В Вооруженных силах Украины служат 68 тыс. женщин, 5 тыс. — на поле боя. В тылу запускают бесплатные программы переквалификации для женщин по получению профессий, в частности, машинисток экскаваторов и водительниц погрузчиков. Аграрии привлекают женщин-водителей к сбору урожая. Фокус выяснял, как война изменила рынок труда, и действительно ли украинки готовы осваивать "мужские" профессии.

Related video

С начала полномасштабной войны во многих сферах рынка труда Украины наблюдается дефицит кадров. Медики, аграрии, бьют тревогу: "золотые руки" служат в рядах ВСУ, выезжают за границу или в более безопасные регионы. Не хватает специалистов так называемых "мужских" профессий. Работодатели готовы привлекать женщин на нетипичные должности, но хотят ли украинки переучиваться и осваивать новые навыки?

С начала полномасштабной войны во многих сферах рынка труда Украины наблюдается дефицит кадров

А вы готовы стать водителем погрузчика? "Да", "Нет", "Каков оклад?"

Как пояснил Фокусу директор консалтинговой компании "Михайлов и партнеры" Виталий Михайлов, переквалификация происходит при условии четкой мотивации.

"Специальность меняют, если у человека есть профессия, а он не может найти работу по своей специальности, или же эта профессия его не интересует. Также играет значительную роль оклад. Что, например, может побудить сменить профессию и сесть, допустим, за руль экскаватора, журналистку или медика? В то же время ситуация сейчас улучшилась тем, что для женщин открылись все профессии и возможности для их получения. Если раньше на должности водителей женщин брали в основном в исключительных случаях, то сейчас — чаще. И даже запускают программы переквалификации, которые я, в частности, только поддерживаю", — сказал Михайлов.

Экскаваторщик или водитель стройтехники 4, 5 разряда не в зоне боевых действий получает от 25 тыс. до 50 тыс. грн. В основном предлагают работу по контракту и предоставляют жилье

Как исследовал Фокус с помощью предложений работодателей на крупнейших порталах Украины, экскаваторщик или водитель стройтехники 4, 5 разряда не в зоне боевых действий получает от 25 тыс. до 50 тыс. грн. В основном предлагают работу по контракту и предоставляют жилье.

Заметим, что, по сообщению Минэкономики, в Украине запускается бесплатная программа по переквалификации для женщин, желающих получить навыки управления строительной техникой.

Сами украинки до сих пор не избавились от гендерных стереотипов относительно зарплатных ожиданий Фото: Pexels

Как узнал Фокус, участницы программы смогут научиться работать на экскаваторах и фронтальных погрузчиках. Программу организуют зарубежные организации при поддержке Министерства экономики Украины. В пилотную группу отберут 12 женщин от 18 лет, у которых уже есть действительное водительское удостоверение любой категории и опыт вождения, письмо-рекомендация от работодателя, "четкая мотивация" и хорошее здоровье. Поэтому в течение почти трех месяцев будущие водители экскаватора 5 разряда и водитель погрузчика 4 разряда получат бесплатные теоретический курс и офлайн-обучение в лагере на Киевщине с условиями питания, круглосуточного проживания и регулярного медицинского осмотра.

Дефицит кадров в Украине приобретает кризисный характер

Нехватка работников: сталкиваются все отрасли

Потребность в переквалификации женщин и освоении ими "мужских" профессий подтверждает, в частности, исследование Минэкономики: в 2024 году почти каждое второе предприятие столкнулось с трудностями при заполнении вакансий. Основными причинами нехватки рабочих рук называют мобилизацию (67%) и миграцию (54%).

Виталий Михайлов также соглашается, что дефицит кадров в Украине приобретает кризисный характер.

Основными причинами нехватки рабочих рук называют мобилизацию (67%) и миграцию (54%)

"Учитывая то, что довоенная и нынешняя ситуации с количеством вакансий в Украине не изменились, а людей при этом в стране стало меньше (около 6-7 млн человек выехали за границу). То есть трудоспособное население уменьшилось, а количество вакансий осталось на том же уровне, что и до полномасштабной войны. Плюс посчитайте, сколько у нас людей ушло в ВСУ. Так что от свободного рынка труда, который оценивался исходя из тех, кто платит налоги (а это около 11 млн), у нас осталось немного", — пояснил Михайлов.

