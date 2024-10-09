Прогнозы на эту зиму у экспертов не очень утешительные — как в отношении электричества и отопления, так и в отношении продуктовых ценников. Периодически появляются новости то об ожидании увеличения цен на молочку, то о заоблачных ценах на овощи, то о неизбежном подорожании хлеба. Действительно ли цены будут расти и что на них будет влиять?

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В Минагро считают, что высоких цен, как в 2022 году, когда Украина временно потеряла часть Запорожской и Херсонской областей, все же не будет. Но и слишком низких цен ожидать не стоит. Будут межсезонные колебания, традиционно весной цены вырастут из-за хранения овощей и фруктов в хранилищах. А главный фактор, который будет влиять на цены, — это доступность электроэнергии.

Фокус вместе с экспертами исследовал, какие факторы влияют на цены уже сейчас и будут влиять до конца года.

Причина 1: засуха

Засуха не повлияла глобально на урожай и на цены сельхозкультур, но последствия могут быть ощутимыми в 2025 году, считает первый заместитель Министра агрополитики Тарас Высоцкий. По его словам, климатические изменения в этом году частично сказались на урожае зерновых и масличных, который будет меньше примерно на 12%. Жара повлияла на кормовые культуры, в результате чего уменьшилось производство молока и соответственно выросли цены на молочные продукты.

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На протяжении засушливого лета аграрии и фермеры почувствовали проблемы с мелиорационной системой, говорят эксперты. К этому добавились перебои с электроэнергией, которые не позволили использовать системы полива на полную мощность.

По словам эксперта Всемирного Банка Оксаны Руженковой, если овощи и поливались, то далеко не в необходимом объеме. Именно поэтому летом мы видели достаточно высокие цены на помидоры, огурцы, овощи борщевого набора. Неожиданно высокими в начале осени были цены на капусту, которая также нуждается в обильном орошении. Засуха помешала формированию полноценного урожая, хотя аграрии еще надеются на поздние сорта, которые наберут силы и вес до середины ноября.

Цены на огурцы этим летом были рекордными Фото: Freepik

Причина 2: высокие тарифы на воду

Рост тарифов на воду для бизнеса повлиял на цены для потребителя. Ведь в жару, с которой аграрии столкнулись летом, полив и орошение огурцов, помидоров, плодово-ягодных культур и т.д. требовал дополнительных затрат.

Причина 3: сокращение посевов

С начала осени специалисты констатируют существенный недобор картофеля. По словам Руженковой, которая ссылается на данные Института картофелеводства, в этом году урожай будет более чем на треть меньше прежде всего за счет уменьшения объемов выращивания в домохозяйствах.

В этом году урожай картофеля будет более чем на треть меньше прежде всего за счет уменьшения объемов выращивания в домохозяйствах

Сократили выращивание и крупные производители. Например, агрохолдинг "Континентал" до войны отводил под картофель 2600 га, а в этом году — чуть более 1800 га.

Но все же выращивание в домохозяйствах сократилось стремительнее. Если до войны 95-98% картофеля производилось домохозяйствами, то сегодня эта доля сократилась до 60%.

Причина 4: оккупация некоторых регионов

Как уже говорилось выше, овощи не растут без полива. Ранее мелиорация в масштабах, необходимых для овощеводства, в основном была развита в южных регионах, которые сейчас недоступны из-за оккупации. Речь идет о части Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областей. Сейчас промышленное овощеводство сместилось в центральную Украину и на запад, где орошение развито хуже.

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Вместе с оккупированными территориями Украина потеряла некоторые традиционные местности для выращивания тех или иных культур. И это не только известные херсонские арбузы и томаты. "Например, морковь до полномасштабной войны выращивали в Херсонской и Николаевской областях, а сейчас начали сеять почти по всей стране, — говорит Оксана Руженкова. — Однако это один из самых сложных овощей. Чтобы научиться его выращивать, фермеру нужно минимум три года. С начала войны прошло два сезона, и еще нельзя сказать, что морковь у нас сказочно красивая. Но прежде, чем делать окончательные выводы, нужно дождаться, пока выкопают весь урожай".

Чтобы научиться выращивать морковь, фермеру нужно минимум три года Фото: Kennedy News & Media

Причина 5: проблемы с электричеством

Тепличные овощи придется импортировать, и госпрограмма по компенсации стоимости теплиц здесь не поможет. Дело в том, объясняет эксперт ВБ, что наши теплицы не стеклянные, а в пленке. Последние урожаи в них снимают в конце ноября, а дальше все зависит от ситуации с электроэнергией. От этого же зависит выращивание рассады и, соответственно, способность получить урожай ранних овощей. Поэтому прогнозы здесь давать сложно вследствие высоких военных рисков.

