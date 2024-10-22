Слава Дьомін прокоментував, чи був у нього інтим з Ксенією Мішиною (відео)

Про стосунки між радіоведучим Славою Дьоміним та акторкою Ксенією Мішиною заговорили ще наприкінці 2023 року. Однак через пів року, стосунки між парою таки не склалися.

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40-річний інтерв’юер Слава Дьомін розповів подробиці стосунків з акторкою Ксенією Мішеною. Деталі особистого життя радіоведучий озвучив у програмі "Тур з зірками" на Люкс ФМ.

Так, Слава Дьомін заявив, що у нього не було роману з акторкою, хоч він і пропонував їй стосунки. Після того, як Ксенія відповіла, що поки не готова будувати серйозні відносини, Слава Дьомін припинив спілкування з нею.

"Я не говорив, що в мене був роман з Ксенією Мішиною, я говорив, що я хотів з нею стосунків, отак більш правильно. Мені цікаві були стосунки, Ксенії не дуже. Я запропонував Ксенії стосунки, вона сказала, що вона до них не готова, прям до серйозних стосунків", — пояснив Дьомін.

Журналістка уточнила, що в інтерв’ю Слави Дьоміна з Дмитром Коляденко, хореограф зробив йому розклад таро, в якому сказав, що жінка з якою Дьомін хотів стосунки мала меркантильні почуття, чи мова йшла про Ксенію Мішину, на що Дьомін відповів, що ні.

"Мені здається, що взагалі в принципі кожній жінці важлива фінансова складова в чоловікові, щоб він міг заробляти. У Ксенії це також є. До мене це ніяк не проявлялося. Ми спілкувалися, я давай тільки якісь поради з приводу роботи, певних її починань і продовжень в тєліку. Тільки так. Те, що я там за неї платив, чи не платив, такого не було. Платив, коли йшли кудись гуляти", — пояснив Дьомін.

Наталя Тур вирішила уточнити, чи все ж стосунки, яку були між Славою та Ксенією переросли в інтимну площину, на що Дьомін відповів: "Це не твоя справа, був секс чи ні".

Зауважимо, інформація про романтичні стосунки між Славою Дьоміним та Ксенією Мішиною з’явилися наприкінці 2023 року. Причиною цьому стало те, що їх неодноразово помічали разом на прогулянці в компанії їх синів від попередніх стосунків.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Слава Дьомін назвав суму, яку заробляє на місяць.

Крім цього, Фокус писав, що Слава Дьомін негативно висловився про чоловіка Анастасії Заворотнюк.