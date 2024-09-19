Підвищення податків в Україні: хто звільнений від сплати військового збору
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє від сплати військового збору військовослужбовців.
У Верховній Раді нещодавно схвалили законопроєкт, який передбачає підвищення податків. Згідно з документом, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".
В Україні низка громадян звільняється від сплати військового збору. Зокрема, у липні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким військовослужбовці отримують звільнення від цього збору, а саме:
- Збройні сили України;
- Національна гвардія;
- Служба безпеки України;
- Служба зовнішньої розвідки;
- Державна прикордонна служба;
- працівники Міністерства внутрішніх справ;
- Управління державної охорони;
- Державна служба спеціального зв'язку;
- інші легальні військові формування.
Усі інші категорії громадян від сплати військового збору не звільнятимуться.
У липні народна депутатка і голова бюджетного комітету Роксолана Підласа пояснила, який розмір "дірки" в держбюджеті України і чому він з'явився. За її словами, не вистачає 500 млрд грн. Причина такого дефіциту — відсутність допомоги США на початку 2024 року, коли уряд витрачав гроші на закупівлю військової техніки та снарядів по всьому світу.
Нагадуємо, 18 вересня Фокус докладно описав про зростання податків і про те, що зміниться для окремих громадян і підприємств різних форм власності.