ЗСУ вдарили по позиціях ЗС РФ у Запорізькій області: понад 200 поранених, — Генштаб

Госпіталь, розгорнутий на базі диспансеру Токмака, повністю заповнений постраждалими росіянами.

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Збройні сили України протягом доби завдали кількох ударів по позиціях окупантів, унаслідок чого ЗС РФ пораненими втратили майже 240 осіб. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ від 9 грудня.

За даними командування, ЗС РФ продовжують зазнавати великих втрат серед особового складу та бойової техніки.

Протягом 7 грудня підрозділи ЗСУ завдали масованих ударів по позиціях окупантів у Бердянську, Токмаку, Мелітополі, Енергодарі, Дніпрорудному, Пологах і Василівці Запорізької області. ЗС РФ завдяки діям української армії втратили пораненими майже 240 осіб.

Крім цього, як сказано у зведенні Генштабу, було знищено три склади боєприпасів і 20 одиниць бойової техніки.

"Розгорнутий на базі Токмацького протитуберкульозного диспансеру госпіталь повністю заповнений пораненими військовослужбовцями російських окупаційних військ", — додали в Генштабі, коментуючи виконання успішних операцій у Запорізькій області.

Ракетні й артилерійські підрозділи Сил оборони України, зі свого боку, протягом минулої доби уразили 8 пунктів управління, 11 районів зосередження особового складу та військової техніки ЗС РФ, а також знищили 2 склади боєприпасів росіян.

Зазначимо, що 8 грудня у ЗМІ з'явилася інформація про потужні вибухи на авібазі ЗС РФ в окупованому Бердянську. За непідтвердженими даними, внаслідок серії "хлопків" виникла масштабна пожежа.

Також повідомлялося, що ЗС РФ готує озброєну провокацію на території Запорізької АЕС. Окупанти, як попереджав "Енергоатом", розмістили реактивну артилерію на ядерному об'єкті, з якої можуть вести прицільний вогонь по прифронтових Марганцю і Нікополю.