Со специалистом соглашается исполнительный директор ОС "Коалиция за вакцинацию" Тимофей Бадиков и подчеркивает: прежде всего дефицит кадров испытывают украинские громады, которые насчитывают до 30 тысяч жителей.

Важно

Скандал в киевском метро: почему не все готовы брать женщин на "мужскую" работу

"Если говорить о медработниках, то есть украинские громады, которые выживают только за счет работающей медицинской практики. Поэтому дефицит врачей — это вызов для городов и поселков в целом: смогут ли они существовать, финансировать свои текущие расходы. То есть нехватка кадров в медицинской отрасли — это проблема не только пациентов, но и глав администраций", — пояснил Фокусу Тимофей Бадиков.

Согласно общенациональному мониторингу, который провел Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова, в Украине возникли определенные тенденции к снижению трудовой мотивации у населения. Как работодатели, так и наемные работники признали, что в стране все же существует значительный трудовой резерв, который не используется, а именно среди тех, кто на сегодняшний день не работает.

Согласно исследованию, 80% неработающих в Украине работу не ищут. И не намерены ее искать. В активном поиске находятся в среднем 16%

В экспертных кругах ведутся дискуссии о том, как именно увеличивать этот трудовой резерв. И речь идет именно о более активном привлечении женщин на рынок труда. Ведь, согласно исследованию, 80% неработающих в Украине работу не ищут. И не намерены ее искать. В активном поиске находятся в среднем 16%.

"Это очень низкий процент. И это происходит на фоне увеличения количества вакансий", — сказала эксперт социальных и гендерных программ Центра Разумкова Ольга Пищулина.

Она также усомнилась, что украинские работодатели готовы брать женщин на так называемые "мужские" профессии.

"Мы слышим много интервью с представителями крупного бизнеса, что они набирают женщин на так называемые "мужские" виды занятости. Однако наше исследование показало, что таких успешных примеров на самом деле не так уж и много. Это лишь единичные случаи", — добавила эксперт.

Согласно результатам исследования, 26% женщин согласны на зарплату до 10 тыс. грн, среди мужчин таких — 13% Фото: pexels.com

Гендерный разрыв: зарплатные ожидания женщин скромнее, чем у мужчин

Исследование, проведенное сайтом поиска работы Work.ua, доказывает: не только работодатели не готовы предлагать женщинам осваивать мужские профессии. Сами украинки до сих пор не избавились от гендерных стереотипов относительно зарплатных ожиданий. Сейчас они до 20% меньше, чем у мужчин. Согласно результатам исследования, 26% женщин согласны на зарплату до 10 тыс. грн, среди мужчин таких — 13%.

"Наша прошлогодняя аналитика актуальна и сегодня. То, что женщины указывают зарплату меньше оклада мужчин, до сих пор является устойчивой тенденцией. Так все и остается на рынке труда", — сказала Фокусу PR-менеджер портала Work.ua Виктория Белякова.

Женщины более скромны в своих финансовых ожиданиях. Претенденты на одну и ту же вакансию разных полов по-разному оценивают свою профессиональную ценность на рынке труда

Поэтому, по словам эксперта, по некоторым должностям зарплатные ожидания соискателей отличаются на 20%. Такие тенденции есть, в частности, в IT-сфере. Зарплатные ожидания женщин здесь на 10-30% ниже, чем у мужчин.

"К сожалению, мой опыт управленца подтверждает, что женщины более скромны в своих финансовых ожиданиях. Претенденты на одну и ту же вакансию разных полов по-разному оценивают свою профессиональную ценность на рынке труда. Как это преодолеть? Во-первых, точно не называть цифру просто так. Только анализ и аргументы. Мой опыт подсказывает, что надо честно посчитать свои доходы и расходы по всем пунктам, понять реальное положение вещей. После — поставить цель, сколько я хочу зарабатывать и для чего мне деньги. Шаг третий: проанализировать свой профессиональный опыт и сильные стороны, выписать, почему я стою столько и что должен сделать, чтобы стоить больше", — советует HRD Татьяна Кипиани.