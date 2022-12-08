Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

"Чуло все місто": на авіабазі ЗС РФ у Бердянську пролунали вибухи, виникла масштабна пожежа

Аеропорт Бердянськ, авіабаза бердянськ, бердянськ аеропорт, бердянськ авіабаза
Фото: Flickr | На авіабазі Бердянська пролунали вибухи

На місце пожежі виїхали майже всі швидкі та пожежні машини міста.

Related video

На авіабазі в тимчасово окупованому військами РФ Бердянську Запорізької області пролунали вибухи, виникла масштабна пожежа. Про це в коментарі виданню "Суспільне" повідомила чинна голова міської військової адміністрації Вікторія Галіцина.

За словами представниці української влади, у Бердянську на авіабазі прогриміли три потужні вибухи та ще 15 меншої сили.

"Це спричинило масштабну пожежу. Майже всі швидкі та пожежні машини, які є в місті, виїхали на місце події", — йдеться в публікації.

Мер Мелітополя Іван Федоров, зі свого боку, повідомив, що в Бердянську "дуже голосно вже другий день". Із посиланням на місцевих жителів він також розповів про вибухи в районі аеропорту Бердянська, де російські війська розмістили свою техніку та дрони.

"Сьогодні гучний вибух у районі аеропорту чуло все місто", — додав Федоров.

Бердянськ на карті, аеропорт Бердянськ, Бердянськ аеропорт, аеродром Бердянськ Fullscreen
Бердянськ на карті

Нагадаємо, за даними ЗМІ, українські дрони, які нещодавно вдарили по аеродромах РФ, розроблені приватним бізнесом. За інформацією журналістів, удари по авіабазах у центрі Росії стануть частиною нової тактики Збройних сил України.

Також ми писали про те, як 5 грудня на авіабазі "Дягілєво" в Рязанській області Росії було пошкоджено вибухом два літаки Ту-95МС і Ту-22М3.