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Экономика Российско-украинская война

Как женщины осваивают "мужские" специальности в Украине: вакансии, условия и зарплаты

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Фото: Фото: коллаж Анна Кудрик | Женские профессии во время войны — что известно

В Вооруженных силах Украины служат 68 тыс. женщин, 5 тыс. — на поле боя. В тылу запускают бесплатные программы переквалификации для женщин по получению профессий, в частности, машинисток экскаваторов и водительниц погрузчиков. Аграрии привлекают женщин-водителей к сбору урожая. Фокус выяснял, как война изменила рынок труда, и действительно ли украинки готовы осваивать "мужские" профессии.

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С начала полномасштабной войны во многих сферах рынка труда Украины наблюдается дефицит кадров. Медики, аграрии, бьют тревогу: "золотые руки" служат в рядах ВСУ, выезжают за границу или в более безопасные регионы. Не хватает специалистов так называемых "мужских" профессий. Работодатели готовы привлекать женщин на нетипичные должности, но хотят ли украинки переучиваться и осваивать новые навыки?

С начала полномасштабной войны во многих сферах рынка труда Украины наблюдается дефицит кадров

А вы готовы стать водителем погрузчика? "Да", "Нет", "Каков оклад?"

Как пояснил Фокусу директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры" Виталий Михайлов, переквалификация происходит при условии четкой мотивации.

"Специальность меняют, если у человека есть профессия, а он не может найти работу по своей специальности, или же эта профессия его не интересует. Также играет значительную роль оклад. Что, например, может побудить сменить профессию и сесть, допустим, за руль экскаватора, журналистку или медика? В то же время ситуация сейчас улучшилась тем, что для женщин открылись все профессии и возможности для их получения. Если раньше на должности водителей женщин брали в основном в исключительных случаях, то сейчас — чаще. И даже запускают программы переквалификации, которые я, в частности, только поддерживаю", — сказал Михайлов.

Экскаваторщик или водитель стройтехники 4, 5 разряда не в зоне боевых действий получает от 25 тыс. до 50 тыс. грн. В основном предлагают работу по контракту и предоставляют жилье

Как исследовал Фокус с помощью предложений работодателей на крупнейших порталах Украины, экскаваторщик или водитель стройтехники 4, 5 разряда не в зоне боевых действий получает от 25 тыс. до 50 тыс. грн. В основном предлагают работу по контракту и предоставляют жилье.

Заметим, что, по сообщению Минэкономики, в Украине запускается бесплатная программа по переквалификации для женщин, желающих получить навыки управления строительной техникой.

Сами украинки до сих пор не избавились от гендерных стереотипов относительно зарплатных ожиданий Fullscreen
Сами украинки до сих пор не избавились от гендерных стереотипов относительно зарплатных ожиданий
Фото: Pexels

Как узнал Фокус, участницы программы смогут научиться работать на экскаваторах и фронтальных погрузчиках. Программу организуют зарубежные организации при поддержке Министерства экономики Украины. В пилотную группу отберут 12 женщин от 18 лет, у которых уже есть действительное водительское удостоверение любой категории и опыт вождения, письмо-рекомендация от работодателя, "четкая мотивация" и хорошее здоровье. Поэтому в течение почти трех месяцев будущие водители экскаватора 5 разряда и водитель погрузчика 4 разряда получат бесплатные теоретический курс и офлайн-обучение в лагере на Киевщине с условиями питания, круглосуточного проживания и регулярного медицинского осмотра.

Дефицит кадров в Украине приобретает кризисный характер Fullscreen
Дефицит кадров в Украине приобретает кризисный характер

Нехватка работников: сталкиваются все отрасли

Потребность в переквалификации женщин и освоении ими "мужских" профессий подтверждает, в частности, исследование Минэкономики: в 2024 году почти каждое второе предприятие столкнулось с трудностями при заполнении вакансий. Основными причинами нехватки рабочих рук называют мобилизацию (67%) и миграцию (54%).

Виталий Михайлов также соглашается, что дефицит кадров в Украине приобретает кризисный характер.

Основными причинами нехватки рабочих рук называют мобилизацию (67%) и миграцию (54%)

"Учитывая то, что довоенная и нынешняя ситуации с количеством вакансий в Украине не изменились, а людей при этом в стране стало меньше (около 6-7 млн человек выехали за границу). То есть трудоспособное население уменьшилось, а количество вакансий осталось на том же уровне, что и до полномасштабной войны. Плюс посчитайте, сколько у нас людей ушло в ВСУ. Так что от свободного рынка труда, который оценивался исходя из тех, кто платит налоги (а это около 11 млн), у нас осталось немного", — пояснил Михайлов.

