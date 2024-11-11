Ціни на продукти — це досить болюча тема, адже українці витрачають на харчі половину доходів. Тож кожне зростання навіть на декілька гривень боляче б'є по багатьом українським гаманцям. На жаль, прогнози експертів безрадісні: незважаючи на цінові рекорди, які ми спостерігаємо вже зараз, подальше подорожчання харчів неминуче.

Продуктові ціни зростали через літню спеку, збільшення вартості пального, підвищення вартості кормів, сезонні коливання попиту, ослаблення гривні та загалом через військові ризики. Фокус разом з експертами дослідив, як різні причини впливають на вартість вітчизняного продовольчого кошику зараз та які продукти подорожчають ще до початку зими.

Від хліба до м'яса: ціни зростатимуть

Хоча ціни вже зараз б'ють рекорди, фахівці прогнозують подальше подорожчання багатьох продуктів. На думку експертки Світового Банку Оксани Руженкової, насамперед підніматимуться ціни на моркву. Це — найскладніший коренеплід з агрономічної точки зору, і поки що якість моркви, на жаль, не найкраща. Тож морква може прибавити ще близько 20% у ціні.

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На які продукти ціни продовжують зростати далі протягом майже пів року (фото)

Ще один овоч з борщового набору, який принесе цінові сюрпризи, — це капуста. Білокачанна капуста вже вражала цінами влітку, але чергові цінові рекорди попереду. "Пекінка вже сьогодні продається за захмарними цінами — 50-56 грн за кіло. Досить високі ціни на червонокачанну капусту: вона продається в столичних супермаркетах по 40 грн за кіло та вище, — констатує Руженкова. — Загалом, вся капустяна група "кусається" за ціною, тому що якість цього овочу напряму залежить від поливу, який, своєю чергою, пов'язаний з наявністю та ціною електроенергії". Також, продовжує експертка, до кінця місяця піднімуться ціни на тепличні томати та огірки.

Очікуємо подальше зростання цін на м'ясну та молочну продукцію через підвищення вартості кормів, ветпрепатарів, електроенергії. Наприклад, закупівельні ціни на молоко з початку року в середньому зросли на чверть. Зростання продовжується через активний попит на сировину та зменшення поголів'я тварин.

Вся капустяна група "кусається" за ціною

"Якщо порівнювати із торішніми цінами, свинина подешевшала приблизно на чверть, — зазначила Руженкова у розмові з Фокусом. — Фермери наростили виробництво свинини, і це зробило її більш доступною. Проте ціни на м'ясо далі зростатимуть, насамперед, на яловичину та курятину". Зауважимо, цього року ціни на яловичину вже б’ють рекорди — становлять у мережевих супермаркетах 340-380 грн за кг вирізки, тоді як торік восени ціна була в межах 220-260 грн за кг. Не так суттєво, але помітно зросла за останній рік ціна курятини: минулого року в листопаді кілограм філе коштував 120-140 грн., а зараз — 160-180 грн.

Експерти прогнозують подорожчання хліба, адже хлібокомбінати поступово скорочують виробництво

Буде дорожчати в Україні хліб, адже хлібокомбінати поступово скорочують виробництво. За словами Руженкової, це пов'язано з тим, що зараз магазини закуповують обмежену кількість хліба, і поки не продадуть зачерствілий, нові партії не беруть. Часто ввечері у супермаркетах можна побачити порожні хлібні полиці – люди розбирають хліб, як найбільш доступний і ситний продукт.

Щодо круп, то вітчизняні крупи цілком доступні за ціною. "Трохи насторожує ситуація з гречкою. Справа в тому, що одеські порти, що почали працювати, відкрили шлях для всіх зернових. Через те, що гречка не користується особливим попитом на зовнішніх ринках, фермери змінили структуру посівних площ. Вони скоротили площі під гречкою, натомість виростили сою, ріпак. Дефіциту гречки не буде – у нас у будь-якому разі є добрі перехідні залишки з минулого року. Але все ж таки тим, хто за станом здоров'я чи з інших причин використовує гречку як щоденний гарнір, я б рекомендувала купити пару кілограмів", — радить Руженкова.

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І нарешті несподівано погана ситуація в країні з яблуками. Яблука в сезон по долару за кілограм – це для України нонсенс, але галузеві асоціації стверджують, що вони і далі будуть дорожчати.

Хліб та картопля: дорожчає найдешевше

Що заможніше населення, то більше воно споживає м'ясних, рибних, молочних продуктів, тоді як бідним залишаються хліб та картопля, констатував виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

"У нашій загальній продовольчій корзині є дешевий сегмент, а є дорогий, і те, на якому сегменті людина акцентує увагу, напряму залежить від рівня доходів, — зауважив Пендзин у розмові з Фокусом. — А через те, що реальні доходи населення з початку повномасштабного вторгнення знижуються, середній клас переходить з сегменту дорогих продуктів у сегмент дешевих, де й без них був досить високий попит з боку людей з низьким рівнем доходів".

Картопля залишається найбюджетнішою стравою

Попит на дешеві продукти призводить до того, що вони стрімко дорожчають, у той час як ціни на дорогі продукти залишаються майже незмінними, продовжує Олег Пендзин. Так, якщо, наприклад, м'ясо та яйця за рік подорожчали в середньому на 1%, то, картопля — на 150%.

Зростання цін на дешеві продукти не може тривати без кінця: все ж таки рівня м'ясних та молочних продуктів картопля та морква не досягнуть. "Рік тому десяток яєць коштував 60 грн, кілограм картоплі — 12 грн, і якщо у людини немає грошей, її вибір очевидний, — зазначив Олег Пендзин. — Наразі яйця коштують ті ж 60 грн, а картопля — 30 грн, тобто, навіть після зростання ціни у 2,5 рази їсти картоплю все одно означає економити. Звісно, це відбивається на вітамінному балансі, імунітеті, стані здоров'я, але тим, хто ледве зводить кінці з кінцями зараз не до цього. Люди просто виживають".

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Голод не загрожує. Але їсти стали менше

Згідно дослідження Центру Разумкова, 44% українців економлять на харчах, і для них це означає, що вони намагаються купувати найдешевші продукти. Відповідаючи на питання, чи не стане наступним кроком зниження споживання, Олег Пендзин зауважив, що наразі питання так не стоїть. "Є певний рівень споживання, і його зменшення означає голод, — зазначив експерт у розмові з Фокусом. — Про це навіть не йдеться. У нас стоїть питання саме погіршення структури споживання, а не голоду. Україна — аграрна країна, в нас велика частка домогосподарств має приватні ділянки, дачі, городи, тож люди часто намагаються вирішувати проблему харчування самотужки".

42% опитаних респондентів споживають меншу кількість продуктів, а 27% пропускають деякі прийоми їжі

Натомість опитування, що було проведене компанією Gradus Research, вказує на те, що їсти українці все ж таки стали менше. Відповідаючи на питання, як змінилися їх харчові звички за час повномасштабної війни, 42% відповіли, що споживають меншу кількість продуктів, а 27% сказали, що пропускають деякі прийоми їжі.

При цьому дві третини опитаних зауважили, що віддають перевагу найдешевшим продуктам, коли здійснюють закупки харчів.