Верховная Рада еще не успела принять закон о повышении налогов во втором чтении, а глава налогового комитета Даниил Гетманцев уже анонсирует дальнейший рост налоговых платежей. По его словам, мы должны помнить не только о потребностях до конца года, но и на следующий год, где мы пока не имеем 100% уверенности в привлечении тех объемов внешней помощи, в которой будем нуждаться. О чем именно идет речь и придется ли украинцам "затягивать пояса" еще сильнее? Эти вопросы Фокус обсудил с экономистами.

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Тема роста налогов активно обсуждается уже несколько месяцев, но экономисты так и не пришли к консенсусу, что для украинской экономики сегодня лучше — повышать налоги или детенизироваться. В то время, как представители бизнеса жалуются, что рост налогов — это увеличение нагрузки только на тех, кто работает "в белую", большинство экспертов все же говорят, что в рамках нынешней политики вывод экономики из тени является утопией. Но и рост налогов на труд эксперты не приветствуют. Что касается эмиссии, то здесь уже категорически против выступают чиновники.

Проект закона: приняли только в первом чтении

После длительных дискуссий законопроект о повышении налогов №11416-д был принят в первом чтении 17 сентября. Как ранее писал Фокус, документ предусматривает увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, распространение его на ФЛП, установление базовой ставки налога на прибыль предприятий для целей налогообложения прибыли небанковских финансовых учреждений на уровне 25% и т.д.

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В Украине возможен второй этап повышения НДС, — Гетманцев

Запланированные налоговые изменения принесут 58 млрд грн уже в 2024 году и 137 млрд грн в следующем, отметил в своем Телеграмм народный депутат Ярослав Железняк. В то же время представители бизнеса неоднократно заявляли, что выступают против необоснованного поднятия налогов для бизнеса, который и так платит налоги и прозрачно работает.

Призывы посмотреть на другие источники финансирования государственного бюджета звучат и из-за рубежа. В частности, ранее Американская торговая палата в Украине раскритиковала налоговые планы правительства, призвав правительство и правоохранительные органы активизировать борьбу с теневой экономикой для обеспечения поступлений в бюджет и честной конкуренции.

Внедрение новых ставок может произойти "задним числом" с 1 октября

Эксперты в разговоре с Фокусом отметили, что налоги пока не подняли, и какой будет версия ко второму чтению, непонятно. Однако, по мнению Ярослава Железняка, расслабляться не стоит. По его словам, указанный закон будет принят во втором чтении не раньше середины октября, но внедрение его положений вполне может произойти "задним числом" с 1 октября.

Готовы голосовать за что угодно: просто очень деньги нужны

Экономисты также не в восторге от того, что из "белых" предпринимателей постоянно делают "дойную корову". Специалисты не исключают, что рост налогов приведет к уменьшению количества рабочих мест, к росту тени и вообще закрытию бизнесов. А ведь для победы и восстановления разрушенного нам нужна работающая экономика и, соответственно, работающие бизнесы.

Специалисты не исключают, что рост налогов приведет к уменьшению количества рабочих мест, к росту тени и вообще закрытию бизнесов

Аналитик Алексей Кущ считает, что рост налогов на труд недопустим. Говорить об увеличении налогов можно, если речь идет о природной ренте, налогах для аграрных ФПГ и зернотрейдеров, акцизах и возмещении НДС экспортерам сырья, отметил эксперт.

"Пока подняли только акциз на топливо, — отметил аналитик Даниил Монин в разговоре с Фокусом. — Но можно не сомневаться, что Гетманцев готов голосовать за любое повышение налогов, ведь это "рента" с территории".

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Налоги в Украине изменятся: сколько придется платить ФЛП

В то же время, по мнению Даниила Монина, учитывая, что 20 сентября ЕС нам пообещал грант на 35 млрд евро (около 1,7 трлн грн), вообще непонятно, зачем Украине повышать налоги. "При таких условиях у нас в 2025 году вообще может быть бездефицитный бюджет даже если война будет продолжаться весь следующий год".

Однако представители правительства придерживаются другого мнения. В частности, по словам главы бюджетного комитета ВР Роксоланы Пидласой, если Рада не примет решение о повышении налогов, военные рискуют остаться без зарплат.

В Раде еще не успели принять законопроект №11416-д, а уже размышляют о следующем повышении налогов Фото: Pexels

НДС — в зоне риска: что планируется

В Раде еще не успели принять законопроект №11416-д, а уже размышляют о следующем повышении налогов в Украине. По крайней мере об этом заявил глава налогового комитета ВР Даниил Гетманцев в недавнем интервью "Украинским новостям".

"Сейчас мы видим, что нет оснований повышать НДС, но не исключаем, что они появятся в будущем, — отметил глава комитета. — А это будущее может быть и через месяц или позже. Может появиться соответствующее предложение от правительства. Без него мы ничего не будем делать".

Намерение повышать военный сбор и НДС Гетманцев подтвердил и 2 октября на форуме "Бизнес и война". По его словам, только эти два мощных налога способны быстро собрать деньги в бюджет со всех плательщиков одинаково.

Сравнивать эмиссию с налогами нельзя: эмиссия — это создание новых денег, а налоги — это изъятие денег у населения

По словам Гетманцева, правительство будет максимально воздерживаться от эмиссии, потому что это худший сценарий из всех возможных. А вот повышение налогов, по его мнению, — как ресурс, это правильное решение и наименее вредное из всех предложенных.

Категорически не согласен с такой формулировкой Алексей Кущ.

"Не знаю, насколько это новость, но эмиссия в НБУ происходит постоянно, не останавливаясь ни на день, а денежная масса ежегодно увеличивается, — отметил аналитик в разговоре с Фокусом. — Возможно, господин Гетманцев имел в виду, что Нацбанк не будет покупать напрямую облигации Минфина и не будет покрывать дефицит с помощью эмиссионных источников?".

Предложенное повышение военного сбора и НДС прежде всего ударит по самым бедным

Второй момент заключается в том, что сравнивать эмиссию с налогами не совсем правильно, продолжает эксперт. Ведь эмиссия — это создание новых денег, а налоги — это изъятие денег у населения, которое в современной монетарной теории даже называют "сжиганием денег". То есть, это совершенно разные процессы, и сравнивать их довольно странно.

"Панический страх эмиссии происходит от ретроградных взглядов наших чиновников, которые не понимают новых процессов в бюджетировании, — подытожил Алексей Кущ. — В последние годы мир не видел такой войны, как в Украине, но он видел проблемы в результате масштабных кризисов — финансового кризиса, пандемии. По влиянию на экономику война в Украине аналогична этим кризисам, поэтому процессы можно сравнивать. И примеры со всего мира говорят нам о том, что во время кризиса эмиссионные источники используют практически все страны — от Индонезии до США".

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Заплатят бедные: почему новое повышение налогов не касается банков и лакшери-товаров

Алексей Кущ отмечает, что предложенное повышение военного сбора и НДС прежде всего ударит по бедным, забрав у них существенную часть дохода. В то же время использование дозированной эмиссии помогло бы этого удара избежать.