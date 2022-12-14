Мелитополь следующий: СМИ узнали о возможном новом наступлении ВСУ на юге (фото)

Контроль над крупным городом в Запорожской области поможет украинским военным выгнать врага из оставшейся части Херсонской области. Местные жители говорят о большом притоке российских солдат в Мелитополь в конце ноября.

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Украинские военные стремятся изолировать и ослабить силы российских оккупантов в Мелитополе и вокруг него. Западные военные эксперты ожидают, что этот город станет следующей крупной зоной боевых действий на юге, пишет американская газета The New York Times.

Киев, по информации журналистов, осуществляет высокоточные ракетные удары большой дальности, диверсии и точечно ликвидируют врага в Мелитополе.

Вечером 12 декабря ВСУ подорвали мост через реку Молочную, соединявший Мелитополь с селом Константиновка.

[ + – ] Разрушение моста вызовет у оккупантов проблемы по снабжению с юга

"Разрушение моста поставило под угрозу ключевой путь снабжения войск РФ в Мелитополь с юга. Контроль над ним может помочь ВСУ вернуть не только всю Запорожскую, но и остальную часть соседней Херсонской области", — заметило издание.

Серия недавних ударов ВСУ по скоплению врага в Мелитополе — это либо прелюдия к наступлению, либо отвлечение внимания и подготовка атаки на ВС РФ с другого направления, сообщили военные аналитики.

Ближайшая территория, удерживаемая украинскими войсками, находится примерно в 40 милях (около 65 километро) к северу от Мелитополя, добавили специалисты.

Пенсионерка из Мелитополя по имени Наталья сказала, что в конце ноября заметила большой приток российских солдат в город. По ее словам, солдаты шли с вооружением и тяжелой артиллерией, а также захватили школы.

[ + – ] Россияне закрыли Мелитополь в надежде выявить партизан

Наталья сказала, что видела пролеты самолетов и вертолетов армии РФ над местностью. В начале декабря российские войска закрыли почти все въезды и выезды из города, сказал мэр города Михаил Федоров.

Закрыв город, захватчики пытаются выявить партизан и других участников военных действий на стороне Украины. Россияне установили несколько блокпостов и обыскивают автомобили, заявил мэр.

[ + – ] ВСУ нанесли точный удар по ВС РФ в Васильевском, Мелитопольском и Пологовском районах Запорожской области

Напомним, что Генштаб ВСУ недавно заявлял о нанесении точного удара по позициям ВС РФ в Васильевском, Мелитопольском и Пологовском районах Запорожской области. В Мелитополе было уничтожено руководство 58-й армии России.

Фокус также писал о мощном взрыве в центре временно оккупированного Мелитополя 13 декабря. Оккупационная администрация перекрывала дороги в районе Шахматной школы.

Кроме этого, силы обороны Украины, по данным Федорова, ударили по базе аналитиков ФСБ в Мелитополе. А 10 декабря в городе прогремело более 10 взрывов.