Компенсація за зруйноване житло: як отримати допомогу та чи вистачить грошей на всіх

В Україні нещодавно запрацювала державна програма "єВідновлення", що передбачає надання компенсації тим, чиє житло було пошкоджене або зруйноване внаслідок агресії РФ. Перший етап — відшкодування ремонту — стартував 10 травня, другий етап — компенсація за знищене житло — запрацював із серпня. Фокус дізнався, що пропонують і як отримати виплату.

Related video

Перший етап програми "єВідновлення", який передбачає виплату допомоги на ремонт пошкодженого внаслідок агресії РФ житла, стартував у травні. За цей час деякі українці вже отримали допомогу.

"На початку липня кошти надійшли на картку "єВідновлення"… Чоловік військовослужбовець — тому в першій черзі", — розповіла Лариса в соцмережі.

Важливо

Компенсація за зруйноване війною житло: чи заплатять українцям за самостійний ремонт

"Подавала заявку через портал "Дія". Через певний час зі мною зв’язалися, домовилися про комісію. Комісія зафіксувала (фото, відео) всі пошкодження… Через якийсь час знову зв’язуються з вами та запрошують в офіс із документами, заповнити заяву, підписати. Потім надсилають в електронному вигляді документ, де розписано, скільки та на які роботи вам затвердили виплати. Тарифи, звісно, нереально низькі… але й за те дякую", — поділилася Наталя.

Фокус дізнавався, як відбувається прийом заявок за програмою та чи всі постраждалі врешті отримають кошти.

За програмою "єВідновлення" витрачено 400 млн грн на ремонти житла, загалом бюджет програми — 4,4 млрд грн Фото: Дніпропетровська ОДА

Кошти на оселю: хто може подати заявку та який алгоритм дій

Загалом станом на початок серпня за програмою "єВідновлення" вже виплачено майже 400 млн грн, задоволено близько 4,8 тис. заявок. Компенсації для власників пошкодженого та зруйнованого житла передбачені законом України "Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України" №2923-IX від 23.02.2023.

Компенсація на ремонт надається на таке житло:

пошкоджене після 24 лютого 2022 року;

розміщене на неокупованій території, де не ведуться бойові дії;

комісією визнається таким, що підлягає відновленню;

не було відремонтовано самостійно.

Компенсація на ремонт пошкодженого внаслідок агресії РФ житла не надається, якщо власник відремонтував його самостійно

Допомога в межах програми недоступна, якщо:

власник підпадає під державні санкції;

власник житла має судимості за злочини перед державою.

За державні кошти можна відремонтувати квартири, приватні будинки, кімнати й інші житлові приміщення.

Щоб отримати допомогу, потрібно:

подати повідомлення про пошкоджене майно в застосунку "Дія" (в розділі "Послуги" — "єВідновлення");

відкрити рахунок "єВідновлення" в банку (онлайн — завантаживши застосунок банку-партнера чи офлайн — у відділенні банку);

подати заяву на виплату через "Дію", вказавши, чи робили ремонт, пільгову категорію, контактні дані та номер рахунку. Подати заяву можна й у паперовому вигляді через Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) і через органи соцзахисту населення;

дочекатися дзвінка спецкомісії та домовитися про огляд майна;

дозволити огляд майна для встановлення суми компенсації комісією місцевої влади. Надати пакет документів, що підтверджують право власності на житло;

отримати гроші на картку "єВідновлення".

Розмір допомоги за один пошкоджений об’єкт не може перевищувати 200 тис. грн, які дозволяється витратити на придбання будматеріалів і замовлення ремонтних послуг. На їх освоєння дається рік із моменту отримання. Розрахуватися отриманою сумою можна лише за певну категорію товарів у переліку магазинів і компаній, що є учасниками програми.

"єВідновлення" поширюється тільки на те житло, що було зруйноване чи пошкоджене після початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну Фото: zn.ua

"Компенсація за житло в місті є вищою, ніж за житло в селі. На розмір компенсації впливає середня вартість житла на вторинному ринку України, яка коригується на регіональний коефіцієнт, а також рік забудови", — зазначив Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук.

Другий етап "єВідновлення": як отримати сертифікат на житло

1 серпня стартував другий етап державної програми "єВідновлення".Тепер власники знищеного житла можуть отримати компенсацію для придбання нової квартири чи будинку. Поки що отримати допомогу можна тільки через "Дію". Згодом буде відкрита можливість подачі заяви через ЦНАП, нотаріуса й орган соціального захисту.

