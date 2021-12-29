Українські заводи з виробництва молока і сиру можуть зупинитися через ціни на газ

Підприємства вже попередили, що заявки на продукцію виконуватимуться частково "з подальшим припиненням виробництва".

Через зростання цін на газ для підприємств заводи групи "Молочний альянс", які випускають продукцію під такими брендами, як "Яготинське", "Пирятин" та "Славія", можуть припинити свою роботу. Про це у своєму Facebook написав співзасновник холдингу Олександр Деркач.

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За словами бізнесмена, за всі 15 років, поки він і його партнери займаються молочним бізнесом, ніколи не відбувалася така ситуація, яка "ставить взагалі питання про доцільність подальшої виробничої діяльності". Деркач уточнив, що під загрозою припинення своєї діяльності перебуває вся галузь, а не лише окремі виробники.

Голова наглядової ради "Молочного альянсу" Сергій Вовченко заявив, що заводи холдингу вже попередили партнерів про те, що працювати на збиток далі неможливо. Наприклад, генеральний директор "Пирятинського сирзаводу" Володимир Барштак у своєму листі до комерційних партнерів попередив, що підприємство з 1 січня "частково виконуватиме заявки на продукції з подальшим припиненням виробництва".

[ + – ] Лист гендиректора "Пирятинського сирзаводу"

Зі свого боку, голова наглядової ради "Молочного альянсу" заявив, що група змушена звернутися до господарств з проханням про зниження цін на молоко-сировину на "кілька відсотків".

"(Ми також) звернулися до торговельних мереж: прийміть наші економічно обґрунтовані ціни та скоротіть дебіторську заборгованість до рівня договірних умов. Ми не ставимо ультиматумів, а лише пропонуємо разом подолати цю кризу", — додав Вовченко.

Голова наглядової ради також заявив, що заводи опинилися в парадоксальній ситуації — "чим більше переробляється молоко і випускається продукція, тим більше збитків".

"Подумайте самі. Ціна на газ за рік для нас виросла майже в 10 разів (з 5,5 грн./м.куб до 50 грн./м.куб). Електроенергія – у 2,5 рази. Ціни на таропакувальні матеріали – на 42%. Ціни на молоко-сировину — на 25%. А ось ціни на готову продукцію ми змогли підняти в середньому всього на 7%. У таких умовах подальша робота даватиме нам десятки мільйонів збитків щомісяця", — заявив Вовченко.

Група компаній "Молочний альянс" була заснована у 2000 році колишнім головою правління банку "Аваль" Олександром Деркачем та колишнім головою правління цієї фінустанови Федором Шпігом. Холдинг включає 11 підприємств, серед яких "Пирятинський сирзавод", "Яготинський маслозавод", "Баштанський сирзавод" та інші.

У вівторок, 28 грудня, низка асоціацій і спілок підписали звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням про негайну зустріч для переговорів щодо виходу з енергетичної кризи. Обговорити це питання з главою уряду хочуть 13 об'єднань, зокрема, Українська аграрна конфедерація, Всеукраїнська асоціація пекарів, Укркондпром, Асоціація "М'ясної галузі", Союз птахівників України, Укрвинпром та інші.

На тлі цього Кабінет Міністрів має намір встановити граничну ціну на газ 25 тисяч гривень за 1 тис. кубометрів для виробників хліба та хлібобулочної продукції.

Також Фокус писав, що напередодні про ймовірну зупинку виробництва заявляли в Roshen і ще 26 компаніях, які займаються солодощами. Своє рішення вони пояснили тим, що з початку року ціна на газ зросла з 5,9 тисяч гривень до понад 79 наприкінці грудня.