Повышение налогов в Украине: кто и сколько будет платить с 1 октября

Повышение налогов с октября позволит дополнительно собрать в государственный бюджет в 2024 году 58 млрд гривен, а в 2025-м — еще 137 млрд гривен.

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С 1 октября в Украине, вероятно, увеличат налоги. Соответствующий законопроект может быть принят в середине октября, что означает, что новые налоги могут начать действовать "задним числом". Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина".

В условиях острой нехватки средств для финансирования Сил обороны, государство планирует с октября повысить отдельные налоги. 17 сентября парламент одобрил в первом чтении соответствующий законопроект (№11416-д). Ожидается, что до середины октября документ будет принят во втором чтении, и в случае его утверждения, налоговые изменения могут быть введены "задним числом" с 1 октября.

Ожидается, что с октября увеличение налогов позволит дополнительно пополнить государственный бюджет на 58 миллиардов гривен в 2024 году и на 137 миллиардов гривен в 2025-м. Основной источник этих поступлений — повышение военного сбора с доходов граждан с 1,5% до 5%. По оценкам Министерства финансов, это принесет бюджету дополнительно 27,3 миллиарда гривен в 2024 году и 107,7 миллиарда гривен в 2025 году.

Повышение налогов в Украине — сколько придется платить

Повышение военного сбора со всех доходов граждан с 1,5% до 5%

Это означает, что с официальной зарплаты наемных работников работодателю придется уплачивать на 3,5 процентных пункта больше в виде налогов. При этом ставка налога на доходы физических лиц (НДФЛ) останется неизменной на уровне 18%, согласно нормам указанного закона. Также не планируется увеличивать с октября единый социальный взнос (ЕСВ), который работодатели отчисляют с фонда оплаты труда в размере 22% — эта ставка остается прежней.

Таким образом, если сейчас с каждой 1 000 гривен заработной платы сотрудника удерживается 18% подоходного налога (НДФЛ) и 1,5% военного сбора (ВС), что составляет 19,5% или 195 гривен, то с октября 2024 года (и до 31 декабря года, в котором будет отменено военное положение) налог будет увеличен до 18% НДФЛ и 5% ВС, что в сумме составит 23% или 230 гривен с каждой 1 000 гривен зарплаты.

Повышенная ставка военного сбора также коснется процентных доходов граждан по депозитам. Ранее такой доход облагался налогом в 19,5%, а с введением новой ставки он составит 23%.

Военный сбор для плательщиков единого налога ФЛП 3 группы

Это означает, что физические лица-предприниматели третьей группы, уплачивающие единый налог в размере 5% от дохода, теперь будут дополнительно вносить 1% военного сбора. Например, в настоящее время с каждой тысячи гривен ежемесячного дохода ФЛП третьей группы уплачивают 50 гривен единого налога. С октября эта сумма увеличится до 60 гривен.

На данный момент неясно, как именно будет организована процедура уплаты и администрирования этого дополнительного 1%. В настоящее время физические лица-предприниматели самостоятельно уплачивают единый налог в размере 5%. Однако дополнительный 1% представляет собой отдельный налог, и, следовательно, процедура его уплаты будет отличаться от той, которая использовалась бы, если бы единый налог был просто увеличен с 5% до 6%.

Военный сбор для плательщиков единого налога ФЛП I, II и IV группы

Это подразумевает, что указанные категории налогоплательщиков, помимо уже уплачиваемых налогов, с октября 2024 года будут обязаны выплачивать ежемесячно 710 гривен до конца 2024 года, а с 2025 года — 800 гривен.

710 грн соответствует 10% от минимальной зарплаты на 1 января 2024 года, тогда как 800 грн — это 10% от минимальной зарплаты на 1 января 2025 года. Примечательно, что ожидается, что государственный бюджет дополнительно получит 1,7 млрд гривен в 2024 году и 7,8 млрд гривен в 2025 году.

Установление ставки налога на прибыль банков за 2024 год в размере 50%

Как это скажется на обычных украинцах – вопрос остается открытым. Прежде всего, изменения отразятся на доходах банков, которые в 2024 году должны будут уплатить налог на прибыль в размере 50% вместо текущих 25%. Это, вероятно, приведет к изменениям в тарифной и процентной политике банков, включая комиссии, ставки по депозитам и кредитам и т.д. В итоге, за эти изменения придется расплачиваться обычным пользователям банковских услуг. Однако на размер налогов, которые они уплачивают, и на их доходы это не окажет непосредственного влияния.

Установление ежемесячных авансовых взносов по налогу на прибыль предприятий, осуществляющих деятельность по розничной торговле топливом

Введение нового типа налогообложения для автозаправочных станций позволит государству получить более предсказуемые и контролируемые потоки налоговых поступлений в бюджет. На доходы или налоговые выплаты граждан это не окажет непосредственного влияния. Однако это может сказаться на ценовой политике автозаправочных сетей. Например, некоторые компании могут повысить цены на топливо, что, в свою очередь, может вызвать цепную реакцию в потребительских ценах. Тем не менее, прогнозировать такие изменения сложно.

Напомним, что в июле народный депутат и глава бюджетного комитета Роксолана Пидласа объяснила, какой размер "дыры" в госбюджете Украины и почему он появился. По ее словам, не хватает 500 млрд грн. Причина такого дефицита — отсутствие помощи США в начале 2024 года, когда правительство тратило деньги на закупку военной техники и снарядов по всему миру.

Напоминаем, 18 сентября Фокус подробно описал о росте налогов и о том, что изменится для отдельных граждан и предприятий разных форм собственности.