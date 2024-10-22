Відома акторка розповіла про кризу в стосунках з чоловіком

Олена Світлицька зізналась, що нині проживає складний період в стосунках з чоловіком, з яким вони одружені вже 10 років.

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32-річна українська акторка Олена Світлицька, відома роллю в серіалах "Мавки", "Будинок "Слово". Нескінчений роман" та "Опер за викликом" розповіла про кризу у стосунках з чоловіком, з яким вже 10 років разом. Подробицями особистого життя артистка поділилася в програмі "Тур з зірками" на Люкс ФМ.

Журналістка акцентувала на тому, що блог Олени за останній час дуже змінився, якщо раніше вона транслювала більше родинних фото, то зараз це більш відверті особисті світлини, що, за її словами, свідчить про зміни в особистому житті.

Так, Олена Світлицька зізналася, що дійсно наразі проживає кризу в стосунках з чоловіком.

"Дійсно у нас зараз дуже непростий період, але ми над цим працюємо. Ми все-таки 10 років разом, 9 років у шлюбі і я думаю, що це нормально, коли пари проживають кризи. Навіть сьогодні, я його кликала перед тим як поїхати на концерт, я його кликала з собою, але, на жаль, він сказав, що у нього немає настрою їхати зі мною, він залишився вдома з дітьми. Тому так, зараз непросто, але це нормально.

Я не хочу дуже довго на цьому зосереджуватися, але можу сказати одне слово, яке стало причиною — це війна. От коли почалася війна, з нею почалася розвиватися криза", — пояснила Світлицька.

Наталя Тур уточнила, чи звучало в їх родині слова про розлучення, на що акторка відповіла, що не хоче продовжувати цю тему.

Зауважимо, Олена та Микола Світлицькі одружені 10 років. Спільно мають двох доньок.

Нагадаємо, раніше ми писали, що актор Руслан Мірошниченко в інтерв'ю для Фокусу розповів про окупацію Ізюма, виїзд рідних за кордон та військову підготовку.

Крім цього, Фокус писав, що Слава Дьомін прокоментував, чи був у нього інтим з Ксенією Мішиною.