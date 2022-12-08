"Чуло все місто": на авіабазі ЗС РФ у Бердянську пролунали вибухи, виникла масштабна пожежа

На місце пожежі виїхали майже всі швидкі та пожежні машини міста.

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На авіабазі в тимчасово окупованому військами РФ Бердянську Запорізької області пролунали вибухи, виникла масштабна пожежа. Про це в коментарі виданню "Суспільне" повідомила чинна голова міської військової адміністрації Вікторія Галіцина.

За словами представниці української влади, у Бердянську на авіабазі прогриміли три потужні вибухи та ще 15 меншої сили.

"Це спричинило масштабну пожежу. Майже всі швидкі та пожежні машини, які є в місті, виїхали на місце події", — йдеться в публікації.

Мер Мелітополя Іван Федоров, зі свого боку, повідомив, що в Бердянську "дуже голосно вже другий день". Із посиланням на місцевих жителів він також розповів про вибухи в районі аеропорту Бердянська, де російські війська розмістили свою техніку та дрони.

"Сьогодні гучний вибух у районі аеропорту чуло все місто", — додав Федоров.

[ + – ] Бердянськ на карті

Нагадаємо, за даними ЗМІ, українські дрони, які нещодавно вдарили по аеродромах РФ, розроблені приватним бізнесом. За інформацією журналістів, удари по авіабазах у центрі Росії стануть частиною нової тактики Збройних сил України.

Також ми писали про те, як 5 грудня на авіабазі "Дягілєво" в Рязанській області Росії було пошкоджено вибухом два літаки Ту-95МС і Ту-22М3.