Известная актриса рассказала о кризисе в отношениях с мужем

Елена Светлицкая призналась, что сейчас проживает сложный период в отношениях с мужем, с которым они женаты уже 10 лет.

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32-летняя украинская актриса Елена Светлицкая, известная ролью в сериалах "Мавки", "Дом "Слово". Бесконечный роман" и "Опер по вызову" рассказала о кризисе в отношениях с мужем, с которым уже 10 лет вместе. Подробностями личной жизни артистка поделилась в программе "Тур со звездами" на Люкс ФМ.

Журналистка акцентировала внимание на том, что блог Елены за последнее время очень изменился, если раньше она транслировала больше семейных фото, то сейчас это более откровенные личные фотографии, что, по ее словам, свидетельствует об изменениях в личной жизни.

Так, Елена Светлицкая призналась, что действительно сейчас проживает кризис в отношениях с мужем.

"Действительно у нас сейчас очень непростой период, но мы над этим работаем. Мы все-таки 10 лет вместе, 9 лет в браке и я думаю, что это нормально, когда пары проживают кризисы. Даже сегодня, я его звала перед тем как поехать на концерт, я его звала с собой, но, к сожалению, он сказал, что у него нет настроения ехать со мной, он остался дома с детьми. Поэтому да, сейчас непросто, но это нормально.

Я не хочу очень долго на этом сосредотачиваться, но могу сказать одно слово, которое стало причиной — это война. Вот когда началась война, с ней начался развиваться кризис", — пояснила Светлицкая.

Наталья Тур уточнила, звучало ли в их семье слова о разводе, на что актриса ответила, что не хочет продолжать эту тему.

Заметим, Елена и Николай Светлицкие женаты 10 лет. Совместно имеют двух дочерей.

Напомним, ранее мы писали, что актер Руслан Мирошниченко в интервью для Фокуса рассказал об оккупации Изюма, выезде родных за границу и военной подготовке.

Кроме этого, Фокус писал, что Слава Демин прокомментировал, был ли у него интим с Ксенией Мишиной.