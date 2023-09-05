Ремонт, низкий этаж, а рядом — укрытие: какое жилье в новостройке ищут украинцы во время войны

Покупатели недвижимости во время войны изменили приоритеты. Фокус исследовал, какие параметры нового жилья интересуют украинцев, а что уже не имеет такого значения, как до войны.

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В Украине постепенно растет спрос на квартиры в новостройках, однако до довоенного уровня спрос еще не дошел. Об этом рассказывает Фокус в новой статье "Извините, продано. Какие квартиры покупают в новостройках и ожидать ли ценового взрыва".

"С конца зимы и до сих пор среднемесячное количество сделок выросло в 2,5-3 раза, — отметила Ирина Михалева, CMO Alliance Novobud. — В июне было небольшое проседание, думаю, из-за массированных обстрелов Киева и подрыва Каховской ГЭС. В июле же информационная ситуация несколько стабилизировалась и сейчас имеем уверенное наращивание продаж".

Опрошенные Фокусом эксперты также сообщили, что с начала лета в Украине стало больше инвесторов, которые покупают новые квартиры с целью сдачи в аренду на долгий срок или же с намерением продать квартиру через некоторое время. "Мы заметили восстановление спекулятивного спроса с конца мая. В отделы продаж пошли инвесторы, покупающие недвижимость для дальнейшей сдачи в аренду или перепродажи. Сейчас они выбирают объекты от застройщиков с репутацией. Для рынка это хорошо, ведь это показывает, что инвестиционный спрос возвращается", — рассказала Анна Анисимова, руководитель отдела инвестиций и аналитики компании "Интергал-Буд".

Из-за новых реалий, связанных с ракетными обстрелами инфраструктуры, покупателей нового жилья интересуют вопросы генератора и автономного отопления.

"Особенно интересуются покупатели тем, как, если есть сданные предыдущие дома и очереди, девелопер заботился об инженерных коммуникациях: устанавливал ли промышленный генератор на насос для подачи воды, на лифтовое оборудование, обеспечил ли местный пункт несокрушимости и предусмотрел ли пространство двойного назначения под укрытие, ведь ракетные обстрелы — это новые реалии, которые пока с нами", — сообщила обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Украинцев интересует жилье, которое застройщик точно сдаст в эксплуатацию, а также, есть ли возможность рассрочки Фото: УНИАН

Ирина Луханина, независимый эксперт по недвижимости Киева и области, говорит, что чаще всего покупателей интересуют низкие этажи (с третьего по восьмой), расположение дома подальше от стратегических объектов, близость к метро, наличие двора и паркинга. Кроме того, в приоритетах у покупателей квартиры в новостройке — возможность рассрочки, наличие всей разрешительной документации и соблюдение застройщиком заявленных сроков строительства жилого комплекса.

Среди современных трендов рынка первичной недвижимости — спрос на квартиры с ремонтом от застройщика, а еще — покупка для инвестиций не смарт-квартир, а двух- и трехкомнатных квартир. "Покупатели интересуются ремонтом от застройщика. До войны люди заказывали дизайн-проекты, планировали эксклюзивные ремонты, сейчас в приоритете ремонт от застройщика и скорейшее заселение в новую квартиру. Второй тренд: под инвестицию раньше рассматривали смарт-квартиры, а сейчас — двух- и трехкомнатные квартиры, ведь планируют сдавать их в аренду семьям. Это квартиры площадью 60-90 метров", — говорит Анна Анисимова.

Напомним, по информации председателя правления Лиги банков Украины Елены Коробковой, уровень реальных зарплат в Украине, с учетом инфляции, вернулся к показателю начала 2022 года.

Ранее Фокус писал, что первый этап программы "єВідновлення", который предусматривает выплату помощи на ремонт поврежденного в результате агрессии РФ жилья, стартовал в мае, и за это время некоторые украинцы уже получили помощь.