"ВСУ уже рядом": в Мелитополе взорван стратегически важный мост, — мэр (видео)

По словам Ивана Федорова, мост в селе Константиновка в пригороде Мелитополя использовался российскими оккупантами для переброски военный техники с востока Украины.

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Во временно оккупированной Запорожской области произошел подрыв моста, соединяющего Мелитополь с селом Константиновка. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Федоров отметил, что сооружение имело стратегическое значение, а также сравнил произошедшее с подрывом Крымского моста.

"Это один из стратегически важных мостов после "усталости" Крымского моста. Именно через него оккупанты перевозили военную технику с восточного направления", — пишет мэр.

Глава Мелитополя считает, что данный инцидент свидетельствует о том, что в скором времени оккупированные территории будут освобождены Вооруженными силами Украины.

"ВСУ уже рядом. Убегать будете, не оглядываясь", — заявил Иван Федоров оккупационным силам.

[ + – ] Поврежденный мост в пригороде Мелитополя

По данным российских СМИ, у опоры было предварительно заложено взрывное устройство. Также сообщается, что несмотря на взрыв, мост смог выстоять. Однако из-за проседания дорожного полотна движение по проезжей части приостановлено.

Ранее в 25 километрах от Мелитополя был взорван железнодорожный мост, используемый оккупантами в военных целях. Инцидент произошел в июле 2022 года на территории оккупированного села Любимовка Запорожской области.

Еще Фокус писал о том, что по мнению советника Офиса президента Алексея Арестовича, Вооруженные силы Украины смогут продвинуться в направлении Крыма при условии освобождения Мелитополя от российских войск.

Напомним, что в Российской Федерации обвинили Украину в атаке на оккупированный Мелитополь дронами-камикадзе с взрывчаткой на борту. Заявляется, что как минимум 4 беспилотника на сверхнизкой высоте атаковали объекты в черте города.