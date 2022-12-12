"ЗСУ вже поруч": у Мелітополі підірвано стратегічно важливий міст, — мер (відео)

За словами Івана Федорова, міст у селі Костянтинівка у передмісті Мелітополя використовувався російськими окупантами для перекидання військової техніки зі сходу України.

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У тимчасово окупованій Запорізькій області стався підрив моста, що з'єднує Мелітополь із селом Костянтинівка. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

Федоров зазначив, що споруда мала стратегічне значення, а також порівняв подію з підривом Кримського мосту.

"Це один зі стратегічно важливих мостів після "втоми" Кримського мосту. Саме через нього окупанти перевозили військову техніку зі східного напрямку", — пише мер.

Глава Мелітополя вважає, що цей інцидент свідчить про те, що незабаром окуповані території буде звільнено Збройними силами України.

"ЗСУ вже поруч. Втікати будете, не оглядаючись", — заявив Іван Федоров окупаційним силам.

[ + – ] Пошкоджений міст в передмісті Мелітополя

За даними російських ЗМІ, в опору було попередньо закладено вибуховий пристрій. Також повідомляється, що, попри вибух, міст зміг вистояти. Проте через просідання дорожнього полотна рух проїжджою частиною припинено.

Раніше за 25 кілометрів від Мелітополя було підірвано залізничний міст, що використовується окупантами у військових цілях. Інцидент стався у липні 2022 року на території окупованого села Любимівка Запорізької області.

Ще Фокус писав про те, що, на думку радника Офісу президента Олексія Арестовича, Збройні сили України зможуть просунутися у напрямку Криму за умови звільнення Мелітополя від російських військ.

Нагадаємо, що в Російській Федерації звинуватили Україну в атаці на окупований Мелітополь дронами-камікадзе із вибухівкою на борту. Заявляється, що як мінімум 4 безпілотники на наднизькій висоті атакували об'єкти в межах міста.