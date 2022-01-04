Введен режим ЧП: в Казахстане глушат интернет, а митингующие атакуют силовиков (видео)

Протестующие против цен на газ сожгли четыре машины правоохранителей. А в Алматы ввели войска, однако те отказались стрелять в людей.

Люди, вышедшие на улицу в Казахстане, не собираются уступать силовикам. С наступлением темного времени суток противостояние лишь усилилось. Правоохранители применили по демонстрантам спецсредства, те в ответ перешли в наступление и сожгли четыре автозака, сообщает телеграмм-канал RESSENTIMENT.

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[ + – ] Горящая машина силовиков

Светошумовые и газовые гранаты, примененные силовиками, возмутили казахов. Они потеснили полицейских и сожгли 4 служебных автомобиля.

В ряды протестантов вливаются все новые и новые люди. Они обходят оцепление, встречаясь в определенных точках сбора. Отмечается, что бунтовщики знали, что интернет будут "глушить" и заранее договорились о местах встречи. Эта информация не освещалась в соцсетях и мессенджерах, а передавалась устным путем.

[ + – ] Казахские силовики не ожидали такого упорного сопротивления

Силовые структуры Казахстана были не готовы к такой гражданской активности и запросили власть о своих дальнейших действиях. После этого президент Касым-Жомарт Токаев подписал указы о введении чрезвычайного положения в Мангистауской области и городе Алматы.

[ + – ] Стрельба на улицах Алматы

Ситуация в Алматы особенно тревожна: было опубликовано видео, где в городе слышится стрельба очередями из автоматического оружия. Кто применил оружие и есть ли пострадавшие не сообщается. В связи со сложившейся ситуацией в город ввели войска. Однако, солдаты отказались стрелять в людей, отступили и пытаются выйти из города.

[ + – ] В Алматы введены войска

По информации в соцсетях, правоохранители разворачивают аппараты глушения связи. Продолжается отключение от мобильной связи, по северному Казахстану отключают интернет.

[ + – ] Показатели уровня Интернета в Казахстане

Протесты в стране начались 2 января в Мангистауской области из-за повышения цен на газ. Постепенно манифестации охватили все больше городов страны. Первоначальные требования манифестантов о снижении цен на газ стали более не актуальны — люди требуют отставки правящих элит.