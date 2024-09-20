Підвищення податків в Україні: хто і скільки платитиме з 1 жовтня

Підвищення податків із жовтня дасть змогу додатково зібрати до державного бюджету 2024 року 58 млрд гривень, а 2025-го — ще 137 млрд гривень.

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З 1 жовтня в Україні, ймовірно, збільшать податки. Відповідний законопроєкт може бути ухвалено в середині жовтня, що означає, що нові податки можуть почати діяти "заднім числом". Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна".

В умовах гострої нестачі коштів для фінансування Сил оборони, держава планує з жовтня підвищити окремі податки. 17 вересня парламент схвалив у першому читанні відповідний законопроєкт (№11416-д). Очікується, що до середини жовтня документ буде ухвалено в другому читанні, і в разі його затвердження, податкові зміни можуть бути запроваджені "заднім числом" з 1 жовтня.

Очікується, що з жовтня збільшення податків дасть змогу додатково поповнити державний бюджет на 58 мільярдів гривень у 2024 році та на 137 мільярдів гривень у 2025-му. Основне джерело цих надходжень — підвищення військового збору з доходів громадян з 1,5% до 5%. За оцінками Міністерства фінансів, це принесе бюджету додатково 27,3 мільярда гривень у 2024 році та 107,7 мільярда гривень у 2025 році.

Підвищення податків в Україні — скільки доведеться платити

Підвищення військового збору з усіх доходів громадян з 1,5% до 5%

Це означає, що з офіційної зарплати найманих працівників роботодавцю доведеться сплачувати на 3,5 відсоткових пункти більше у вигляді податків. При цьому ставка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) залишиться незмінною на рівні 18%, згідно з нормами зазначеного закону. Також не планується збільшувати з жовтня єдиний соціальний внесок (ЄСВ), який роботодавці відраховують з фонду оплати праці в розмірі 22% — ця ставка залишається незмінною.

Таким чином, якщо зараз з кожної 1 000 гривень заробітної плати співробітника утримують 18% прибуткового податку (ПДФО) і 1,5% військового збору (ВЗ), що становить 19,5% або 195 гривень, то з жовтня 2024 року (і до 31 грудня року, в якому скасують воєнний стан) податок збільшать до 18% ПДФО і 5% ВЗ, що в сумі становитиме 23% або 230 гривень з кожної 1 000 гривень зарплати.

Підвищена ставка військового збору також торкнеться процентних доходів громадян за депозитами. Раніше такий дохід оподатковувався в 19,5%, а з введенням нової ставки він становитиме 23%.

Військовий збір для платників єдиного податку ФОП 3 групи

Це означає, що фізичні особи-підприємці третьої групи, які сплачують єдиний податок у розмірі 5% від доходу, тепер додатково вноситимуть 1% військового збору. Наприклад, нині з кожної тисячі гривень щомісячного доходу ФОПи третьої групи сплачують 50 гривень єдиного податку. З жовтня ця сума збільшиться до 60 гривень.

Наразі незрозуміло, як саме буде організовано процедуру сплати та адміністрування цього додаткового 1%. Наразі фізичні особи-підприємці самостійно сплачують єдиний податок у розмірі 5%. Однак додатковий 1% є окремим податком, і, отже, процедура його сплати відрізнятиметься від тієї, яка використовувалася б, якби єдиний податок було просто збільшено з 5% до 6%.

Військовий збір для платників єдиного податку ФОП I, II та IV групи

Це означає, що зазначені категорії платників податків, крім податків, які вже сплачуються, з жовтня 2024 року будуть зобов'язані виплачувати щомісяця 710 гривень до кінця 2024 року, а з 2025 року — 800 гривень.

710 грн відповідає 10% від мінімальної зарплати на 1 січня 2024 року, тоді як 800 грн — це 10% від мінімальної зарплати на 1 січня 2025 року. Примітно, що очікується, що державний бюджет додатково отримає 1,7 млрд гривень у 2024 році та 7,8 млрд гривень у 2025 році.

Встановлення ставки податку на прибуток банків за 2024 рік у розмірі 50%

Як це позначиться на звичайних українцях — питання залишається відкритим. Насамперед, зміни відіб'ються на доходах банків, які у 2024 році повинні будуть сплатити податок на прибуток у розмірі 50% замість поточних 25%. Це, ймовірно, призведе до змін у тарифній і відсотковій політиці банків, включно з комісіями, ставками за депозитами і кредитами тощо. У підсумку, за ці зміни доведеться розплачуватися звичайним користувачам банківських послуг. Однак на розмір податків, які вони сплачують, і на їхні доходи це не матиме безпосереднього впливу.

Встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які провадять діяльність з роздрібної торгівлі паливом

Запровадження нового типу оподаткування для автозаправних станцій дасть змогу державі отримати більш передбачувані та контрольовані потоки податкових надходжень до бюджету. На доходи або податкові виплати громадян це не матиме безпосереднього впливу. Однак це може позначитися на ціновій політиці автозаправних мереж. Наприклад, деякі компанії можуть підвищити ціни на паливо, що, зокрема, може спричинити ланцюгову реакцію в споживчих цінах. Проте прогнозувати такі зміни складно.

Нагадаємо, що в липні народна депутатка і голова бюджетного комітету Роксолана Підласа пояснила, який розмір "дірки" в держбюджеті України і чому він з'явився. За її словами, не вистачає 500 млрд грн. Причина такого дефіциту — відсутність допомоги США на початку 2024 року, коли уряд витрачав гроші на закупівлю військової техніки та снарядів по всьому світу.

Нагадуємо, 18 вересня Фокус докладно описав про зростання податків і про те, що зміниться для окремих громадян і підприємств різних форм власності.