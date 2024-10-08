Григорий Бакланов об участии в шоу "Холостяк" и скандале с Тарасом Цимбалюком — интервью для Фокуса

Григорий Бакланов в эксклюзивном интервью изданию Фокус прокомментировал скандал с коллегой по съемочной площадке Тарасом Цимбалюком, а также признался, считает ли привилегиями выезд за границу в качестве актера.

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Украинский актер Григорий Бакланов рассказал Фокусу о работе во время войны, выездах за границу и новых проектах. Кроме этого, он признался, хотел ли он стать главным героем шоу "Холостяк" и на каком языке на самом деле общается в жизни.

Григорий Бакланов в сериале "Поймать Кайдаша" Фото: прес-служба СТБ

"Поймать Кайдаша" — лента, с которой вас ассоциируют. Вы сами считаете эту роль судьбоносной в вашей актерской карьере?

Скорее знаковой. Потому что и до, и после были разные крупные проекты, но да — именно по этому сериалу узнает большая часть людей. Хотя есть момент — тебя уже узнают как персонажа, а не как человека или актера. И для этого надо иметь больший арсенал ролей, которые будут так же запоминаться зрителям и не отходить на второй план. Над чем сейчас и работаю.

Вы озвучивали "Страну сказок". Расскажите, пожалуйста, об этом опыте. Повлияли ли на вас сказки, которые вам в детстве читала мама?

Я в восторге от идеи и работы над детскими сказками. Хотя многие из них совсем и не для детей, на самом деле. Это интересно и одновременно очень ответственно — передать всех сказочных персонажей так, чтобы это не было простым разыгрыванием, а раскрывало суть. И при этом держало внимание современных детей.

Какие пять книг вы бы порекомендовали прочитать нашим зрителям?

Я рекомендую вообще читать, любую литературу. Чтобы всегда была рядом "раскрытая книга". А дальше вы сами для себя выберете свой топ-5 книг, которые близки вашему сердцу.

Григорий Бакланов и Тарас Цимбалюк Фото: прес-служба СТБ

Известно, что вы сейчас снимаетесь в сериале "Любовь и пламя" о героях-спасателях. Расскажите о своем герое. Легко ли было вжиться в роль?

Да, этот сериал посвящен украинским чрезвычайникам, которые ежедневно спасают наши жизни, иногда ценой собственной. Это будет 16-серийная остросюжетная мелодрама. Премьера сериала в эфире СТБ состоится в 2025 году. Сложно было не вживаться в роль, а выполнять все физические вещи, которые делают спасатели. Это особенность проекта "Любовь и пламя". Мы каждый день надеваем спецодежду, тянем рукава, выносим людей, спускаемся по пожарной трубе, тушим пламя (и это действительно очень жарко), и без подготовки такая нагрузка забирает все силы, а еще надо играть сюжетные линии. И мой герой постоянно при этом улыбается и бодр и параллельно успевает сидеть в Тик-токе, заигрывать с девушками и пускать шутки. Такое впервые у меня, но мне это еще больше нравится.

Ни для кого не секрет, что после полномасштабного вторжения актеры столкнулись с безработицей. Какова ситуация на рынке кинематографии с работой сегодня? Сравните 2022 и 2024 год.

Конечно, тогда было и не до кино. Мы снимались иногда чтобы хоть не потерять сноровку, или исключительно для благотворительных целей. Сейчас, кажется, каждый актер меньше или больше, но может получить какую-то работу: вот например, телеканал СТБ за последнее время запустили очень много проектов, что не может не радовать не только тех, кто работает в этой сфере, но и зрителей.

Григорий Бакланов Фото: прес-служба СТБ

Можно ли сегодня зарабатывать на жизнь актерством?

Если бы я работал только в театре, мне пришлось бы в нем и жить. Поэтому съемки, хоть это и процесс непродолжительный, позволяют выравнивать свою финансовую ситуацию. Конечно, наши зарплаты не голливудские, плюс часть стабильно идет на поддержку военных или пострадавших. Но поэтому и занимаюсь разными направлениями: гастроли, дубляж, реклама в соц.сетях, преподавательская деятельность. Хотелось бы работать и иногда иметь выходные, но сейчас не то время, когда можно делать все исключительно в свое удовольствие. Надо помнить о приоритетах.

Вы родом из Одессы, до войны жили в столице, потом жили с родителями. Где сейчас живете? Часто ли бываете в родной Одессе?

Давно уже не был дома. Живу в Киеве, но часто в разъездах — по Украине, за границей на благотворительных фестивалях. Недавно, когда делали там благотворительный спектакль, к нам пришла семья из Изюма. Часть родственников осталась у них до сих пор в оккупации. Очень тяжелый момент, мы стоим и не знаем, что друг другу еще сказать, все и так понятно. Обнялись, поддержали словом и пошли дальше делать свое. Но верю, что мы еще обязательно встретимся, дома.

