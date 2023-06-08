В Україні виплатять компенсації постраждалим після підриву Каховської ГЕС: деталі

Президент України також доручив розробити програму компенсації збитків чи релокації підприємств у межах Херсонської області.

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Президент Володимир Зеленський доручив організувати підрахунок збитків та виділити кошти на виплату компенсацій українцям, які постраждали від наслідків руйнування греблі Каховської ГЕС. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Офісу президента.

Також президент доручив розробити програму компенсації збитків чи релокації підприємств у межах Херсонської області. За словами міністра внутрішніх справ, начальника штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС Ігоря Клименко, вже визначено завдання забезпечення постраждалого населення водою та електроенергією, подолання можливих санітарно-епідемічних загроз, а також евакуаційних заходів.

Він зазначив, що для вивезення людей підготовлено залізничний та автомобільний транспорт, мешканці підтоплених населених пунктів забезпечені продуктами харчування в повному обсязі.

Виплати постраждалим

Українці, які евакуюються з Херсонщини на тлі загрози затоплення регіону після підриву дамби Каховської ГЕС, можуть розраховувати на фінансову допомогу від данської ради у справах біженців (ДРК).

Зареєструватися для отримання фіндопомоги можна у пунктах, що діють на території залізничного вокзалу та автовокзалу у Миколаєві. Для реєстрації потрібні такі документи:

паспорт;

індивідуальний податковий номер.

Також у пунктах реєстрації люди матимуть змогу отримати безкоштовну юридичну консультацію.

Керівник прес-центру Херсонської ОВ Олександр Толоконніков розповідав Фокусу, що станом на вечір 6 червня з небезпечних зон евакуювали близько 1000 людей.

Нагадаємо, різке падіння рівня води в Каховському водосховищі після підриву росіянами Каховської ГЕС призводить до дуже негативних наслідків, і, як заявив міністр захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Руслан Стрілець, якщо водосховище продовжить втрачати воду, то понад 1 млн. українців залишаться без доступу до питної. води.

В "Укргідроенерго" вже повідомили, що Каховську ГЕС після підриву російськими окупантами неможливо відновити. Фокус уже писав, що відновлення Каховської ГЕС може коштувати понад 800 млн. доларів.