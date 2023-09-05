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Економіка

Ремонт, низький поверх, а поруч – укриття: яке житло в новобудові шукають українці під час війни

нерухомість, житло, квартира
Найчастіше покупців цікавлять низькі поверхи, розташування будинку подалі від стратегічних об"єктів

Покупці нерухомості під час війни змінили пріоритети. Фокус дослідив, які параметри нового житла цікавлять українців, а що вже не має такого значення, як до війни.

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В Україні поступово зростає попит на квартири в новобудовах, проте до довоєнного рівня попит ще не дійшов. Про це розповідає Фокус у новій статті "Вибачте, продано. Які квартири купують у новобудовах та чи очікувати на ціновий вибух".

"З кінця зими й до сьогодні середньомісячна кількість угод зросла в 2,5-3 рази, — зауважила Ірина Міхальова, CMO Alliance Novobud. — У червні було невеличке просідання, гадаю, через масовані обстріли Києва та підрив Каховської ГЕС. У липні ж інформаційна ситуація дещо стабілізувалася й наразі маємо впевнене нарощення продажів".

Опитані Фокусом експерти також повідомили, що з початку літа в Україні побільшало інвесторів, які купують нові квартири з метою здачі в оренду на довгий термін або ж з наміром продати квартиру через деякий час. "Ми помітили відновлення спекулятивного попиту з кінця травня. До відділів продажів пішли інвестори, що купують нерухомість для подальшої здачі в оренду чи перепродажу. Зараз вони обирають об’єкти від забудовників з репутацією. Для ринку це добре, адже це показує, що інвестиційний попит повертається", — розповіла Анна Анісімова, керівниця відділу інвестицій та аналітики компанії "Інтергал-Буд".

Через нові реалії, пов’язані із ракетними обстрілами інфраструктури, покупців нового житла цікавлять питання генератора та автономного опалення.

"Особливо цікавляться покупці тим, як, якщо є здані попередні будинки та черги, девелопер піклувався про інженерні комунікації: чи встановлював промисловий генератор на насос для подачі води, на ліфтове обладнання, чи забезпечив місцевий пункт незламності та чи передбачив простір подвійного призначення під укриття, адже ракетні обстріли — це нові реалії, які поки що з нами", — повідомила оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Українців цікавить житло, яке забудовник точно здасть в експлуатацію, а також, чи є можливість розтермінування Fullscreen
Українців цікавить житло, яке забудовник точно здасть в експлуатацію, а також, чи є можливість розтермінування
Фото: УНІАН

Ірина Луханіна, незалежна експертка з нерухомості Києва та області, каже, що найчастіше покупців цікавлять низькі поверхи (з третього по восьмий), розташування будинку подалі від стратегічних об’єктів, близькість до метро, наявність двору та паркінгу. Окрім того, в пріоритетах у покупців квартири в новобудові — можливість розстрочки, наявність усієї дозвільної документації та дотримання забудовником заявлених термінів будівництва житлового комплексу.

Серед сучасних трендів ринку первинної нерухомості — попит на квартири з ремонтом від забудовника, а ще — купівля для інвестицій не смарт-помешкань, а дво- та трикімнатних квартир. "Покупці цікавляться ремонтом від забудовника. До війни люди замовляли дизайн-проєкти, планувати ексклюзивні ремонти, зараз у пріоритеті ремонт від забудовника та якнайшвидше заселення у нову квартиру. Другий тренд: під інвестицію раніше розглядали смарт-квартири, а зараз – дво- та трикімнатні помешкання, адже планують здавати їх в оренду родинам. Це квартири площею 60-90 метрів", — каже Анна Анісімова.

Нагадаємо, за інформацією голови правління Ліги банків України Олени Коробкової, рівень реальних зарплат в Україні, з урахуванням інфляції, повернувся до показника початку 2022 року.

Раніше Фокус писав, що перший етап програми "єВідновлення", який передбачає виплату допомоги на ремонт пошкодженого внаслідок агресії РФ житла, стартував у травні, і за цей час деякі українці вже отримали допомогу.