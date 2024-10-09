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Экономика

Безумные цены: 10 весомых факторов, которые поднимут ценники к зиме

цены, деньги, продукты
Фото: Getty Images | Потребителей ждут межсезонные колебания, традиционно весной цены вырастут из-за хранения овощей и фруктов в хранилищах

Прогнозы на эту зиму у экспертов не очень утешительные — как в отношении электричества и отопления, так и в отношении продуктовых ценников. Периодически появляются новости то об ожидании увеличения цен на молочку, то о заоблачных ценах на овощи, то о неизбежном подорожании хлеба. Действительно ли цены будут расти и что на них будет влиять?

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В Минагро считают, что высоких цен, как в 2022 году, когда Украина временно потеряла часть Запорожской и Херсонской областей, все же не будет. Но и слишком низких цен ожидать не стоит. Будут межсезонные колебания, традиционно весной цены вырастут из-за хранения овощей и фруктов в хранилищах. А главный фактор, который будет влиять на цены, — это доступность электроэнергии.

Фокус вместе с экспертами исследовал, какие факторы влияют на цены уже сейчас и будут влиять до конца года.

Причина 1: засуха

Засуха не повлияла глобально на урожай и на цены сельхозкультур, но последствия могут быть ощутимыми в 2025 году, считает первый заместитель Министра агрополитики Тарас Высоцкий. По его словам, климатические изменения в этом году частично сказались на урожае зерновых и масличных, который будет меньше примерно на 12%. Жара повлияла на кормовые культуры, в результате чего уменьшилось производство молока и соответственно выросли цены на молочные продукты.

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На протяжении засушливого лета аграрии и фермеры почувствовали проблемы с мелиорационной системой, говорят эксперты. К этому добавились перебои с электроэнергией, которые не позволили использовать системы полива на полную мощность.

По словам эксперта Всемирного Банка Оксаны Руженковой, если овощи и поливались, то далеко не в необходимом объеме. Именно поэтому летом мы видели достаточно высокие цены на помидоры, огурцы, овощи борщевого набора. Неожиданно высокими в начале осени были цены на капусту, которая также нуждается в обильном орошении. Засуха помешала формированию полноценного урожая, хотя аграрии еще надеются на поздние сорта, которые наберут силы и вес до середины ноября.

Цены на огурцы этим летом были рекордными Fullscreen
Цены на огурцы этим летом были рекордными
Фото: Freepik

Причина 2: высокие тарифы на воду

Рост тарифов на воду для бизнеса повлиял на цены для потребителя. Ведь в жару, с которой аграрии столкнулись летом, полив и орошение огурцов, помидоров, плодово-ягодных культур и т.д. требовал дополнительных затрат.

Причина 3: сокращение посевов

С начала осени специалисты констатируют существенный недобор картофеля. По словам Руженковой, которая ссылается на данные Института картофелеводства, в этом году урожай будет более чем на треть меньше прежде всего за счет уменьшения объемов выращивания в домохозяйствах.

В этом году урожай картофеля будет более чем на треть меньше прежде всего за счет уменьшения объемов выращивания в домохозяйствах

Сократили выращивание и крупные производители. Например, агрохолдинг "Континентал" до войны отводил под картофель 2600 га, а в этом году — чуть более 1800 га.

Но все же выращивание в домохозяйствах сократилось стремительнее. Если до войны 95-98% картофеля производилось домохозяйствами, то сегодня эта доля сократилась до 60%.

Причина 4: оккупация некоторых регионов

Как уже говорилось выше, овощи не растут без полива. Ранее мелиорация в масштабах, необходимых для овощеводства, в основном была развита в южных регионах, которые сейчас недоступны из-за оккупации. Речь идет о части Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областей. Сейчас промышленное овощеводство сместилось в центральную Украину и на запад, где орошение развито хуже.

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Вместе с оккупированными территориями Украина потеряла некоторые традиционные местности для выращивания тех или иных культур. И это не только известные херсонские арбузы и томаты. "Например, морковь до полномасштабной войны выращивали в Херсонской и Николаевской областях, а сейчас начали сеять почти по всей стране, — говорит Оксана Руженкова. — Однако это один из самых сложных овощей. Чтобы научиться его выращивать, фермеру нужно минимум три года. С начала войны прошло два сезона, и еще нельзя сказать, что морковь у нас сказочно красивая. Но прежде, чем делать окончательные выводы, нужно дождаться, пока выкопают весь урожай".

Чтобы научиться выращивать морковь, фермеру нужно минимум три года Fullscreen
Чтобы научиться выращивать морковь, фермеру нужно минимум три года
Фото: Kennedy News & Media

Причина 5: проблемы с электричеством

Тепличные овощи придется импортировать, и госпрограмма по компенсации стоимости теплиц здесь не поможет. Дело в том, объясняет эксперт ВБ, что наши теплицы не стеклянные, а в пленке. Последние урожаи в них снимают в конце ноября, а дальше все зависит от ситуации с электроэнергией. От этого же зависит выращивание рассады и, соответственно, способность получить урожай ранних овощей. Поэтому прогнозы здесь давать сложно вследствие высоких военных рисков.

