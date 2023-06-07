Жителям Херсонської області допоможуть фінансово після евакуації: як і де отримати гроші
Грошова допомога нададуть українцям, які змушені залишити Херсонську область через підрив Каховської ГЕС.
Данська рада у справах біженців (DRC) відкрила реєстрацію на фінансову допомогу для українців, які евакуюються з Херсонської області через загрозу затоплення після підриву греблі Каховської ГЕС. Про це повідомили на сторінці організації Facebook.
Де зареєструватись
Відомо, що реєстраційні пункти працюють на території залізничного вокзалу та автовокзалу у Миколаєві. Саме в це місто прибуває більшість херсонців, що евакуювалися. На кожній ділянці будуть присутні представники організації. Дізнатися їх легко: вони носитимуть жилет із логотипом, а біля них буде банер DRC.
Для того, щоб зареєструватися, знадобляться такі документи:
- паспорт;
- індивідуальний податковий номер
Також у пунктах реєстрації люди матимуть змогу отримати безплатну юридичну консультацію.
Евакуація з Херсонської області: де розміщують людей після виїзду
Одразу після теракту на Каховській ГЕС Міністерство внутрішніх справ України оголосило про евакуацію населених пунктів, які ризикують опинитися під водою. Це такі населені пункти, як:
- Миколаївка;
- Ольгівка;
- Львів;
- Тягінка;
- Понятівка;
- Іванівка;
- Токарівка;
- Придніпровське;
- Садове;
- Острів Корабел у Херсоні.
Як повідомив Фокусу керівник пресцентр Херсонської ОВ Олександр Толоконніков, станом на вечір 6 червня з небезпечних зон евакуювали близько 1000 людей.
"Насамперед людей відправляють до Херсона. Тут є чотири шелтери, пункти евакуації, де люди можуть перечекати, поспати та поїсти. Також евакуюють у Миколаїв та Кривий Ріг", — розповів він.
Перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський додав, що через Херсон людей направляють до Миколаїва, а також через Олександрівку (у Херсонській області) на Запоріжжя.
Мер Миколаєва Олександр Сенкевич, своєю чергою, повідомив, що їхнє місто стане транзитним для евакуації.
Нагадаємо, 6 червня ЗС РФ підірвали Каховську гідроелектростанцію. Була зруйнована дамба і відбулося підвищення рівня води нижче за водосховищем.
В "Укргідроенерго" вже повідомили, що Каховську ГЕС після підриву російськими окупантами неможливо відновити.