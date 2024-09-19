Підвищення податків в Україні: хто звільнений від сплати військового збору

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який звільняє від сплати військового збору військовослужбовців.

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У Верховній Раді нещодавно схвалили законопроєкт, який передбачає підвищення податків. Згідно з документом, військовий збір зросте з 1,5% до 5%. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

В Україні низка громадян звільняється від сплати військового збору. Зокрема, у липні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким військовослужбовці отримують звільнення від цього збору, а саме:

Збройні сили України;

Національна гвардія;

Служба безпеки України;

Служба зовнішньої розвідки;

Державна прикордонна служба;

працівники Міністерства внутрішніх справ;

Управління державної охорони;

Державна служба спеціального зв'язку;

інші легальні військові формування.

Усі інші категорії громадян від сплати військового збору не звільнятимуться.

У липні народна депутатка і голова бюджетного комітету Роксолана Підласа пояснила, який розмір "дірки" в держбюджеті України і чому він з'явився. За її словами, не вистачає 500 млрд грн. Причина такого дефіциту — відсутність допомоги США на початку 2024 року, коли уряд витрачав гроші на закупівлю військової техніки та снарядів по всьому світу.

Нагадуємо, 18 вересня Фокус докладно описав про зростання податків і про те, що зміниться для окремих громадян і підприємств різних форм власності.