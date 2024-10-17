Роман Мацюта о родной Каховке, смерти матери и гибели брата на фронте — интервью для Фокуса

Украинский киноактер и музыкант Роман Мацюта в эксклюзивном интервью для издания Фокус поделился подробностями личной жизни, рассказал, почему не продолжил свою карьеру в армии, и то, как на фронте погиб его младший родной брат Максим.

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Роман Мацюта известный ролями в фильмах "Участковый с ДВРЗ" и "Неслучайные встречи" в разговоре с Фокусом поделился, чем сегодня живет, почему больше не занимается спортом, как получил предложение работать в штабе и с кем сейчас живет.

"Клятва врача", "Опер по вызову", "Нюхач" и еще несколько десятков кинолент, в которых можно вас увидеть. За многолетнюю актерскую деятельность, какую из своих работ считаете самой удачной?

Ну, "Нюхача" у меня там почти нет, там коротенький эпизод, кажется, даже без текста. Это все от того, что журналисты видят ссылки на меня в интернете, а там нет точной хронологии по тем фильмам, в которых я сыграл. Мне лично делать это лень, и, видимо, еще не нашелся человек, кто это скрупулезно сделает. Что касается сериалов, я бы отметил бы, скорее всего, это "Ментовские войны", "Киев", "Участковый с DWРЗ", "Fairtrade", "Производство Бельгия", "Казаки. Абсолютно лживая история", "Доброволец" и другие. Что касается полных метров, то это "Тайный дневник Симона Петлюры", "Сентябрь", "Узкий мост".

С началом войны в Украине актерская деятельность многих была в зоне риска, тогда работа стала на паузу, как вы переживали эти моменты?

В 2022 году вообще ничего не снималось, поэтому мы полностью перешли на волонтерскую деятельность. Работы было хоть отбавляй, хоть денег мы не зарабатывали, но как-то выживать. То есть друзья, родные, не давали утонуть, полностью перешли на обеспечение Вооруженных сил автомобилями, налаживание логистики с нашими друзьями за рубежом. Начали ездить с концертами на передовую. И так мы пережили остаток 2022 года.

Роман Мацюта Фото: Пресслужба

Какое сегодня ваше творчество? Где сейчас снимаетесь? И в каких амплуа смогут вас увидеть зрители?

В этом году мы закончили съемки полнометражного фильма "Исповедь Вестника", в котором у меня второй план, но очень интересная роль. Это будет настоящее кино, я надеюсь, оно поездит по фестивалям. И его как можно быстрее увидит украинский зритель. Еще могу отметить в этом году свою работу как озвучивание главного героя "Стрелка" в новой версии компьютерной игры "Сталкер". Это такие интересные проекты этого года. Еще в аудиоспектакле Виктора Андриенко я озвучил одного из главных персонажей — воинов. Это для детишек. Тоже будет очень интересная работа.

Вы родом из Каховки. Город, который с первых дней полномасштабного вторжения находится в оккупации. Когда вы там были в последний раз? Какую последнюю новость слышали из родного города?

Последний раз в Каховке я был накануне дней войны. В октябре 2021 года исполнился год, как ушла из жизни моя мама, от которой я считаю, что все мои и музыкальные, и актерские таланты. Может это звучит цинично, но я иногда думаю, что Бог все же нас любит. Забрал маму из этой жизни, чтобы она не видела всего этого ужаса. Последние новости из Каховки, которые я слышал. Свет есть, вода есть, еда есть. Лекарств не хватает. Но самое страшное — это непонимание будущего. И люди не знают, что будет дальше. Вот то, что смущает и это за что мы здесь в Украине больше всего переживаем.

В сети можно много найти о вашей актерской деятельности, но ни слова о вашей личной жизни. Какая она? Приоткроете завесу?

Сейчас я живу один. У меня есть кот, которому уже 19-й год. Такой сварливый дедушка. Поэтому, по сравнению с ним, я считаю себя еще молодым казачком. Как говорил мой крестный, мне еще пятидесяти нет, я уже на третьем курсе. А если серьезно, то если вы видите одинокого человека, то, скорее всего, где-то там у него за спиной тянется шлейф какой-то такой длинной личной истории, я не исключение. У меня есть своя собственная романтическая история с женщиной, но имя ее я вам не назову.

Роман Мацюта Фото: Пресслужба

Ранее вы рассказывали, что ваше хобби — это каратэ. До сих пор этот вид спорта среди ваших увлечений? Почему именно он?

Кюкушин каратэ в моей жизни появилось, можно сказать, случайно. Я познакомился с тренером, давно мечтал заниматься каким-то видом восточных единоборств и просто так распорядилась судьба, что я попал именно в этот вид спорта. Сейчас я не тренируюсь, потому что сказал себе, пока идет война, никаких белых догов, никаких залов не будет. Надеюсь, что после нашей победы я вернусь в зал и буду иметь на это вдохновение и здоровье.

Известно, что у вас есть музыкальное образование. Было ли желание построить карьеру певца? Как часто сейчас поете, играете? Как получилось, что актерское ремесло перевесило?

