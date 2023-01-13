"Выискивают диверсантов": в Мелитополе оккупантов уже больше, чем местных жителей, — мэр

Оккупанты, по словам Ивана Федорова, не только публично разъезжают с украинской символикой, но и переодеваются в гражданских, чтобы подслушивать чужие разговоры на улицах.

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Во временно захваченном Мелитополе российских оккупантов стало больше, чем местных жителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр населенного пункта Иван Федоров.

По его словам, с каждым днем все больше россиян из различных "глубинок" приезжают на захваченные территории Украины.

Иван Федоров привел в пример Мелитополь, где оккупантов стало больше, чем местных жителей. Для проведения очередного террора против гражданских в город приехали выходцы из Чечни, Бурятии и Северной Осетии.

"Иностранцы настолько хотят казаться "своими", что даже используют украинскую символику. Повесили на КамАЗы украинский флаг и отправились к северу от Мелитополя в сторону Васильевки. Селятся по соседству с гражданскими в жилье людей, выехавших из оккупации. Пересели с грузовиков на легковые авто с украинскими номерами. Перевозят военных в школьных автобусах с надписью "дети", — продолжил Федоров в своем Telegram-канале.

Более того, как отмечает мэр, захватчики в Мелитополе переодеваются в гражданских и подслушивают чужие разговоры на улицах, пытаясь, видимо, разоблачить потенциальных диверсантов. По словам Федорова, оккупанты могут специально демонстрировать украинскую символику в захваченном городе, чтобы выявить и наказать людей из подполья.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своей сводке от 13 января подтверждает, что в Мелитопольском районе ужесточились фильтрационные мероприятия. Оккупанты, по информации командования, начали более тщательно проверять мобильные телефоны местных жителей, пытаясь найти доказательства сотрудничества с подпольем или украинской армией.

Несколькими днями ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что оккупанты ищут партизан в захваченном городе с помощью чат-бота. По его словам, россияне просят гражданских предоставлять информацию о "подозрительных" лицах и рассылают местным жителям провокационные СМС-сообщения.

Еще до Нового года Иван Федоров рассказывал о прибытии новой партии "кадыровцев" в Мелитополь, за счет которых были усилены блокпосты и фортификационные сооружения в городе.