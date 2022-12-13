Успешная атака ВСУ: в Мелитополе враг потерял руководящий состав 58-й армии, — Генштаб

В Запорожской области украинские защитники уничтожили три артиллерийских установки и до 10 единиц военной техники разного типа в районах Энергодара, Токмака и Гуляйполе.

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Бойцы Вооруженных сил Украины успешно нанесли удар по позициям оккупантов в Васильевском, Мелитопольском и Пологовском районах Запорожской области. В результате удара был уничтожен руководящий состав 58 армии ВС РФ в городе Мелитополь. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что Генштаб получил информацию о последствиях поражений позиций противника на временно оккупированной территории Запорожской области. Помимо успешного удара по верхушке российской 58 армии, украинским защитникам удалось уничтожить три артиллерийских установки, до 10 единиц военной техники разного типа и нанести ранения 150 оккупантам в районах Энергодара, Токмака и Гуляйполе.

Ситуация под Бахмутом и Авдеевкой

На Донецком фронте российские оккупанты не оставляют попыток атакующих действий. Так, на Бахмутском направлении противник осуществил обстрелы позиций ВСУ из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов: Верхнекаменское, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Часов Яр, Дружба, Железное Донецкой области.

Возле Авдеевки враг нанес удары из танков и артиллерии по почти 20 населенным пунктам, включая Авдеевку, Невельское, Георгиевку, Марьинку и Новомихайловку Донецкой области.

В целом Бахмут остается одной из самых горячих точек на сегодняшний день, поскольку россияне сконцентрировали большое количество ствольной артиллерии и РСЗО. Вместе с тем российская армия, учитывая интенсивность артиллерийских обстрелов, вынуждена решать вопросы "снарядного голода", поскольку большие запасы советских боеприпасов 122-мм и 152-мм за девять месяцев войны изрядно истощились.

"Интенсивная война в течение 9 месяцев истощает любые запасы, и, бесспорно, врагу приходилось решать эти логистические вопросы. В частности, мы знаем, что уже из дальних регионов они везут боеприпасы со складов, которые не ближе к линии фронта, а уже из дальних регионов", — сообщил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе был взорван стратегически важный мост, который соединяет город с селом Константиновка. По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, этот объект является важным элементом в логистике противника, поскольку по мосту оккупанты перевозили военную технику с восточного направления.

В оккупированном Мелитополе 13 декабря прогремел мощный взрыв, после чего оккупационная администрация перекрыла часть дорог в городе. Как сообщил мэр города, местные жители слышали взрыв и автоматные очереди в районе Шахматной школы.