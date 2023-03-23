Ситуація в Новій Каховці: Генштаб ЗСУ спростував озвучене раніше відведення ЗС РФ

Інформацію про те, що російські окупанти залишили Нову Каховку, спростував херсонський журналіст Костянтин Риженко. У Генштабі ЗСУ також визнали, що використали некоректну інформацію, заявивши про те, що ЗС РФ вийшли з міста.

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Нова Каховка тимчасово залишається під контролем ЗС РФ. Окупанти не виходили за межі міста, повідомили у Генштабі ЗСУ 23 березня.

"Окупанти досі тимчасово перебувають у Новій Каховці. Однак ми неодмінно звільнимо і Нову Каховку", — йшлося у повідомленні Генштабу.

Пресслужба окремо уточнила, що інформація про те, що ЗС РФ залишили місто, виявилася недостовірною.

"Інформацію про нібито звільнення противника з цього населеного пункту було оприлюднено внаслідок некоректного використання наявних даних", — йшлося у повідомленні офіційного Телеграм-каналу Генштабу ЗСУ, яке було опубліковано о 19:55.

Ситуація у Новій Каховці: що заявив Генштаб ЗСУ раніше

О 18:19 в офіційному Телеграм-каналі Генштабу ЗСУ з'явилася інформація про те, що російські військові висунулися з Нової Каховки та вийшли за межі міста. При цьому окупанти не цуралися мародерства.

"Станом на 22 березня всі підрозділи армії РФ, які перебували в Новій Каховці Херсонської області, залишили місто. Загалом на Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни обороняються", — йшлося у повідомленні Генштабу ЗСУ.

Цьому передував обхід найближчих будинків місцевого населення з метою наживи. Окупанти "конфісковували" у цивільного населення у великих кількостях побутову та електронну техніку, коштовності, елементи одягу та мобільні телефони.

Що відбувається у Новій Каховці: версія журналістів

Інформацію Генштабу о 18:56 спростував журналіст Костянтин Риженко.

"Щойно спілкувався з інформаторами звідти (з окупованих територій). Росіяни продовжують там (у Новій Каховці) перебувати. Звичайно, дуже хотілося б, щоб їх там не було, але реальність, на жаль, поки що така", — написав журналіст.

Він також додав, що бачив інформацію про вихід окупантів із Нової Каховки, яку оприлюднив Генштаб.

"Не знаю, хто там (у Генштабі ЗСУ) веде сторінку, але іноді проколи бувають і там. Цю інформацію вже кілька днів "вкидають" із російських чатів. Швидше за все, хтось "повівся", — резюмував Риженко .

Журналіст Костянтин Риженко спростував інформацію Генштабу ЗСУ про те, що окупанти пішли з Нової Каховки Фото: Скріншот

Нагадаємо, 13 березня партизани у Новій Каховці підірвали "заступника голови" так званої "Новокаховської воєнної адміністрації".

17 березня у селищі Ювілейне Херсонської області ліквідували колаборанта Сергія Москаленка, який у травні 2022 року на окупованих ЗС РФ територіях Херсонської області очолив СІЗО.