Григорий Бакланов Фото: прес-служба СТБ

Умеете ли вы готовить? Что вы обычно готовите себе на завтрак? Какое ваше любимое блюдо, и есть ли то, что вы категорически не любите есть?

Я не могу назвать себя серьезным шеф-поваром. Но готовить нравится, в основном завтраки. Потому что на работе кормят) Это обычно овсянка или какие-то тосты и дальше фантазирую: яйца, ягоды, рыба, орехи или арахисовая паста, бекон, иногда делаю выпечку или гранолу с греческим йогуртом.

Интересно находить какие-то новые рецепты, добавлять что-то свое по вкусу. Коллеги постоянно подкалывают, что без еды меня невозможно увидеть. Но на самом деле мне необходимо так есть — с небольшими интервалами, иначе придется посещать врачей, а не супермаркеты) Не люблю: чернослив, тыкву, печень, паштет. Все остальное — с удовольствием.

Вам 30 лет, вы молодой актер и с недавних пор холостяк. Скажите, согласились бы стать главным героем реалити "Холостяк"? Верите ли, что любовь можно встретить на проекте?

Любовь можно встретить где угодно, она к тебе приходит порой тогда, когда совсем ее не ожидаешь. Не знаю, удобно ли мне было бы искать свою половинку именно в таком формате, но никогда не зарекаюсь. Александра Терена я абсолютно поддерживаю и очень рад его кандидатуре в этом сезоне. Реалити штука непростая, но искренние чувства всегда побеждают. Об этом, кстати, и стихотворение Сергея Жадана, которое я записывал в рамках кампании к Холостяку: Плыви, рыбо, плыви. Для меня это стихотворение о нашем выборе — летать, даже если тебе сказали, что ты можешь только плавать. И быть там, где есть любовь. К близким, к любимому делу, ко всему на свете.

Григорий Бакланов Фото: прес-служба СТБ

В последнее время все чаще в обществе возникает много обвинений в сторону артистов и медийных людей, что они, пользуясь своими привилегиями, выезжают за границу и отдыхают там. Вы за период полномасштабного вторжения сколько раз были за границей?

Может для кого-то это привилегии, для меня — работа. Ведь здесь другая ответственность — за то, для чего мы возим и показываем по миру украинский контент: театр, кино и так далее. Только сейчас, после вторжения, за рубежом стали знать, что такое украинский театр и начали привлекать в свое пространство. До этого нас почти не было. Или спектакли игрались на русском. Мы отказываем тем, кто просит сделать перевод, играем на украинском с субтитрами или с аудиопереводом на языке той страны, где происходит спектакль. Когда наша работа хорошо сделана, языковые проблемы не возникают.

И на самом деле как только ты оказываешься там — сразу хочется домой. А насчет отдыха — последний раз мы ехали на международный фестиваль двое суток, где почти не спали из-за постоянных пересадок, сыграли спектакль и сразу поехали тем же путем обратно. Поэтому отдыхать надо было как раз от путешествия, по возвращении.

Ваш коллега по сцене Тарас Цимбалюк не так давно попал в скандал с российской музыкой. Что вы думаете по поводу этой ситуации?

За все, что мы делаем, мы сами и несем ответственность. Тарас ответил все у себя в посте. Там все сказано.

Григорий Бакланов Фото: прес-служба СТБ

Вы сами общаетесь в жизни на русском или украинском? Ваше мнение относительно языкового вопроса, он актуален, или все же это одна из тех тем, на которой можно удачно отвлекать внимание общества от чего-то важного?

Нет, только на украинском. Без исключений для кого-то, кто до сих пор говорит на русском. Делал это постепенно и в конце концов перешел полностью. Бывает, в стрессовых ситуациях или когда быстро с кем-то говоришь, останавливаюсь, чтобы подобрать слово, ищу его в словаре и продолжаю разговор. Но только так получается обогатить свой запас слов. И еще — это важный момент в общении с иностранцами, которые знают русский. С некоторыми, говоря на украинском, получалось, что постепенно они начинали понимать наши слова и языковой барьер исчезает еще лучше. Таким же образом я подтянул свой английский. Потому что хочется, чтобы нас воспринимали как цивилизованную страну, а не пост-колониальную с братскими нарративами.

И напоследок. Все украинцы живут в ожидании, когда долгожданная победа. Представьте день, когда на телевидении, радио и улицах прозвучит, что российские войска окончательно покинули территории Украины и аннексированного Крыма и на всех ранее оккупированных территориях взвился украинский флаг. Что будете делать в первый день победы?

Знаете, это самое последнее, что я буду планировать. Сейчас есть конкретные цели — не как отпраздновать победу, а как ее одержать и уберечь при этом жизни украинцев. В первую очередь тех, кто непосредственно находится в зоне боевых действий, а также мирного населения. И сохранить не только физически, но и ментально и психологически. Эти цели надо осуществлять. И они могут и будут более длительными, чем срок войны.

Напомним, ранее мы писали, что Камалия в интервью Фокусу рассказала об отношениях с Залужным, конфликте с падчерицей и реальной причине развода с Захуром.