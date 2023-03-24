"Відхід" військ РФ з Нової Каховки: у ЗСУ говорять про психологічні операції росіян (відео)

Командування Сил оборони "Південь" попередило про вплив загарбників на цивільних та українських військових. Однак деякі настрої в Херсонській області вже проглядаються.

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Російські війська повністю не залишили Нову Каховку Херсонської області, говорити про це ще рано. Про це розповіла в ефірі каналу "Freedom" 24 березня начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України "Південь" Наталія Гуменюк.

"Тактика російських окупантів про нібито виведення сил із Нової Каховки має психологічний вплив як на місцеве населення, так і на українських військових. Маючи досвід звільнення Правобережжя ми можемо говорити, що такі явища спостерігали", — розповіла Гуменюк.

Нова Каховка обстрілюється у місцях зосередження ЗС РФ. Загарбники обстрілюють мирних жителів, коли залишають населений пункт і розташовуються у прилеглих лісонасадженнях. Переважно, це мінометний вогонь, додала вона.

Гуменюк згадала просування ЗСУ до Херсона, на той час окупаційні війська сильно мародерили у місті — грабували магазини, банки та промислові підприємства.

"Вивозили все, що могли вивезти і після цього шукали собі цивільний одяг... Певні настрої вже проглядаються (у Новій Каховці), але говорити про їх звільнення ще зарано", — наголосила глава пресцентру.

Нагадаємо, що 24 березня о 18:19 Генштаб України повідомив про відведення військ Росії з Нової Каховки. Загарбники крали у місцевих побутову та електронну техніку, коштовності, одяг та мобільні телефони.

Спочатку ці дані спростував місцевий журналіст Костянтин Риженко з посиланням на інформаторів з окупованих територій.

Пізніше Генштаб ЗСУ заявив, що Нова Каховка поки що під контролем росіян, вони не виходили за межі міста. Українські військові визнали інформацію про звільнення окупантів недостовірною.

Фокус 13 березня писав про підрив "заступника голови" так званої "Новокаховської військової адміністрації". Партизани ліквідували колаборанта біля кафе "Смачна країна".