Отримати компенсацію можна за умови, що житло:

зруйноване через бойові дії після 24 лютого 2022-го;

розміщене на території, що не була окупована до широкомасштабного вторгнення й де не ведуться активні бойові дії;

не підлягає відновленню;

має єдиного власника (скоро розширять на житло, що має кількох власників).

На цьому етапі компенсація передбачена лише у формі електронного сертифікату.

Важливо

Компенсація за розбиті вікна: як отримати гроші на дрібний ремонт після атак ЗС РФ — пояснюємо

Для отримання житлового сертифікату на купівлю домівки за програмою "єВідновлення", потрібно зробити такі кроки:

подати інформаційне повідомлення про знищене нерухоме майно в "Дії" ("Послуги" — "єВідновлення" — "Повідомити про пошкоджене майно");

подати заяву про виплату в застосунку "Дія";

дочекатися дзвінка представників спеціальної комісії, створеної при органах місцевого самоврядування, які обстежать знищене житло та встановлять суму сертифіката, розраховану за формулою;

отримати сповіщення про готовність сертифіката в "Дії" та вибрати один із варіантів його отримання — в застосунку "Дія" або на електронну адресу, вказану під час подання заявки.

Компенсація за житло в місті вища, ніж за житло в селі

Сертифікат діє протягом 5 років. Використати його можна на придбання майна на первинному чи вторинному ринку. Це може бути квартира, приватний будинок чи інвестиція в нерухомість на етапі будівництва. Щоб скористатися сертифікатом, потрібно буде укласти угоду купівлі житла в нотаріуса, зазначивши сертифікат як спосіб оплати. Кошти надійдуть на рахунок продавця майна.

До заяви про надання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна треба додати такі документи:

копію документа, що підтверджує право власності на об'єкт нерухомого майна;

щодо знищеного об'єкта будівництва — копію документа, що підтверджує право на виконання будівельних робіт, у разі якщо в Єдиній державній електронній системі у сфері будівництва відсутні відомості про право на виконання будівельних робіт;

щодо знищеного об'єкта будівництва, у разі якщо отримувачем компенсації є особа, відмінна від замовника будівництва:

а) копія договору або іншого документа, що підтверджує придбання неподільного об'єкта незавершеного будівництва/майбутнього об'єкта нерухомості, й документ, що підтверджує сплату грошових коштів за такий об'єкту;

б) копія договору або іншого документа, що підтверджує інвестування/фінансування будівництва об'єкта, й документ, що підтверджує сплату грошових коштів за такий об'єкт;

копію свідоцтва про право на спадщину (в разі подання заяви спадкоємцем особи);

копію документа, що підтверджує пріоритетне право на отримання компенсації за знищений об'єкт нерухомого майна (за наявності);

документи (матеріали фото- й відеофіксації) об'єкта нерухомого майна до й після знищення.

Наразі компенсація за програмою "єВідновлення" не доступна для окупованих територій і районів ведення активних бойових дій Фото: Донецька ОВА

Цікаво, що заява про надання компенсації є приєднанням отримувача компенсації до договору про відступлення державі/тергромаді права вимоги до РФ щодо відшкодування збитків, спричинених збройною агресією проти України, в обсязі отриманої компенсації.

"Якщо людина отримує компенсацію від держави, то вона вже не зможе претендувати на цю суму коштів із репарацій від держави-агресора", — зауважив віцепрем’єр-міністр Михайло Федоров.

Важливо

Компенсація за знищене війною житло: українцям дозволили подавати заявки через "Дію"

"Право власності отримувача компенсації на знищений об’єкт нерухомого майна припиняється у зв’язку з його знищенням після державної реєстрації. Таке правило стосується власника повністю зруйнованої квартири, але власник зруйнованого приватного будинку позбавляється права на будинок, проте не позбавляється права на земельну ділянку, на якій був раніше розташований будинок", — зазначила адвокатка АО "Місечко та Партнери" Ірина Усіченко.

Комісії — як равлики, а вартість будівництва росте: чи вистачить грошей, щоб усім відбудувати житло

За задумом уряду, наступним щаблем розвитку програми буде виплата живих коштів для будівництва нового приватного будинку на власній земельній ділянці. Цей механізм ще розробляється Міністерством відновлення.

