У Мелітополі пролунало понад десять вибухів: горять бази окупантів (відео)

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що спалахнули будівлі церкви та готелі, які були перетворені на бази російських окупантів.

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У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області сьогодні ввечері, 10 грудня, пролунало понад десять вибухів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

"У Мелітополі спекотно. Понад 10 вибухів було чути в усіх районах міста. Окупанти метушаться. Чекаємо на хороші новини від ЗСУ", — заявив він.

Федоров також опублікував фото заграви над містом і зазначив, що у східному районі Мелітополя імовірно горить будівля Християнської церкви, яку російські військові захопили кілька місяців тому та перетворили на свою базу та місце для зборів.

[ + – ] Заграва над Мелітополем Фото: Соцмережi

Російські ЗМІ, зі свого боку, заявили, що в Мелітополі спрацювала система ППО, а в місті пролунало п'ять вибухів. Повідомляється про двох загиблих російських військових і двох поранених.

Також у мережі з'явилися фото та відео палаючого готельного комплексу під назвою "Привал мисливця", яка за даними місцевих, використовувалася російськими військовими як база. Пишуть, що прилетіли "шість ракет Himars". За інформацією російських військкорів, на базі на момент вибухів було майже 200 осіб.

[ + – ] Вибух на базі ЗС РФ у Мелітополі

Раніше мер Мелітополя заявив, що за тиждень ЗСУ на тимчасово окупованій частині Запорізької області знищили майже десять баз і штабів окупантів. Пізніше в Генштабі підтвердили завдання удару по скупченню російських військ на тимчасово окупованій території Запорізької області. Зокрема, було вражено госпіталь, розгорнутий на базі Токмацького протитуберкульозного диспансеру та повністю заповнений постраждалими російськими військовими.