Цены на продукты — это довольно болезненная тема, ведь украинцы тратят на еду половину доходов. Поэтому каждый рост даже на несколько гривен больно бьет по многим украинским кошелькам. К сожалению, прогнозы экспертов безрадостны: несмотря на ценовые рекорды, которые мы наблюдаем уже сейчас, дальнейшее подорожание продуктов неизбежно.

Продуктовые цены росли из-за летней жары, увеличения стоимости топлива, повышения стоимости кормов, сезонных колебаний спроса, ослабления гривны и в целом из-за военных рисков. Фокус вместе с экспертами исследовал, как различные причины влияют на стоимость отечественной продовольственной корзины сейчас и какие продукты подорожают еще до начала зимы.

От хлеба до мяса: цены будут расти

Хотя цены уже сейчас бьют рекорды, специалисты прогнозируют дальнейшее подорожание многих продуктов. По мнению эксперта Всемирного Банка Оксаны Руженковой, в первую очередь будут подниматься цены на морковь. Это — самый сложный корнеплод с агрономической точки зрения, и пока качество моркови, к сожалению, не самое лучшее. Поэтому морковь может прибавить еще около 20% в цене.

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На какие продукты цены продолжают расти дальше в течение почти полгода (фото)

Еще один овощ из борщевого набора, который принесет ценовые сюрпризы, — это капуста. Белокочанная капуста уже поражала ценами летом, но очередные ценовые рекорды впереди. "Пекинка уже сегодня продается по заоблачным ценам — 50-56 грн за кило. Достаточно высокие цены на краснокочанную капусту: она продается в столичных супермаркетах по 40 грн за кило и выше, — констатирует Руженкова. — В общем, вся капустная группа "кусается" по цене, потому что качество этого овоща напрямую зависит от полива, который, в свою очередь, связан с наличием и ценой электроэнергии". Также, продолжает эксперт, до конца месяца поднимутся цены на тепличные томаты и огурцы.

Ожидаем дальнейший рост цен на мясную и молочную продукцию из-за повышения стоимости кормов, ветпрепаратов, электроэнергии. Например, закупочные цены на молоко с начала года в среднем выросли на четверть. Рост продолжается из-за активного спроса на сырье и уменьшения поголовья животных.

Вся капустная группа "кусается" по цене

"Если сравнивать с прошлогодними ценами, свинина подешевела примерно на четверть, — отметила Руженкова в разговоре с Фокусом. — Фермеры нарастили производство свинины, и это сделало ее более доступной. Однако цены на мясо дальше будут расти, прежде всего, на говядину и курятину". Заметим, в этом году цены на говядину уже бьют рекорды — составляют в сетевых супермаркетах 340-380 грн за кг вырезки, тогда как в прошлом году осенью цена была в пределах 220-260 грн за кг. Не так существенно, но заметно выросла за последний год цена курятины: в прошлом году в ноябре килограмм филе стоил 120-140 грн., а сейчас — 160-180 грн.

Эксперты прогнозируют подорожание хлеба, поскольку хлебокомбинаты постепенно сокращают производство

Будет дорожать в Украине хлеб, ведь хлебокомбинаты постепенно сокращают производство. По словам Руженковой, это связано с тем, что сейчас магазины закупают ограниченное количество хлеба, и пока не продадут зачерствевший, новые партии не берут. Часто вечером в супермаркетах можно увидеть пустые хлебные полки — люди разбирают хлеб, как наиболее доступный и сытный продукт.

Что касается круп, то отечественные крупы вполне доступны по цене. "Немного настораживает ситуация с гречкой. Дело в том, что начавшие работать одесские порты открыли путь для всех зерновых. Из-за того, что гречка не пользуется особым спросом на внешних рынках, фермеры изменили структуру посевных площадей. Они сократили площади под гречихой, зато вырастили сою, рапс. Дефицита гречки не будет — у нас в любом случае есть хорошие переходные остатки с прошлого года. Но все же тем, кто по состоянию здоровья или по другим причинам использует гречку как ежедневный гарнир, я бы рекомендовала купить пару килограммов", — советует Руженкова.

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И наконец неожиданно плохая ситуация в стране с яблоками. Яблоки в сезон по доллару за килограмм — это для Украины нонсенс, но отраслевые ассоциации утверждают, что они и дальше будут дорожать.

Хлеб и картофель: дорожает самое дешевое

Чем богаче люди, тем больше они потребляют мясных, рыбных, молочных продуктов, тогда как бедным остаются хлеб и картофель, констатировал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"В нашей общей продовольственной корзине есть дешевый сегмент, а есть дорогой, и то, на каком сегменте человек акцентирует внимание, напрямую зависит от уровня доходов, — отметил Пендзин в разговоре с Фокусом. — А из-за того, что реальные доходы населения с начала полномасштабного вторжения снижаются, средний класс переходит из сегмента дорогих продуктов в сегмент дешевых, где и без них был достаточно высокий спрос со стороны людей с низким уровнем доходов".

Картофель остается самым бюджетным блюдом

Спрос на дешевые продукты приводит к тому, что они стремительно дорожают, в то время как цены на дорогие продукты остаются почти неизменными, продолжает Олег Пендзин. Так, если, например, мясо и яйца за год подорожали в среднем на 1%, то, картофель — на 150%.

Рост цен на дешевые продукты не может продолжаться без конца: все же уровня мясных и молочных продуктов картофель и морковь не достигнут. "Год назад десяток яиц стоил 60 грн, килограмм картофеля — 12 грн, и если у человека нет денег, его выбор очевиден, — отметил Олег Пендзин. — Сейчас яйца стоят те же 60 грн, а картофель — 30 грн, то есть, даже после роста цены в 2,5 раза, есть картофель все равно означает экономить. Конечно, это отражается на витаминном балансе, иммунитете, состоянии здоровья, но тем, кто едва сводит концы с концами, сейчас не до этого. Люди просто выживают".

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Голод не грозит. Но есть стали меньше

Согласно исследованию Центра Разумкова, 44% украинцев экономят на продуктах, и для них это означает, что они пытаются покупать самые дешевые продукты. Отвечая на вопрос, не станет ли следующим шагом снижение потребления, Олег Пендзин отметил, что сейчас вопрос так не стоит. "Есть определенный уровень потребления, и его уменьшение означает голод, — отметил эксперт в разговоре с Фокусом. — Об этом даже речь не идет. У нас стоит вопрос именно ухудшения структуры потребления, а не голода. Украина — аграрная страна, у нас большая часть домохозяйств имеет частные участки, дачи, огороды, поэтому люди часто пытаются решать проблему питания самостоятельно".

42% опрошенных респондентов потребляют меньшее количество продуктов, а 27% пропускают некоторые приемы пищи

При этом опрос, проведенный компанией Gradus Research, указывает на то, что есть украинцы все же стали меньше. Отвечая на вопрос, как изменились их пищевые привычки за время полномасштабной войны, 42% ответили, что потребляют меньшее количество продуктов, а 27% сказали, что пропускают некоторые приемы пищи.

При этом две трети опрошенных отметили, что отдают предпочтение самым дешевым продуктам, когда осуществляют закупки продуктов.