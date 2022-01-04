"Хочеш саботаж?": у Казахстані влада запропонувала протестувальникам розійтися додому (відео)

Топчиновники прямо кажуть людям, що масштабними демонстраціями вони нічого не досягнуть. Протестувальникам пропонують у складі ініціативної групи прийти на переговори.

Влада казахського міста Костанай запропонувала протестувальникам розійтися по домівках і не "створювати шуму". Кадрами з місця події таксисти поділилися з редактором "Військового Фокусу" Ігалем Левіним.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Жителі вийшли на вулиці Костаная, вимагаючи відставки уряду на тлі різкого підвищення цін та тарифів на комунальні послуги.

До протестувальників підійшов секретар Костанайського обласного масліхату (парламенту) Сайлаубек Єщанов, який обурився діями учасників акції.

"Що ти хочеш, саботаж? Ви ж сказали, що завтра (5 січня — ред.) прийдете. Навіщо ти зараз знімаєш?" — заявив топчиновник, звертаючись до блогера, який висвітлює акції протесту в місті Костанай.

[ + – ] Влада не підтримує масові протести в Казахстані та просить розійтися по домівках

Пізніше в кадрі з'явився чоловік, який є керівником управління енергетики. Він запропонував припинити протест у центрі міста та направити 5 січня ініціативну групу на переговори з владою.

Депутат обласного масліхату Айтжан Єсенгельдінов обурився тим, що місцеві жителі "піднімають шум", і підтримав ініціативи інших топчиновників щодо згортання акції протесту.

Протестувальники запевнили, що не планують нічого підпалювати та мирно вимагатимуть відставки уряду, а також перегляду цін у країні.

"Усіх задовбали ціни. Я спеціально вийшов сюди (на площу Костаная — ред.), я приїхав не як блогер, щоб висвітлювати від якоїсь особи. Я приїхав, щоб озвучити свою вимогу. Наша група таксистів підтримає ці збори (акцію протесту — ред.). Ініціативна група збирається. Місце наступних зборів не озвучуватиметься — буде лише конкретний час. 11:00 ранку завтра, 5 січня", — підсумував автор відеороликів.

[ + – ] Влада не підтримує масові протести в Казахстані та просить розійтися по домівках

Варто зазначити, що учасники акцій протесту були готові до того, що місцева влада блокуватиме мобільний зв'язок та інтернет, тому про місце зборів заздалегідь домовлялися, передаючи інформацію лише "з рук у руки".

Нагадаємо, масові протести в Казахстані спалахнули 2 січня через підвищення цін на газ. Тисячі жителів країни вийшли на вулиці, протестуючи проти подорожчання палива та запуску ринку газу. У кількох містах почалися затримання активістів і сутички з поліцейськими.

Після того, як спалахнули протести в Казахстані, влада Мангістауської області повідомила про зниження ціни на газ майже вдвічі. Після переговорів у регіоні знизять вартість палива зі 120 до 50 тенге (трохи більше 3 гривень).

Незважаючи на домовленості з владою Мангістауської області, протестувальники висунули нову вимогу і хочуть, щоб президент і уряд Казахстану пішли у відставку.