Со специалистом соглашается исполнительный директор ОС "Коалиция за вакцинацию" Тимофей Бадиков и подчеркивает: прежде всего дефицит кадров испытывают украинские громады, которые насчитывают до 30 тысяч жителей.

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Скандал в киевском метро: почему не все готовы брать женщин на "мужскую" работу

"Если говорить о медработниках, то есть украинские громады, которые выживают только за счет работающей медицинской практики. Поэтому дефицит врачей — это вызов для городов и поселков в целом: смогут ли они существовать, финансировать свои текущие расходы. То есть нехватка кадров в медицинской отрасли — это проблема не только пациентов, но и глав администраций", — пояснил Фокусу Тимофей Бадиков.

Согласно общенациональному мониторингу, который провел Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова, в Украине возникли определенные тенденции к снижению трудовой мотивации у населения. Как работодатели, так и наемные работники признали, что в стране все же существует значительный трудовой резерв, который не используется, а именно среди тех, кто на сегодняшний день не работает.

Согласно исследованию, 80% неработающих в Украине работу не ищут. И не намерены ее искать. В активном поиске находятся в среднем 16%

В экспертных кругах ведутся дискуссии о том, как именно увеличивать этот трудовой резерв. И речь идет именно о более активном привлечении женщин на рынок труда. Ведь, согласно исследованию, 80% неработающих в Украине работу не ищут. И не намерены ее искать. В активном поиске находятся в среднем 16%.

"Это очень низкий процент. И это происходит на фоне увеличения количества вакансий", — сказала эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина.

Она также усомнилась, что украинские работодатели готовы брать женщин на так называемые "мужские" профессии.

"Мы слышим много интервью с представителями крупного бизнеса, что они набирают женщин на так называемые "мужские" виды занятости. Однако наше исследование показало, что таких успешных примеров на самом деле не так уж и много. Это лишь единичные случаи", — добавила эксперт.

Согласно результатам исследования, 26% женщин согласны на зарплату до 10 тыс. грн, среди мужчин таких — 13% Fullscreen
Согласно результатам исследования, 26% женщин согласны на зарплату до 10 тыс. грн, среди мужчин таких — 13%
Фото: pexels.com

Гендерный разрыв: зарплатные ожидания женщин скромнее, чем у мужчин

Исследование, проведенное сайтом поиска работы Work.ua, доказывает: не только работодатели не готовы предлагать женщинам осваивать мужские профессии. Сами украинки до сих пор не избавились от гендерных стереотипов относительно зарплатных ожиданий. Сейчас они до 20% меньше, чем у мужчин. Согласно результатам исследования, 26% женщин согласны на зарплату до 10 тыс. грн, среди мужчин таких — 13%.

"Наша прошлогодняя аналитика актуальна и сегодня. То, что женщины указывают зарплату меньше оклада мужчин, до сих пор является устойчивой тенденцией. Так все и остается на рынке труда", — сказала Фокусу PR-менеджер портала Work.ua Виктория Белякова.

Женщины более скромны в своих финансовых ожиданиях. Претенденты на одну и ту же вакансию разных полов по-разному оценивают свою профессиональную ценность на рынке труда

Поэтому, по словам эксперта, по некоторым должностям зарплатные ожидания соискателей отличаются на 20%. Такие тенденции есть, в частности, в IT-сфере. Зарплатные ожидания женщин здесь на 10-30% ниже, чем у мужчин.

"К сожалению, мой опыт управленца подтверждает, что женщины более скромны в своих финансовых ожиданиях. Претенденты на одну и ту же вакансию разных полов по-разному оценивают свою профессиональную ценность на рынке труда. Как это преодолеть? Во-первых, точно не называть цифру просто так. Только анализ и аргументы. Мой опыт подсказывает, что надо честно посчитать свои доходы и расходы по всем пунктам, понять реальное положение вещей. После — поставить цель, сколько я хочу зарабатывать и для чего мне деньги. Шаг третий: проанализировать свой профессиональный опыт и сильные стороны, выписать, почему я стою столько и что должен сделать, чтобы стоить больше", — советует HRD Татьяна Кипиани.