Партизани в окупованій Кирилівці ліквідували групу солдат ЗС РФ, — Сили спецоперацій

Представники підпілля, за інформацією ЗМІ, кинули гранату в приватний будинок, в якому були розквартовані російські військовослужбовці.

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Українські партизани ліквідували групу військових ЗС РФ в окупованій Кирилівці Запорізької області. Про це інформує Центр національного спротиву, який функціонує при Силах спеціальних операцій ЗСУ.

За даними відомства, в одному з приватних житлових будинків пролунав потужний вибух.

У будівлі, як стверджують у Центрі національного спротиву, перебували розквартовані російські військовослужбовці, а операцію проводили представники українського підпілля. Унаслідок потужного вибуху кілька загарбників отримали поранення.

"Підпілля на тимчасово окупованих територіях продовжує свою роботу. В Кирилівці партизанам вдалося ліквідувати групу російських військових, які зайняли один з будинків в місті. Також є поранені", — йдеться у повідомленні Центру нацспротиву.

Інформацію про "бабовну" в Кирилівці підтвердив мер окупованого Мелітополя Іван Федоров. За його словами, потужний вибух пролунав у будинку місцевих колаборантів, які вирішили поселити в себе російських військовослужбовців.

Регіональне видання "РИА Мелитополь" уточнює, що масштабна "бавовна" відбулася в Кирилівці в ніч із 17 на 18 січня. Потужний вибух, за інформацією журналістів, пролунав у приватному будинку сім'ї Смирнових, яка відкрито після окупації населеного пункту перейшла на бік ЗС РФ.

"У будинку Смирнових квартируються загарбники — до них залетіла граната. Вибух чув весь центр Кирилівки, де й живуть зрадники. Серед окупантів є поранені та трупи. Самі Смирнови — досить відомі в Кирилівці. Сім'я володіє магазином Ніка в центрі селища. В Україні Смирнови жили, м'яко кажучи, дуже добре, багатіючи з кожним днем. Але з приходом РФ заспівали інакше: виявляється для повного щастя їм не вистачало тільки окупації", — йдеться в публікації журналістів.

Видання також стверджує, що сім'я Смирнових із перших днів вторгнення ЗС РФ всіляко підтримувала зв'язок із головою окупаційної адміністрації селища Катериною Уманець та була присутня на заходах, які вона організовувала.

Декількома днями раніше повідомлялося про масштабну "бавовну", яка сталася в Запорізькій області. Мер Мелітополя Іван Федоров уточнив, що потужний вибух пролунав у приміщенні школи в окупованій Михайлівці, де російські військовослужбовці обладнали склад із боєприпасами.

Після Нового року мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що в окупованому місті загарбників стало більше, ніж місцевих жителів. Росіяни роз'їжджають містом з українською символікою, намагаючись вирахувати диверсантів і представників українського підпілля.