Да, у меня высшее музыкальное образование, я закончил после музыкальной школы Херсонское музыкальное училище, а после него Донецкую государственную консерваторию, кафедру эстрады. Да, у меня была своя группа, я сочинял песни. Мы выпустили три альбома. Их можно услышать на моем сайте rm.in.ua. Сейчас я отказался от русскоязычного репертуара вообще. Я исполняю песни на украинском языке. В основном составляет репертуар нашего друга Василия Гонтарского и группы "Вася Клап" с которым я сейчас чаще всего выступаю. Что касается кино, то я всегда говорю, что это не я выбрал кино, это кино выбрало меня, так просто складывались обстоятельства. У меня не было никаких связей кино, не было образования, просто я шел жизненным путем. И те люди, которые меня окружали, так или иначе, привели меня сначала к работам в рекламе, потом уже коротенькие эпизодики и групповка, эпизодические роли без текста, потом с текстом, ну а потом уже так до главных ролей и добрались. Ну как-то я по натуре фаталист, поэтому считаю, что судьба человека многое значит. Если обычные люди меня встречают на улице, в магазине и говорят: "Мне очень нравится, как вы играете в кино", значит я на своем месте. Если мои коллеги актеры с большим опытом воспринимают меня как полноценного партнера, значит, я там, где должен быть, и выполняю то, что должен выполнять качественно.

В начале полномасштабного вторжения вы присоединились к добровольческому батальону. Не было ли страшно взять в руки оружие?

Да, я попал в созданный тогда 9 батальон ДФТГ и пробыл там до момента его расформирования. Был ли страх? Был, пожалуй, страх, когда мы, по праву в том, что оказались в самом центре Киева и отвечали за свои сектора охраны и поддержания общественного порядка. И волнение было из-за того, что каждый день были сообщения об опасности высадки воздушного десанта. Этого мы тогда очень опасались, потому что военного опыта и военного слаживания как такового не было. И ребята из УГО, с которыми я нес дежурство, мы еще тогда не раззнакомились, просили меня, что когда я пойду к своим махновцам, туда отдыхать, чтобы я попросил их, если начнется замес, чтобы мы не стреляли за спиной, потому что они нас боятся больше, чем кацапов. Такое было. Бороться со страхом помогала ненависть и ярость к врагам, конечно. Больше всего были переживания и ощущения такие знаете как у ученика, который впервые сдает экзамены и боится сделать по неопытности неправильно и тем самым подвести своих товарищей. Поэтому такие бурные месяцы были, полные переживаний.

Роман Мацюта Фото: Пресслужба

После того, как оккупантов выгнали из Киевщины, вы все же выбрали быть волонтером. Не было мыслей полноценно пойти в армию?

Когда расформировали батальон и нам сказали самим искать себе судьбу, я спрашивал у опытных военных, что делать дальше. И мне сказали, что ты не спеши, на тебя еще войны хватит. Ты делай то, чему ты можешь сейчас научить, а не тебя надо будет учить. Можешь гнать транспорт, гони транспорт. Можешь петь песни, езжай на передовую, поддерживай бойцов. Делай то, что ты уже сейчас умеешь делать лучше всех. И тогда каждый будет на своем месте. Поэтому я так и поступил. А что будет дальше? Ну, посмотрим. Все может измениться в любой момент.

В одном из своих интервью вы рассказывали, что на фронте погиб ваш родной брат. Знаете ли вы обстоятельства?

Мой младший брат Максим — это наша гордость и наша боль. Он жил и работал в Польше. Вернулся, вступил добровольцем в 128 отдельную бригаду Днепр. Воевал, провоевал полтора года. Погиб под Старомайорским Донецкой области. Обстоятельства мне известны. Ранение побратима на позиции. Попытки оказать помощь ему. Сброс с дрона, ранение. Ребята молодцы его вытащили, но получил ранение несовместимое с жизнью. В больницу его не довезли. Много там сложили голову наших ребят, на тех позициях. Много вопросов к командирам, но эти вопросы мы будем задавать уже после войны. Сейчас уже это не ко времени.

Роман Мацюта Фото: Пресслужба

Как вы относитесь к мобилизации артистов?

Слушайте, ну, при желании можно и зайца научить курить. Актер — профессия романтическая, а в войне нет ничего романтического. Война — это прежде всего тяжелый физический труд. Это самоорганизованность, это пунктуальность, это все просчитано по секундам. Я, например, человек такой неорганизованный, и я постоянно куда-то опаздываю. Я как не просплю, так забуду. Но с другой стороны, в армии есть много специальностей, которые не предусматривают пребывания именно на передовой. Можно там работать по психологической поддержке, что раньше выполняли замполиты. Мне предлагали, я сказал, что на эту должность я не пойду. А физически, может, немного уже с травмами своими староват для настоящей работы, скажем так. Но многие из ребят на порыве пошли, и кто из них действительно приспособился к сверхсложным условиям войны, кто действительно смог стать настоящим воином, я считаю, что это единицы.

Возможно слышали, не так давно Верховная Рада приняла решение забрать государственные награды у деятелей культуры, которые предали Родину и поддержали войну в Украине. Достойное ли наказание для этих людей, по вашему мнению?

Пусть забирают награды те, кто их давал. Это не моя епархия. Считаю ли я, что это нужно делать? Да, считаю, что нужно. Я больше думаю о себе, как достойно дожить эту жизнь, пройти путь, не расточать, не предать, быть достойным, быть честным, быть настоящим мужчиной. Вот об этом я думаю. А там пусть решают те, кто эти награды предоставлял.

Напомним, ранее мы писали, что в интервью для Фокуса Григорий Бакланов рассказал об участии в шоу "Холостяк" и скандале с Тарасом Цимбалюком.