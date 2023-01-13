"Вишукують диверсантів": у Мелітополі окупантів уже більше, ніж місцевих жителів, — мер

Окупанти, за словами Івана Федорова, не лише публічно їздять із українською символікою, а й переодягаються в цивільних, щоби підслуховувати чужі розмови на вулицях.

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У тимчасово захопленому Мелітополі російських окупантів побільшало, ніж місцевих жителів. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер населеного пункту Іван Федоров.

За його словами, з кожним днем дедалі більше росіян із різних "глибинок" приїжджають на захоплені території України.

Іван Федоров навів приклад Мелітополя, де окупантів стало більше, ніж місцевих жителів. Для проведення чергового терору проти цивільних у місто приїхали вихідці з Чечні, Бурятії та Північної Осетії.

"Іноземці настільки хочуть здаватися "своїми", що навіть використовують українську символіку. Повісили на КамАЗи український прапор і вирушили на північ від Мелітополя в бік Василівки. Селяться по сусідству з цивільними в житло людей, які виїхали з окупації. Пересіли з вантажівок на легкові авто з українськими номерами. Перевозять військових у шкільних автобусах із написом "діти", — продовжив Федоров у своєму Telegram-каналі.

Крім того, як зазначає мер, загарбники в Мелітополі переодягаються в цивільних і підслуховують чужі розмови на вулицях, намагаючись, мабуть, викрити потенційних диверсантів. За словами Федорова, окупанти можуть спеціально демонструвати українську символіку в захопленому місті, щоб виявити й покарати людей із підпілля.

Генеральний штаб Збройних сил України у своєму зведенні від 13 січня підтверджує, що в Мелітопольському районі посилилися фільтраційні заходи. Окупанти, за інформацією командування, почали ретельніше перевіряти мобільні телефони місцевих жителів, намагаючись знайти докази співпраці з підпіллям чи українською армією.

Декількома днями раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що окупанти шукають партизанів у захопленому місті за допомогою чат-бота. За його словами, росіяни просять цивільних надавати інформацію про "підозрілих" осіб і розсилають місцевим жителям провокаційні СМС-повідомлення.

Ще до Нового року Іван Федоров розповідав про прибуття нової партії "кадирівців" у Мелітополь, за рахунок яких було посилено блокпости й фортифікаційні споруди в місті.