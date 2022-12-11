У Зеленського назвали головну умову швидкого просування ЗСУ до Криму (відео)

Українська армія, за словами радника ОП Олексія Арестовича, швидко вийде на адмінкордон з півостровом, якщо звільнять від росіян Мелітополь.

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Збройні сили України зможуть швидко просунутися у напрямку окупованого Криму за важливої умови. Про це повідомив радник Офісу президента Олексій Арестович в ефірі програми "Фейгін Live".

За його словами, підрозділам ЗСУ під силу просунутися у напрямку Криму, якщо буде звільнено від росіян Мелітополь.

Арестович назвав місто Запорізької області "ключом до всієї оборони півдня України". У зв'язку з тим, що Мелітополь є найбільшим промисловим та транспортним вузлом, через нього ЗС РФ здійснюють логістику, пов'язуючи окупаційні підрозділи на лівому березі Дніпра до кордону з Росією в районі Маріуполя.

"Якщо падає Мелітополь — руйнується вся оборона до Херсона, ЗСУ вискакують прямо на кордон з Кримом на перешийку. Думаю, Маріуполь якийсь час зможе поборсатися, але недовго. Вони складають величезну кількість матеріальних запасів у Мелітополі. Ці запаси ось уже третій день чомусь якось злітають у повітря", — продовжив Арестович, озвучуючи один із сценаріїв звільнення окупованого Криму.

Окремо радник ОП прокоментував ситуацію на Бахмутському напрямку, де тривають запеклі бої. За словами Арестовича, ЗС РФ зосередили на цій ділянці фронту 12 батальйонних тактичних груп, але загарбники все одно не мають шансів захопити місто.

[ + – ] Олексій Арестович назвав умову швидкого просування ЗСУ до Криму

Зазначимо, що ввечері 10 грудня в окупованому Мелітополі пролунало кілька вибухів. Мер непідконтрольного міста Іван Федоров уточнив, що у населеному пункті спалахнули церкви та приватні готелі, які окупанти переобладнали свої військові бази.

Також повідомлялося, що окупанти в Криму набирають людей, які готові за 5 тисяч рублів за добу копати окопи навколо Мелітополя.