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Дорогое электричество эксперты называют и одной из главных причин подорожания хлеба.

"С начала года хлебобулочные изделия подорожали в среднем более чем на 10%, — отметил директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин. — К сожалению, цены для конечных потребителей будут расти и в дальнейшем. Прежде всего, новый всплеск цен обусловлен ростом стоимости электроэнергии как для бизнеса, так и для населения".

Если в результате очередных обстрелов пропадет электричество и температурные режимы не будут соблюдаться, первыми пострадают зернохранилища, овощехранилища и накопительные продуктовые центры

Причина 6: проблемы с логистикой

Логистика — это не только перевозки, но и зерно- и овощехранилища, склады и логистические центры, напоминает Руженкова. А еще — это логическое продолжение проблем, связанных с перебоями с электроэнергией. Если в результате очередных обстрелов исчезнет электричество, а вместе с ним и соблюдение температурных режимов, первыми пострадают зернохранилища, овощехранилища и накопительные продуктовые центры. Поэтому вопрос логистики чрезвычайно важен.

Причина 7: курс доллара

После относительно спокойного сентября, который доллар провел в достаточно узком торговом коридоре, октябрь может быть более "нервным" для гривны. По мнению аналитика Андрея Шевчишина, девальвационные тренды в октябре возобновятся и доллар вполне может подняться выше 42 грн.

Курс доллара в октябре может подняться до 42 грн Fullscreen
Курс доллара в октябре может подняться до 42 грн
Фото: УНИАН

Рост курса напрямую повлияет на импортные продукты, более того: импортеры всегда закладывают в цену курс "с запасом".

Причина 8: инфляция

Согласно проекту Бюджета на 2025 год, инфляция в Украине в следующем году составит 9,5% (декабрь к декабрю). Это больше, чем в 2024-м: согласно ожиданиям Минэкономики, рост цен в этом году составит 7,9%. При этом экономисты говорят: не исключено, что рост цен окажется еще более стремительным.

"Потребительская инфляция ожидаемо ускорилась из-за ограниченного предложения отдельной продовольственной продукции, — говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ. — Однако базовая инфляция выросла существеннее, чем прогнозировалось, вследствие переноса на цены высоких расходов бизнеса на сырье, энергию и оплату труда. Поддерживали ценовое давление и эффекты ослабления обменного курса гривни в предыдущие месяцы".

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Причина 9: рост налогов

После длительных дискуссий законопроект о повышении налогов №11416-д был принят в первом чтении 17 сентября. Как ранее писал Фокус, документ предусматривает увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, распространение его на ФЛП, установление базовой ставки налога на прибыль предприятий для целей налогообложения прибыли небанковских финансовых учреждений на уровне 25% и т.д.

Рост налогов для всего бизнеса, вопреки его аргументам и предложениям, однозначно приведет к повышению цен, считают экономисты. Вопрос в том, как будут банкротиться предприятия и какими темпами пойдет тенизация.

Рост налогов приведет к дальнейшему росту цен Fullscreen
Рост налогов приведет к дальнейшему росту цен
Фото: Facebook

Причина 10: дефицит кадров

Дефицит кадров — еще одна огромная проблема. На прошлой неделе во время ивента "Диалоги с NV о будущем. Бизнес и война" совладелица Эпицентр-К Галина Герега заявила, что в бизнесе наступил кадровый голод. Более 4000 мужчин-сотрудников Эпицентра сейчас в рядах ВСУ, многие работники выехали за границу.

"Есть торговые центры, где ни одного мужчины не осталось, и их функции перешли к женщинам. Мы научили их и водить грузовые автомобили, и погрузочно-разгрузочную технику, и еще многому", — рассказала Герега, добавив, что усилиться кадрами сейчас невозможно.

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По ее словам, в новый центр в Чабанах Киевской области не смогли набрать 100 работников персонала, хотя там создано 450 рабочих мест.

"Крупный бизнес жалуется на дефицит рабочей силы, а у малого проблемы еще хуже, — говорит Руженкова. — Мобилизация действует, она выхолащивает людей. Не просто так женщин сажают на тракторы и комбайны, а самые востребованные рабочие на любом кадровом портале — водители, которым готовы платить 30 тыс. грн. Это деньги, за которыми наши заробитчане раньше ехали в Польшу".

В условиях, когда мужчины месяцами и даже годами сидят дома, прячась от мобилизации, дефицит кадров будет углубляться. Соответственно, предложения по зарплатам, а вместе с ними и цены на товары и услуги, будут расти.