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Дорогое электричество эксперты называют и одной из главных причин подорожания хлеба.

"С начала года хлебобулочные изделия подорожали в среднем более чем на 10%, — отметил директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин. — К сожалению, цены для конечных потребителей будут расти и в дальнейшем. Прежде всего, новый всплеск цен обусловлен ростом стоимости электроэнергии как для бизнеса, так и для населения".

Если в результате очередных обстрелов пропадет электричество и температурные режимы не будут соблюдаться, первыми пострадают зернохранилища, овощехранилища и накопительные продуктовые центры

Причина 6: проблемы с логистикой

Логистика — это не только перевозки, но и зерно- и овощехранилища, склады и логистические центры, напоминает Руженкова. А еще — это логическое продолжение проблем, связанных с перебоями с электроэнергией. Если в результате очередных обстрелов исчезнет электричество, а вместе с ним и соблюдение температурных режимов, первыми пострадают зернохранилища, овощехранилища и накопительные продуктовые центры. Поэтому вопрос логистики чрезвычайно важен.

Причина 7: курс доллара

После относительно спокойного сентября, который доллар провел в достаточно узком торговом коридоре, октябрь может быть более "нервным" для гривны. По мнению аналитика Андрея Шевчишина, девальвационные тренды в октябре возобновятся и доллар вполне может подняться выше 42 грн.

Курс доллара в октябре может подняться до 42 грн Фото: УНИАН

Рост курса напрямую повлияет на импортные продукты, более того: импортеры всегда закладывают в цену курс "с запасом".

Причина 8: инфляция

Согласно проекту Бюджета на 2025 год, инфляция в Украине в следующем году составит 9,5% (декабрь к декабрю). Это больше, чем в 2024-м: согласно ожиданиям Минэкономики, рост цен в этом году составит 7,9%. При этом экономисты говорят: не исключено, что рост цен окажется еще более стремительным.

"Потребительская инфляция ожидаемо ускорилась из-за ограниченного предложения отдельной продовольственной продукции, — говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ. — Однако базовая инфляция выросла существеннее, чем прогнозировалось, вследствие переноса на цены высоких расходов бизнеса на сырье, энергию и оплату труда. Поддерживали ценовое давление и эффекты ослабления обменного курса гривни в предыдущие месяцы".

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Причина 9: рост налогов

После длительных дискуссий законопроект о повышении налогов №11416-д был принят в первом чтении 17 сентября. Как ранее писал Фокус, документ предусматривает увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, распространение его на ФЛП, установление базовой ставки налога на прибыль предприятий для целей налогообложения прибыли небанковских финансовых учреждений на уровне 25% и т.д.

Рост налогов для всего бизнеса, вопреки его аргументам и предложениям, однозначно приведет к повышению цен, считают экономисты. Вопрос в том, как будут банкротиться предприятия и какими темпами пойдет тенизация.

Рост налогов приведет к дальнейшему росту цен Фото: Facebook

Причина 10: дефицит кадров

Дефицит кадров — еще одна огромная проблема. На прошлой неделе во время ивента "Диалоги с NV о будущем. Бизнес и война" совладелица Эпицентр-К Галина Герега заявила, что в бизнесе наступил кадровый голод. Более 4000 мужчин-сотрудников Эпицентра сейчас в рядах ВСУ, многие работники выехали за границу.

"Есть торговые центры, где ни одного мужчины не осталось, и их функции перешли к женщинам. Мы научили их и водить грузовые автомобили, и погрузочно-разгрузочную технику, и еще многому", — рассказала Герега, добавив, что усилиться кадрами сейчас невозможно.

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По ее словам, в новый центр в Чабанах Киевской области не смогли набрать 100 работников персонала, хотя там создано 450 рабочих мест.

"Крупный бизнес жалуется на дефицит рабочей силы, а у малого проблемы еще хуже, — говорит Руженкова. — Мобилизация действует, она выхолащивает людей. Не просто так женщин сажают на тракторы и комбайны, а самые востребованные рабочие на любом кадровом портале — водители, которым готовы платить 30 тыс. грн. Это деньги, за которыми наши заробитчане раньше ехали в Польшу".

В условиях, когда мужчины месяцами и даже годами сидят дома, прячась от мобилизации, дефицит кадров будет углубляться. Соответственно, предложения по зарплатам, а вместе с ними и цены на товары и услуги, будут расти.