У Криму набирають охочих копати окопи навколо Мелітополя

Потенційним працівникам обіцяють по 5 тисяч рублів на день і попереджають, що у графіку можливі нічні зміни.

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В окупованому Криму почали шукати охочих копати окопи навколо окупованого ЗС РФ Мелітополя у Запорізькій області. Оголошення з'явилося у спільноті ВК "Підслухано "Петрівка", пише Telegram-канал "Кримський вітер".

Петрівка — це село у Червоногвардійському районі степового Криму. Хоча оголошення і було переглянуто кілька тисяч разів, охочих копати окопи на території України не знайшлося.

В оголошенні йдеться, що платитимуть 5000 рублів (менше трьох тисяч гривень) на день, обіцяють укласти робочий договір і попереджають про нічні зміни.

[ + – ] Оголошення про "земельні" роботи в Мелітополі Фото: Скриншот

Згадується, що на оголошення чекають: земельні роботи, робота з трактором, і якась "робота технічно".

Також їм доведеться встановлювати дерев'яні щити та піраміди, мабуть, ті самі бетонні "зуби дракона", які в ЗМІ прозвали "лінією Вагнера" і які встановлюють у Луганській та Донецькій областях.

Робочий день становитиме 11 годин. Попереджають, що копати доведеться з 10 грудня та по 20 грудня.

Нагадаємо, напередодні в окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало щонайменше 10 вибухів. Зайнявся готельний комплекс, де російські військові влаштували базу. Іван Федоров, мер Мелітополя, зазначив, що за тиждень ЗСУ на тимчасово окупованій частині Запорізької області знищили близько десяти баз і штабів окупантів.

А в сьогоднішньому зведенню Генштабу ЗСУ наголошується, що російське окупаційне керівництво продовжує примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території України. І ці заходи тривають у Мелітопольському районі Запорізької області. З обігу торгових мереж поступово вилучаються українські гривні, населення змушують переходити на російські рублі.