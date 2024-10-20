Актер Руслан Мирошниченко об оккупации Изюма, выезде родных за границу и военной подготовке: интервью для Фокуса

Актер сериалов "Ментовские войны. Харьков — 2", "Участковый с ДВРЗ", "Наследники" и "Две сестры" Руслан Мирошниченко в интервью Фокусу рассказал, где сейчас его родные, которые жили в Изюме, что его связывает с коллегой по съемочной площадке Александрой Эпштейн и как изучает военное дело.

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Руслан Мирошниченко родом из города Изюм Харьковской области, который весной 2022 года оказался в оккупации и пробыл под ней около пяти месяцев. В эксклюзивном интервью Фокусу он рассказал, где сейчас живет его семья, как из экономиста стал актером, почему режиссеры дают ему преимущественно роли "подонков" и в каком сериале зрители увидят его в новом амплуа.

Вы один из самых таинственных мужских персонажей в украинском кинематографе. Приоткроете завесу относительно вашей жизни?

Я не считаю себя медийным актером, личная жизнь которого очень интересует зрителя за кадром. Я просто честно стараюсь делать свою работу, которая приносит мне удовольствие, и без которой я просто не представляю своей жизни. Популярность никогда не была моим приоритетом, хотя я и осознаю, что определенная медийность является залогом успеха в нашей профессии. Но это как раз и является определенным диссонансом, потому что я четко разделяю профессиональное и личное, и очень не хотел бы, чтобы когда-то в будущем кто-то из моих близких пострадал от моей "популярности". Я редко хожу на какие-то тусовки, связанные с кино, а свой инстаграм я веду больше с целью сохранения важных моментов моей жизни для самого себя и моих друзей.

Чем сегодня живет и занимается Руслан Мирошниченко?

Сегодня я, как и миллионы украинцев, пытаюсь приблизить нашу победу. Делаю это теми способами, которые, как я считаю, получаются у меня лучше всего. В начале большой войны я довольно долгое время волонтерил, тратя силы, энергию и деньги, не задумываясь о том, сколько у меня их было на то время. Когда понял, что война — это надолго, я понял, что надо еще и как-то зарабатывать. Начали появляться какие-то предложения по работе, и я понемногу начал возвращаться к профессиональной деятельности.

Руслан Мирошниченко Фото: Пресслужба

Пандемия, затем полномасштабное вторжение. В эти последние годы многие сферы столкнулись с вызовами и безработицей. Расскажите, как за последние годы изменилась ваша актерская деятельность?

Я понял, что то, что я делал до пандемии и войны, мне больше не приносит удовольствия. Например, раньше я очень активно играл в антрепризах, но с началом войны, согласившись на две антрепризные постановки, я понял, что больше меня это не удовлетворяет. Я отказался и сконцентрировался на проектах, что, как мне кажется, сейчас более актуально. Так в моей жизни появился проект "Азовсталь. Голоса", посвященный защитникам "Азовстали", а впоследствии и спектакль "Зверь", главной темой которого является ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство).

Так вы отказались от более легких жанров?

Я не говорю, что сейчас не нужны легкие жанры. Нужны. Очень. Потому что люди устают от войны и им надо в чем-то находить разгрузку, это нормально. Кроме того, если не будет качественного украиноязычного развлекательного контента, мы никогда не будем стимулировать людей полностью отказаться от русскоязычного. Но пока мой внутренний голос направляет меня немного в другие темы. От кино и сериальных проектов, посвященных теме войны, я тоже сейчас в основном отказываюсь, потому что качественных предложений не так много, а спекуляций на эту тему слишком большое количество.

Кроме работы я продолжаю уделять внимание волонтерству, много доначу, а также постоянно учусь военному делу. Занятия в тире, на полигоне, обучение владению оружием, тактическая медицина. Потому что владеть оружием или драться в кино это одно, а в реальных боевых условиях надо, чтобы эти умения были на уровне нейронов. Поэтому постоянная подготовка, а также спорт — это неотъемлемая часть моей жизни.

Руслан Мирошниченко Фото: Пресслужба

Ваша семейная жизнь. Расскажите, вы женаты, имеете ли вы детей? Где сейчас живет ваша семья?

Семья в моей жизни — это очень важная составляющая, поэтому я сосредоточен, в том числе, на ней. Например, мои родители, которым пришлось уехать в Европу из Изюма, где они провели несколько дней под обстрелами, и откуда им едва удалось уехать за день до полной оккупации города. Видимся мы довольно редко, к большому сожалению, но постоянно на связи. Невероятно скучаю по своему родному городу, который сейчас почти разрушен, где я не был с самого начала полномасштабной войны. Но чувствую себя немного ближе к Родине, когда удается приезжать в мой второй родной город — Харьков, где я учился, где я сейчас бываю либо на гастролях, либо по волонтерским делам.

