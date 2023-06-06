Окупанти підірвали Каховську ГЕС, – командування "Південь" (фото, відео)

Наразі уточнюється масштаб руйнування. Також невідомі показники швидкості і рівня води, ймовірні райони підтоплення на Херсонщині.

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В Оперативному командуванні "Південь" підтвердили підрив російськими окупантами Каховської гідроелектростанції. У пресслужбі у Facebook 6 червня повідомили подробиці.

Наразі уточнюється масштаб руйнування. Також не вказали швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення. Наразі на місті працюють представники відповідних служб.

"Ситуація відстежується", – йдеться у повідомленні.

Заступник голови Херсонської ОВА Юрій Соболевський у Telegram закликав мешканців Херсонщини відстежувати інформацію.

"Найближчим часом прохання уважно стежити за повідомленнями ОВА та дотримуватися її інструкцій", – заявив він.

Вранці 6 червня інформацію щодо пошкодження об'єкта також повідомив у Telegram журналіст Костянтин Риженко. Він припустив, що окупанти підірвали гідроспоруду зсередини. Російські загарбники здійснили підрив Каховської гідроелектростанції, що розташована за кілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка. Внаслідок руйнування дамби відбулося підвищення рівня води нижче за течією водосховища.

"Збирайте речі евакуйовуйтесь. Не гайте часу", – повідомив він.

Першими поширили відео із ймовірним проривом води саме через дамбу Каховської ГЕС так звані російські військкори. Росіяни неодноразово погрожували знищити об'єкт. Особливо велика кількість натяків на таку можливість з'явилася після звільнення Херсону, однак тоді лише словами все і обмежилося.

Мешканець Нової Каховки Володимир Леонтьєв, якого окупанти призначили "мером" міста, спростував "РІА Новости" інформацію щодо підриву Каховської ГЕС. Він назвав це маячнею і заявив, що "скрізь по місту все тихо і спокійно".

Нагадаємо, 24 березня у ЗСУ повідомили про психологічні операції росіян. Загарбники поширили інформацію, що залишили Нову Каховку, але вона не підтвердилася. В ОК "Південь" заявили, що загарбники обстрілюють мирних жителів, коли залишають населений пункт і розташовуються у прилеглих лісонасадженнях.