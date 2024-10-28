На какие продукты цены продолжают расти дальше в течение почти полгода (фото)

Ряд популярных товаров среди украинцев выросли в цене за последние почти полгода от 2 до 10 гривен. Среди лидеров антирейтинга были кофе, подсолнечное масло, хлеб, гречневая крупа и молочные продукты.

Related video

Граждане Украины продолжают отмечать рост цен на ряд продуктов питания в течение последних полгода. Соответствующее видео в Tiktok опубликовала украинская пользовательница, которое быстро набрало более 320 тысяч просмотров.

Пользовательница с ником sofa_008 в своей заметке сопоставила цены в одном из украинских супермаркетов за последние 5 месяцев. Из видео заметно, что ряд основных популярных продуктов в Украине существенно подорожали.

цены на продукты (фото: скриншот из видео sofa_008/Tiktok)

цены на продукты (фото: скриншот из видео sofa_008/Tiktok)

цены на продукты (фото: скриншот из видео sofa_008/Tiktok)

На фото представлены сравнения цен на следующие товары:

подсолнечное масло: в мае — 59,86 грн, сейчас — 69,25 грн;

молоко: было 47,70 грн, теперь — 52,60 грн;

твердый сыр: подорожал с 79,90 грн до 83,90 грн;

хлеб нарезанный: в мае — 30,90 грн, теперь — 33,90 грн;

лекарственная колбаса (100 г): было 33,24 грн, теперь — 34,57 грн;

йогурт "Дольче": в мае — 32,90 грн, сейчас — 37,90 грн;

крупа гречневая: в мае 24,80, сейчас — 27,90;

кофе растворимый: в мае 555 грн, сейчас — 611,50;

чай черный: был 55,90, а сейчас тот же продают за 60,70.

Пользователи под заметкой написали разные причины роста цен. Одни связывают это с увеличением стоимости производства, в частности расходов на энергоносители и логистику, а другие — указывают на общие инфляционные процессы в стране и сетуют на решение правительства.

Также корреспонденты отметили, что базовые продукты питания продолжают расти в своей стоимости. Украинцы в комментариях убеждены, что цены на большинство товаров будут продолжать расти, несмотря на акции и скидки в отдельных торговых сетях.

Напомним, Фокус сообщал о 10 весомых факторах, которые поднимут ценники к зиме. Среди них указаны засуха, высокие тарифы на энергоносители и оккупация части регионов.

Также мы рассказывали о 5 продуктах, которые больше всего подорожают к Новому году. Эксперты прогнозируют рост стоимости овощей, молочных продуктов, алкоголя и еще ряда групп продуктов.