Основне питання, яке постає на цьому етапі реалізації "єВідновлення": чи вистачить грошей на всіх, адже війна триває? За попередніми даними обласних військових адміністрацій, станом на червень 2023 року, загальна кількість зруйнованих або пошкоджених унаслідок бойових дій об’єктів житлового фонду становить близько 167,2 тис. будівель, із них 147,8 тис. — приватні будинки; 19,1 тис. — багатоквартирні, ще 0,35 тис. — гуртожитки.

"Програма компенсації за зруйноване житло зараз працює на мінімальному бюджетуванні, що цілком логічно, адже фактично половина витрат державного бюджету йде так чи інак на війну, — каже економіст Андрій Новак. — Особливо великих бюджетів на цю програму держава об’єктивно виділити не може".

Значних бюджетів на програму "єВідновлення" уряд не може виділити через потребу фінансування війни Фото: Pixabay

"Сума завданих збитків житловому фонду оцінюється в понад 2 трлн грн. На жаль, ця сума зростатиме. Для порівняння, всі витрати держбюджету на 2023 рік становлять 2,6 трлн грн. Тобто виплати компенсацій за зруйноване житло можуть розтягнутися на багато років. Якщо люди не мають власних коштів на будівництво чи придбання нового житла, то їм доведеться очікувати на житло протягом багатьох років", — зауважив Хмелевський.

Утім, у Раді наголошують: левова частка грошей, що закладена на компенсації за зруйноване житло, ще неосвоєна.

Важливо

В Україні виплатять компенсації постраждалим після підриву Каховської ГЕС: деталі

"Кошти в бюджеті є — ми запланували спрямувати на програму "єВідновлення" 4,4 млрд грн (тобто є ще вільні 4 млрд грн), — зауважив голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. — Проблема впирається в темпи роботи чиновників на місцях. У черзі накопичилися майже 26,4 тисячі заявок (це окрім уже задоволених). Органи місцевого самоврядування створили 520 комісій, які мають обстежити пошкоджене житло й ухвалити рішення про виділення допомоги. Темпи їхньої роботи — вкрай повільні, у середньому 60 задоволених заявок за день. За такої інтенсивності роботи ті українці, які вже подали заявку (а ворог продовжує нищити будинки та квартири, тобто кількість заявників зростатиме), чекатимуть на компенсацію аж до жовтня 2024 року".

Комісії органів місцевого самоврядування в середньому задовольняють 60 заявок за день, що є вкрай незадовільно, кажуть депутати.

Швидкість отримання компенсації залежатиме від багатьох факторів, каже Ірина Смітюх, адвокатка АО "Лещенко, Дорошенко і партери". Зокрема, від наповненості державного бюджету, наявності затверджених місцевих програм компенсацій, обраного способу компенсації.

"Логічно припустити, що в тих регіонах, де завдано більше збитків майну, процес надання компенсацій триватиме довше", — зауважила вона.

Те, що учасники другого етапу отримують не живі гроші, може стати проблемою, каже економіст Олександр Хмелевський.

Власники зруйнованих квартир можуть отримати сертифікати, щоб оплатити придбання нового житла Фото: pexels.com

"Якщо була знищена квартира в багатоповерховому будинку, то її власник зможе отримати не гроші, а лише житловий сертифікат, яким можна оплатити придбання житла, — пояснює він. — Проблема полягає в тому, що виплати за такими сертифікатами здійснюватимуть уповноважені юридичні особи за умови наявності в них коштів. Тобто виникатимуть ситуації, коли людина купує житло, розраховується сертифікатом, а продавець не може отримати за ним гроші. За таких умов продавці або відмовлятимуться продавати житло за сертифікати, або враховуватимуть такі сертифікати із суттєвим дисконтом".

Оскільки вартість житла зростатиме, а сума в сертифікаті фіксована, більшість українців не зможуть покрити свої збитки за рахунок компенсації

Зокрема, сума, вказана в сертифікаті, є фіксованою, тоді як вартість будівництва зростатиме.

"Враховуючи, що після війни вартість житла зростатиме, то сертифікати в повній мірі не компенсуватимуть втрати від знищеного житла. Очевидно, що й у разі виплати грошової компенсації, комісії занижуватимуть розмір компенсації. Тобто більшість людей отримає значно меншу компенсацію, ніж завдані їм збитки", — певен економіст.