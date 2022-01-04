Протестувальники в Казахстані досягли часткового зниження ціни на газ (фото)

Після переговорів влада вирішила знизити ціну на газ у Мангістауській області до 50 тенге (3,14 грн) за літр. Крім того, влада обіцяє не притягувати до відповідальності громадян, які протестували на площі.

Ціну на скраплений газ у Мангістауській області Казахстану буде знижено на тлі акцій протесту в містах регіону. Про це йдеться у повідомленні на сайті прем’єр-міністра країни.

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Так, представники урядової комісії прийшли на зустріч із протестувальниками на площі в Актау й озвучили рішення, які були ухвалені під час переговорів.

[ + – ] Влада Казахстану оголошує про зниження цін на газ

Зазначимо, що з Нового року після запуску ринку газу ціна зросла вдвічі — із 60 тенге (3,76 грн) до 120 тенге (7,53 гривні) за літр. Проте уряд оголосив про зниження вартості до 50 тенге (3,14 грн) за літр.

Крім цього влада пообіцяла не притягувати до відповідальності громадян, які протестували на площі.

"Сторони також домовилися вирішувати всі питання, що виникають, у руслі конструктивного діалогу і в межах чинного законодавства", — йдеться в повідомленні казахстанського прем'єра.

Нагадаємо, протести в містах Мангістауської області Казахстану у зв'язку зі зростанням ціни на газ розпочалися 2 січня. Демонстранти спробували поставити намети на площі Актау та вступили у зіткнення з поліцією. Учасники акції також вимагали відставки керівництва регіону та вигукували гасло "Шал, кет!" (старий, йди!).

Тим часом в Україні молокозаводи та птахофабрики оголосили про загрозу зупинення виробництва через зростання цін на газ для підприємств.