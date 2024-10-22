Слава Демин прокомментировал, был ли у него интим с Ксенией Мишиной (видео)

Об отношениях между радиоведущим Славой Деминым и актрисой Ксенией Мишиной заговорили еще в конце 2023 года. Однако через полгода, отношения между парой таки не сложились.

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40-летний интервьюер Слава Демин рассказал подробности отношений с актрисой Ксенией Мишеной. Детали личной жизни радиоведущий озвучил в программе "Тур со звездами" на Люкс ФМ.

Так, Слава Демин заявил, что у него не было романа с актрисой, хоть он и предлагал ей отношения. После того, как Ксения ответила, что пока не готова строить серьезные отношения, Слава Демин прекратил общение с ней.

"Я не говорил, что у меня был роман с Ксенией Мишиной, я говорил, что я хотел с ней отношений, так более правильно. Мне интересны были отношения, Ксении не очень. Я предложил Ксении отношения, она сказала, что она к ним не готова, прям к серьезным отношениям", — пояснил Демин.

Журналистка уточнила, что в интервью Славы Демина с Дмитрием Коляденко, хореограф сделал ему расклад таро, в котором сказал, что женщина с которой Демин хотел отношения имела меркантильные чувства, или речь шла о Ксении Мишиной, на что Демин ответил, что нет.

"Мне кажется, что вообще в принципе каждой женщине важна финансовая составляющая в мужчине, чтобы он мог зарабатывать. У Ксении это также есть. До меня это никак не проявлялось. Мы общались, я давай только какие-то советы по поводу работы, определенных ее начинаний и продолжений в телике. Только так. То, что я там за нее платил или не платил, такого не было. Платил, когда шли куда-то гулять", — пояснил Демин.

Наталья Тур решила уточнить, все же отношения, которую были между Славой и Ксенией переросли в интимную плоскость, на что Демин ответил: "Это не твое дело, был секс или нет".

Заметим, информация о романтических отношениях между Славой Деминым и Ксенией Мишиной появились в конце 2023 года. Причиной этому стало то, что их неоднократно замечали вместе на прогулке в компании их сыновей от предыдущих отношений.

Напомним, ранее мы писали, что Слава Демин назвал сумму, которую зарабатывает в месяц.

Кроме этого, Фокус писал, что Слава Демин негативно высказался о муже Анастасии Заворотнюк.