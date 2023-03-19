Тіло розірвало навпіл: під Херсоном ліквідували колаборанта Москаленка, — ЗМІ (відео)

Сергій Москаленко до повномасштабного вторгнення РФ володів охоронною фірмою "Ягуар". А з приходом російських окупантів почав співпрацювати з ними та створив у Новій Каховці катівню.

Related video

У селищі Ювілейне (Херсонська область) 17 березня ліквідували колаборанта Сергія Москаленка. Інформація про це з'явилася в "Телеграм"-каналі "Херсон: Війна без фейків".

Медіа, посилаючись на власні анонімні джерела, повідомило про смерть колаборанта Москаленка, який у травні 2022 року на окупованих ЗС РФ територіях Херсонської області очолив СІЗО. Крім того, посібник окупантів облаштував у відділенні поліції одну з найбільших катівень у регіоні.

Зі свого боку, місцеве ЗМІ "Нова Каховка.City" повідомило про те, що внаслідок підриву легкового автомобіля тіло Москаленка розірвало навпіл.

За інформацією медіа, є дві версії вбивства Сергія Москаленка.

Згідно з першою, автомобіль колаборанта підірвали місцеві партизани. Друга версія говорить про те, що Москаленко міг стати жертвою розбірок між російськими військовими та місцевими поплічниками окупантів.

Ліквідація Сергія Москаленка: яку версію висувають у РФ

У неділю, 19 березня, Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом вбивства командира взводу так званої патрульно-постової служби в Херсонській області.

За версією слідства, 17 березня невстановлена особа заклала спеціальний пристрій під ліве крило автомобіля ВАЗ-2121, яким пересувався вбитий.

Пізніше, коли він зі своєю родиною їхав цим легковим автомобілем по селищу Ювілейне, стався підрив.

У СК РФ також повідомляють, що внаслідок інциденту постраждали також дочка загиблого та його дружина. Вони отримали травми.

Зауважимо, що в російському Слідкомі не називають імені та прізвища ліквідованого посібника окупантів, вказуючи лише його "посаду".

Що відомо про ліквідованого Сергія Москаленка

До початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну Сергій Москаленко володів у новій Каховці охоронною фірмою "Ягуар".

У травні 2022 року Москаленко добровільно перейшов на бік російських окупантів. Спочатку він становив для ЗС РФ списки, до яких входили українські активісти, поліцейські та ветерани АТО — всі ті, хто міг становити небезпеку для окупантів.

Дещо пізніше чоловік отримав посаду в створеному російськими військовими Новокаховському "відділенні поліції". Там же він облаштував катівню, де окупанти знущалися з українських військовополонених.

У 29 вересня 2022 року Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила Москаленку підозру в колабораційній діяльності — добровільному обійманні посади в незаконному правоохоронному органі, створеному на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, у лютому 2023 року ЗСУ ліквідували генсека ради федерації РФ з карате, який воював проти України. Сергій Увицький вирушив "захищати батьківщину" в складі загону спілки бойових мистецтв "Союз" — це організація для відправки на війну російських спортсменів.

А в січні 2023 року з'явилася інформація про те, що партизани в окупованій Кирилівці ліквідували групу солдатів ЗС РФ. Вони кинули гранату в приватний будинок, де були розквартировані російські військовослужбовці.