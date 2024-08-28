Военный сбор будет направляться через спецфонд исключительно на финансирование ВСУ.

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Рабочая группа, занимающаяся законопроектом правительства о повышении налогов, согласовала увеличение военного сбора с доходов граждан Украины с 1,5% до 5%. Для ФЛП третьей группы будет введен сбор в размере 1%. Об этом сообщил глава финансового комитета Совета Даниил Гетманцев в Telegram.

Гетманцев заявил, что средства от военного сбора будут поступать в специальный фонд и использоваться исключительно для финансирования Вооруженных Сил Украины.

Согласно его информации, 1% военного сбора для юридических лиц, находящихся на едином налоге третьей группы, был отменен.

Гетманцев сообщил, что предложение увеличить налог на прибыль банков с 25% до 50% было исключено из-за категоричной позиции Министерства финансов и Национального банка Украины.

Так, в результате изменений в проект в 2024 году "планируемый ресурс на 125 млрд гривен растаял до 30,1 млрд гривен".

Гетманцев также показал расчеты Минфина, по которым увеличение у военного сбора с доходов украинцев с 1,5% до 5% в 2024 году даст бюджету 27,3 млрд гривен, в 2025 году – 107,7 млрд гривен. Кроме того, 1% с доходов ФЛП третьей группы в 2025 году получат 5,9 млрд гривен.

В Раде согласовали повышение военного сбора до 5% и введение его для ФЛП

Напомним, по данным Госстата, в 2023 году площадь построенных многоквартирных домов составила 3,88 млн квадратных метров.

Ранее Фокус писал, что размер налога на недвижимость зависит от минимальной зарплаты по состоянию на 1 января года, за который начисляется налог, и составляет 1,5% размера минимальной заработной платы за один метр квадратный.