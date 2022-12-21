Заняли все блокпосты: в Мелитополь привезли много "кадыровцев", – мэр города (видео)

Глава Чечни Рамзан Кадыров, по данным градоначальника Ивана Федорова, назначил "смотрящего" в оккупированном регионе. Боевики ведут себя агрессивно, разъезжают на военной технике и контролируют мобилизованных.

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Российское командование отправило на временно оккупированную территорию Запорожской области, в частности, в Мелитополь, очередную партию "кадыровцев". Чеченские боевики прибыли после назначения нового "смотрящего", сказал мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире единого телемарафона.

Глава Чечни Рамзан Кадыров, по данным градоначальника, назначил "смотрящим" своего племянника Хасана Ибрагимова. О его приезде в оккупированный регион узнали несколько недель назад, добавил Федоров.

[ + – ] "Кадыровцы" контролируют российских мобилизованных

Именно после прибытия Ибрагимова в Мелитополь навезли огромное число "кадыровцев". Террористы ведут себя агрессивно, разъезжая на военной технике по дорогам города, а также в гражданских местах, заметил мэр.

"Знаковым является то, что именно "кадыровцы" заняли все блокпосты — от Мелитополя до Васильевки", – подчеркнул он.

Чеченские боевики, как говорит Федоров, контролируют российских мобилизованных.

"Они (мобилизованные) абсолютно неадекватны, непрогнозируемы и могут разбежаться в любой момент. Оккупанты и коллаборанты в Запорожье чувствуют себя некомфортно, потому что хлопок расцветает даже в глубоком тылу", — добавил глава города.

По его оценке, рано говорить о добровольном уходе ВС РФ из Мелитополя. Город обязательно освободят Вооруженные силы Украины вместе с силами сопротивления, уверен он.

Напомним, что украинские военные накануне заявили о возможном "жесте доброй воли" со стороны захватчиков в Мелитополе. Есть признаки, что ситуация развивается по сценарию с правым берегом Херсонской области.

ВСУ пытаются ослабить силы российских военных в Мелитополе. На Западе уверены, что этот город станет следующей крупной зоной боев.

Федоров заявлял про обстрел колонны ВС РФ ночью 20 декабря на Крымском перешейке радом с Чонгаром.