Больше новых квартир и домов: как в Украине строили жилье в 2023 году

В Украине по-прежнему низкие темпы строительства нового жилья в областях, которые расположены недалеко от зоны боевых действий. В целом же активно строили дома и квартиры в 2023 году в пяти регионах страны.

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После полномасштабного вторжения российской армии в Украину некоторые эксперты в сфере недвижимости говорили, что рынок новостроек будет полностью остановлен, а многие застройщики прекратят свою деятельность и покинут рынок. Опасения экспертов оправдались частично, поскольку уже, например, в 2023 году в Украине 7,38 миллиона квадратных метров жилья, по данным Госстата.

Как свидетельствуют данные госструктуры, активно строили жилые однокомнатные здания – общая площадь их составила 3,48 миллиона квадратных метров. А домов с двумя и более квартирами – 3,88 миллиона квадратных метров.

При этом гораздо меньше построено в целом жилья, которое является общежитием – только 12,5 тысячи квадратов.

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По общей площади жилых зданий, принятых в эксплуатацию, в 2023 году есть пятерка лидеров:

Киевская область –1,38 миллиона квадратных метров;

Киев – 1,3 миллиона метров квадратных;

Львовская область – 769,4 тысячи метров квадратных;

Винницкая область – 658,5 тысячи метров квадратных;

Ивано-Франковская область – 526 тысячи метров квадратных.

В других регионах Украины общее количество сданного жилья, по подсчетам Госстата, составило почти 500 тысяч метров квадратных.

Низкие темпы строительства жилых домов фиксируют в регионах, которые расположены близко к линии фронта. Самые низкие показатели стартуют с 50 тысяч квадратных метров в год. Примерно такие показатели в следующих областях:

Сумская – 52,3 тысячи метров квадратных;

Николаевская – 33,5 тысячи метров квадратных;

Кировоградская – 32,4 тысячи метров квадратных;

Запорожская – 21,5 тысячи метров квадратных;

Донецкая – 5, 5 тысячи метров квадратных;

Херсонская – 2,2 тысячи метров квадратных.

Всего, по данным государственной статистики, в течение прошлого года в Украине было построено 89, 2 тысячи жилых домов.

Как изменились цены на новое жилье

Наибольший прирост стоимости квадратного метра на первичке за 2023 год произошел в Харьковской области — на 35% до 28,3 тысячи гривен. В Киеве цена квадратного метра наоборот — снизилась на 2% и составила 47,3 тысячи гривен.

В Одессе цены тоже снижались — на 6% до 33 тысячи гривен, в Днепре квадратных метр подешевел на 2% — до 39,2 тысячи гривен. А во Львове квадратный метр на первичке в среднем стоил 35,8 тысячи гривен (-2% за год), тогда как в Ужгороде — 40,1 тысячу гривен (+1%).

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