства назначил первого заместителя премьер-министра Алихана Смаилова временно исполняющим обязанности премьер-министра. Другие министры будут работать до избрания нового правительства.

Местное издание Zakon.kz сообщило, что премьер-министр Аскар Мамин подал прошение об отставке. По конституции Казахстана, отставка премьера влечет за собой прекращение полномочий всего правительства.

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"Мамин написал заявление об отставке. Я эту просьбу выполнил. Аскар Узакпаевич почти три года с честью возглавлял правительство. Он в ходе работы, особенно во время пандемии, показал свою высокую ответственность, трудолюбие. Поэтому я хочу выразить благодарность бывшему премьер-министру", – сказал глава Казахстана.

Токаев провел еще ряд назначений. Своего помощника Ерлана Карина он назначил государственным секретарем. Ранее госсекретарем Казахстана был Крымбек Кушербаев.

Главой комитета нацбезопасности стал Мурат Нуртлеу, который до этого занимавший пост замглавы администрации президента Казахстана.

Что происходит в Казахстане?

2 января в Казахстане вспыхнули протесты в нескольких городах из-за увеличения цен на газ с 60 тенге (3,76 гривны) до 120 тенге (7,53 гривны) за литр. При этом средняя зарплата в Казахстане на август 2021 года достигла 256,4 тыс. тенге (16,1 тысяч гривен).

Протестующие требовали побороть коррупцию и кумовство, а также начать строительство фабрик и заводов, чтобы уменьшить уровень безработицы.

4 января стало известно, что протестующим удалось добиться снижения цены на газ в Мангистауской области до 50 тенге (3,14 гривен) за литр.

Далее ситуация начала накаляться, недовольные стали выходить на улицы уже в 14 городах Казахстана. Протестующие требовали отставки чиновников и начали строить палаточные городки. Силовики задерживали людей и брали под контроль жилые кварталы.

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К ночи 4 января противостояние протестующих и силовиков усилилось. Правоохранители применяли светошумовые и газовые гранаты, а люди в ответ жгли служебные автомобили.

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Токаев после столкновений ввел чрезвычайное положение в Мангистауской области и Алматы, а также провел совещание по социально-экономической ситуации в стране. По итогам собрания чиновники приняли ряд решений. Так, в Казахстане на 180 дней вводят госрегулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизель.

Ценовое регулирование коснется и социально значимых продовольственных товаров. Власти рассмотрят необходимость введения моратория на повышение коммунальных тарифов для населения на 180 дней и субсидирование аренды вторичного жилья для социально уязвимых слоев населения.