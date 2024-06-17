Слава Демин признался, был ли в отношениях с Ксенией Мишиной

Слухи о романе Славы Демина и Ксении Мишиной появились в конце 2023 года. Однако, уже весной Славу Демина заподозрили в новом романе.

Радиоведущий и интервьюер Слава Демин, которому в ноябре 2023 года приписывали роман с известной актрисой и "Холостячкой" Ксенией Мишиной, признался, действительно ли между ними были отношения. Подробностями личной жизни Демин поделился в интервью РБК-Украина.

В частности, в ноябре пара неоднократно встречалась для совместных прогулок с детьми и даже транслировала это у себя в социальных сетях. Тогда поклонники обоих заподозрили, что Слава и Ксения пытаются строить отношения. Однако спустя некоторое время, пара прекратила общение.

Уже в мае во время интервью с Дмитрием Коляденко, который увлекается картами таро, Демин попросил сделать расклад с вопросом: "Почему у меня не сложилось с известной актрисой?". Очевидно, речь шла о Ксении Мишиной.

На что Коляденко ответил: "Потому, что она, во-первых, мать. Она взрослая женщина и не сложилось, видишь, десятка мечей. Смерть, трансформация, финиш, какой-то новый старт, с этой женщиной, императрицей, потому что она какая-то очень известная женщина. Не сложилось. Десятка мечей. Предательство. В чем измена? В чем был крах в отношениях. Потому что она была замужней женщиной? Она старше тебя. Меценатство, спонсорство, ей нужны были деньги, много денег. И она звезда. Сейчас вы на расстоянии", — сказал Коляденко.

1:00:09 — Дмитрий делает расписание Славе

Сам же Слава Демин уже в своем интервью дал понять, что между ними действительно была симпатия, однако сейчас их ничего не связывает.

"Я отвечу так: с Ксенией Мишиной нас уже ничего не связывает. Этого будет достаточно", — прокомментировал отношения с актрисой Демин.

О нынешней личной жизни радиоведущий также говорить отказался, хоть и заинтриговал поклонников таинственными фото с женщиной на свидании.

Стоит отметить, что Слава Демин уже был женат и имеет сына по имени Влад.

Напомним, ранее мы писали, что 13-летнего сына Славы Демина обвинили в краже. Ведущий отреагировал.

Кроме этого, Фокус писал, что Слава Демин нарвался на критику из-за интервью со скандальной блогершей Анной Алхим.