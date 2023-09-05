Ремонт, низький поверх, а поруч – укриття: яке житло в новобудові шукають українці під час війни

Покупці нерухомості під час війни змінили пріоритети. Фокус дослідив, які параметри нового житла цікавлять українців, а що вже не має такого значення, як до війни.

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В Україні поступово зростає попит на квартири в новобудовах, проте до довоєнного рівня попит ще не дійшов. Про це розповідає Фокус у новій статті "Вибачте, продано. Які квартири купують у новобудовах та чи очікувати на ціновий вибух".

"З кінця зими й до сьогодні середньомісячна кількість угод зросла в 2,5-3 рази, — зауважила Ірина Міхальова, CMO Alliance Novobud. — У червні було невеличке просідання, гадаю, через масовані обстріли Києва та підрив Каховської ГЕС. У липні ж інформаційна ситуація дещо стабілізувалася й наразі маємо впевнене нарощення продажів".

Опитані Фокусом експерти також повідомили, що з початку літа в Україні побільшало інвесторів, які купують нові квартири з метою здачі в оренду на довгий термін або ж з наміром продати квартиру через деякий час. "Ми помітили відновлення спекулятивного попиту з кінця травня. До відділів продажів пішли інвестори, що купують нерухомість для подальшої здачі в оренду чи перепродажу. Зараз вони обирають об’єкти від забудовників з репутацією. Для ринку це добре, адже це показує, що інвестиційний попит повертається", — розповіла Анна Анісімова, керівниця відділу інвестицій та аналітики компанії "Інтергал-Буд".

Через нові реалії, пов’язані із ракетними обстрілами інфраструктури, покупців нового житла цікавлять питання генератора та автономного опалення.

"Особливо цікавляться покупці тим, як, якщо є здані попередні будинки та черги, девелопер піклувався про інженерні комунікації: чи встановлював промисловий генератор на насос для подачі води, на ліфтове обладнання, чи забезпечив місцевий пункт незламності та чи передбачив простір подвійного призначення під укриття, адже ракетні обстріли — це нові реалії, які поки що з нами", — повідомила оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Українців цікавить житло, яке забудовник точно здасть в експлуатацію, а також, чи є можливість розтермінування Фото: УНІАН

Ірина Луханіна, незалежна експертка з нерухомості Києва та області, каже, що найчастіше покупців цікавлять низькі поверхи (з третього по восьмий), розташування будинку подалі від стратегічних об’єктів, близькість до метро, наявність двору та паркінгу. Окрім того, в пріоритетах у покупців квартири в новобудові — можливість розстрочки, наявність усієї дозвільної документації та дотримання забудовником заявлених термінів будівництва житлового комплексу.

Серед сучасних трендів ринку первинної нерухомості — попит на квартири з ремонтом від забудовника, а ще — купівля для інвестицій не смарт-помешкань, а дво- та трикімнатних квартир. "Покупці цікавляться ремонтом від забудовника. До війни люди замовляли дизайн-проєкти, планувати ексклюзивні ремонти, зараз у пріоритеті ремонт від забудовника та якнайшвидше заселення у нову квартиру. Другий тренд: під інвестицію раніше розглядали смарт-квартири, а зараз – дво- та трикімнатні помешкання, адже планують здавати їх в оренду родинам. Це квартири площею 60-90 метрів", — каже Анна Анісімова.

Нагадаємо, за інформацією голови правління Ліги банків України Олени Коробкової, рівень реальних зарплат в Україні, з урахуванням інфляції, повернувся до показника початку 2022 року.

Раніше Фокус писав, що перший етап програми "єВідновлення", який передбачає виплату допомоги на ремонт пошкодженого внаслідок агресії РФ житла, стартував у травні, і за цей час деякі українці вже отримали допомогу.