Слава Дьомін зізнався, чи був у стосунках з Ксенією Мішиною

Чутки про роман Слави Дьоміна та Ксенії Мішиної з'явилися наприкінці 2023 року. Однак, вже весною Славу Дьоміна запідозрили в новому романі.

Радіоведучий та інтерв’юер Слава Дьомін, якому у листопаді 2023 року приписували роман з відомою акторкою та "Холостячкою" Ксенією Мішиною, зізнався, чи дійсно між ними були відносини. Подробицями особистого життя Дьомін поділився в інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, у листопаді пара неодноразову зустрічалася для спільних прогулянок з дітьми і навіть транслювала це у себе в соціальних мережах. Тоді шанувальники обох запідозрили, що Слава та Ксенія намагаються будувати стосунки. Однак через деякий час, пара припинила спілкування.

Вже у травні під час інтерв’ю з Дмитром Коляденком, який захоплюється картами таро, Дьомін попросив зробити розклад з запитанням: "Чому у мене не склалося з відомою акторкою?". Вочевидь, мова йшла про Ксенію Мішину.

На що Коляденко відповів: "Тому, що вона, по-перше, мати. Вона доросла жінка і не склалося, бачиш, десятка мечів. Смерть, трансформація, фініш, якийсь новий старт, з цією жінкою, імператрицею, бо вона якась дуже відома жінка. Не склалося. Десятка мечів. Зрада. В чому зрада? В чому був крах у відносинах. Бо вона була заміжня жінка? Вона доросліша тебе. Меценатство, спонсорство, їй треба були гроші, багато грошей. І вона зірка. Зараз ви на відстані", — сказав Коляденко.

1:00:09 - Дмитро робить розклад Славі

Сам же Слава Дьомін вже в своєму інтерв’ю дав зрозуміти, що між ними дійсно була симпатія, однак зараз їх нічого не пов’язує.

"Я відповім так: з Ксенією Мішиною нас вже нічого не пов'язує. Цього буде достатньо", — прокоментував відносини з акторкою Дьомін.

Щодо нинішнього особистого життя радіоведучий також говорити відмовився, хоч і заінтригував шанувальників таємничими фото з жінкою на побаченні.

Варто зазначити, що Слава Дьомін вже був одружений та має сина, на ім’я Влад.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 13-річного сина Слави Дьоміна звинуватили у крадіжці. Ведучий відреагував.

Крім цього, Фокус писав, що Слава Дьомін нарвався на критику через інтерв'ю зі скандальною блогеркою Анною Алхім.