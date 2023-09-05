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Экономика

Ремонт, низкий этаж, а рядом — укрытие: какое жилье в новостройке ищут украинцы во время войны

недвижимость, жилье, квартира
Чаще всего покупателей интересуют низкие этажи, расположение дома подальше от стратегических объектов

Покупатели недвижимости во время войны изменили приоритеты. Фокус исследовал, какие параметры нового жилья интересуют украинцев, а что уже не имеет такого значения, как до войны.

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В Украине постепенно растет спрос на квартиры в новостройках, однако до довоенного уровня спрос еще не дошел. Об этом рассказывает Фокус в новой статье "Извините, продано. Какие квартиры покупают в новостройках и ожидать ли ценового взрыва".

"С конца зимы и до сих пор среднемесячное количество сделок выросло в 2,5-3 раза, — отметила Ирина Михалева, CMO Alliance Novobud. — В июне было небольшое проседание, думаю, из-за массированных обстрелов Киева и подрыва Каховской ГЭС. В июле же информационная ситуация несколько стабилизировалась и сейчас имеем уверенное наращивание продаж".

Опрошенные Фокусом эксперты также сообщили, что с начала лета в Украине стало больше инвесторов, которые покупают новые квартиры с целью сдачи в аренду на долгий срок или же с намерением продать квартиру через некоторое время. "Мы заметили восстановление спекулятивного спроса с конца мая. В отделы продаж пошли инвесторы, покупающие недвижимость для дальнейшей сдачи в аренду или перепродажи. Сейчас они выбирают объекты от застройщиков с репутацией. Для рынка это хорошо, ведь это показывает, что инвестиционный спрос возвращается", — рассказала Анна Анисимова, руководитель отдела инвестиций и аналитики компании "Интергал-Буд".

Из-за новых реалий, связанных с ракетными обстрелами инфраструктуры, покупателей нового жилья интересуют вопросы генератора и автономного отопления.

"Особенно интересуются покупатели тем, как, если есть сданные предыдущие дома и очереди, девелопер заботился об инженерных коммуникациях: устанавливал ли промышленный генератор на насос для подачи воды, на лифтовое оборудование, обеспечил ли местный пункт несокрушимости и предусмотрел ли пространство двойного назначения под укрытие, ведь ракетные обстрелы — это новые реалии, которые пока с нами", — сообщила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Украинцев интересует жилье, которое застройщик точно сдаст в эксплуатацию, а также, есть ли возможность рассрочки Fullscreen
Украинцев интересует жилье, которое застройщик точно сдаст в эксплуатацию, а также, есть ли возможность рассрочки
Фото: УНИАН

Ирина Луханина, независимый эксперт по недвижимости Киева и области, говорит, что чаще всего покупателей интересуют низкие этажи (с третьего по восьмой), расположение дома подальше от стратегических объектов, близость к метро, наличие двора и паркинга. Кроме того, в приоритетах у покупателей квартиры в новостройке — возможность рассрочки, наличие всей разрешительной документации и соблюдение застройщиком заявленных сроков строительства жилого комплекса.

Среди современных трендов рынка первичной недвижимости — спрос на квартиры с ремонтом от застройщика, а еще — покупка для инвестиций не смарт-квартир, а двух- и трехкомнатных квартир. "Покупатели интересуются ремонтом от застройщика. До войны люди заказывали дизайн-проекты, планировали эксклюзивные ремонты, сейчас в приоритете ремонт от застройщика и скорейшее заселение в новую квартиру. Второй тренд: под инвестицию раньше рассматривали смарт-квартиры, а сейчас — двух- и трехкомнатные квартиры, ведь планируют сдавать их в аренду семьям. Это квартиры площадью 60-90 метров", — говорит Анна Анисимова.

Напомним, по информации председателя правления Лиги банков Украины Елены Коробковой, уровень реальных зарплат в Украине, с учетом инфляции, вернулся к показателю начала 2022 года.

Ранее Фокус писал, что первый этап программы "єВідновлення", который предусматривает выплату помощи на ремонт поврежденного в результате агрессии РФ жилья, стартовал в мае, и за это время некоторые украинцы уже получили помощь.