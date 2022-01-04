"Хочешь саботаж?": в Казахстане власти предложили протестующим разойтись по домам (видео)

Топ-чиновники прямо говорят людям, что масштабными демонстрациями они ничего не добьются. Протестующим предлагают в составе инициативной группы прийти на переговоры.

Власти казахского города Костанай предложили протестующим разойтись по домам и не "создавать шум". Кадрами с места события таксисты поделились с редактором "Военного Фокуса" Игалем Левиным.

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Жители вышли на улицы Костаная, требуя отставки правительства на фоне резкого повышения цен и тарифов на коммунальные услуги.

К протестующим подошел секретарь Костанайского областного маслихата (парламента) Сайлаубек Ещанов, который возмутился действиями участников акции.

"Что ты хочешь, саботаж? Вы же сказали, что завтра (5 января — ред.) придете. Зачем ты сейчас снимаешь?", — заявил топ-чиновник, обращаясь к блогеру, который освещает акции протеста в городе Костанай.

[ + – ] Власти не поддерживают массовые протесты в Казахстане и просят разойтись по домам

Позже в кадре появился мужчина, который представителя руководителем управления энергетики. Он предложил прекратить протест в центре города и направить 5 января инициативную группу на переговоры с властями.

Депутат областного маслихата Айтжан Есенгельдинов возмутился тем, что местные жители "поднимают шум" и поддержал инициативы других топ-чиновников о сворачивании акции протеста.

Протестующие заверили, что не планируют ничего поджигать и будут мирно требовать отставки правительства, а также пересмотра цен в стране.

"Всех задолбали цены. Я специально вышел сюда (на площадь Костаная — ред.), я приехал не как блогер, чтобы освещать от какого-то лица. Я приехал, чтобы озвучить свое требование. Наша группа таксистов поддержит это собрание (акцию протеста — ред.). Инициативная группа собирается. Место следующих сборов озвучиваться не будет — будет только конкретное время. 11:00 утра завтра, 5 января", — подытожил автор видеороликов.

[ + – ] Власти не поддерживают массовые протесты в Казахстане и просят разойтись по домам

Стоит отметить, что участники акций протеста были готовы к тому, что местные власти будут блокировать мобильную связь и интернет, поэтому о месте сборов заранее договаривались, передавая информацию только "из рук в руки".

Напомним, массовые протесты в Казахстане вспыхнули 2 января из-за повышения цен на газ. Тысячи жителей страны вышли на улицы, протестуя против подорожания топлива и запуска рынка газа. В нескольких городах начались задержания активистов и стычки с полицейскими.

После того, как вспыхнули протесты в Казахстане, власти Мангистауской области сообщили о снижении цены на газ почти в два раза. После переговоров в регионе снизят стоимость топлива со 120 до 50 тенге (чуть больше 3 гривен).

Несмотря на договоренности с властями Мангистауской области, протестующие выдвинули новое требование и хотят, чтобы президент и правительство Казахстана ушли в отставку.