Невероятно рад тому, что из Европы в Киев вернулась моя сестра с племянником. Сначала я очень переживал за их безопасность, а потом понял, что это к лучшему, потому что в мою жизнь снова вернулся мой племянник и крестник, а в его жизни есть я. Это сейчас очень важно для пятилетнего пацана.

Я вообще счастлив, что в моей жизни есть родные и близкие мне люди, люди на которых я могу положиться, и которые, я надеюсь, могут положиться на меня.

Кто в вашей жизни Александра Эпштейна? И что за мальчик Федор, с которым у вас есть фотографии на странице в инстаграме?

Единственное, что я могу сказать, это то, что это человек, который мне очень близок, который меня вдохновляет и который занимает достаточно весомое место в моей жизни. Это все [улыбается].

Раньше на экранах вы преимущественно играли всевозможных "подонков". В сериале "Две сестры" вы впервые сыграли положительного персонажа?

Так сложилось, что раньше действительно я часто играл "подонков" и не очень хороших типов. Так наверняка видят меня режиссеры, хотя надеюсь, что это только их видение, и мои близкие воспринимают меня по-другому [смеется]. Но я не жалуюсь — плохих парней играть интереснее, потому что у них обычно достаточно сложная подоплека и для актера это просто клондайк творческих поисков.

Руслан Мирошниченко Фото: Пресслужба

Как же случилось, что здесь вам досталась совсем нетипичная для вас роль?

Когда меня пригласили на кастинг сериала "Две сестры", я пробовался на роль мажора Игоря (ничего удивительного, скажете вы). Но мне предложили пробы еще на роль протагониста Виктора, чем я был весьма удивлен. Не буду скрывать — я был заинтересован именно в первой роли — не только потому, что мне "привычнее" играть плохих парней, но и потому, что судьба этого персонажа мне была интереснее для исследований. Но продюсеры все же увидели во мне Виктора, и вот тогда пазлы у меня немного рассыпались. Потому что, действительно, полноценных героев, хороших, положительных, как в сказках, без плохих черт характера, я никогда не играл. А формат сериала диктовал именно такого героя.

И какие были ощущения от смены амплуа? Ощутима ли разница?

Собрав все воедино, поговорив с режиссером, проанализировав поступки, поведение моего героя, я захотел сделать из него человека. Не сказочного героя, в которого с первого взгляда влюбляются героини, а живого человека, с его сложным прошлым, сомнениями, страхами, внутренней неуверенностью в своем будущем. Человека, который трансформируется так же как и все мы, учится жить, делая ошибки, а потом их пытается исправить и не всегда удачно. Человека, который делает сам себя и достигает успеха не только в профессии, но и в личной жизни, борясь, а иногда просто выгрызая у судьбы свое право быть счастливым.

Руслан Мирошниченко Фото: Пресслужба

Вы играли Виктора в 20-летнем возрасте, а потом уже 40-летнего. Как перевоплощались? Были ли особенности грима? И отличалась ли сама игра персонажа в разном возрасте?

Мне надо было понять, как сделать разницу заметной не только во внешности (за это особая благодарность гримерам), а прежде всего внутренне, в поведении, манере говорить, осанке, действиях. Учитывая то, что в некоторые дни снимали оба жизненных периода (как мы говорили на площадке, молодость и старость), а времени на то, чтобы собраться с мыслями и перестроиться на другой возраст, было мало, я воспринимал это как определенный вызов самому себе, как актеру, и старался делать все возможное для перевоплощения. Очень интересно, как это оценит зритель.

Частично я мог использовать свой собственный опыт, потому что так же как мой герой в личной жизни, я боролся и продолжаю бороться за свое место в профессии. Потому что пришел я в нее в достаточно позднем для актера возрасте.

Расскажите больше о том, как и когда пришло осознание, что вы хотите быть актером?

По первому образованию я экономист и после окончания университета я какое-то время работал по первой специальности. Но, как говорится, природа взяла свое — все мое детство я провел на сцене и без нее я не представляю своей жизни. Поэтому впоследствии я поступил в Харьковский университет искусств на театральный факультет, в мастерскую к невероятному актеру и преподавателю Евсюкову Юрию Степановичу, и почти в 30 лет заявил, что хочу быть актером [улыбается]. Понятно, что наш довольно консервативный киномир реагировал на меня как на самозванца, потому что по негласным правилам даже поступить в театральный вуз после 27-28 лет почти невозможно. Мне удалось. И вот теперь я на постоянном пути доказательства миру и, наверное, самому себе, что я стою того, к чему стремлюсь. И надеюсь, что у меня все получится. Как и у моего героя в сериале "Две сестры". Как и у нашей страны в целом.

Напомним, ранее мы писали, что актер Роман Мацюта дал эксклюзивное интервью для Фокуса, в котором рассказал о родной Каховке, смерти матери и гибели брата на фронте.